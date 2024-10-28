РУС
Почти 195 тыс. украинцев уже привлечены к "Армии восстановления"

Армія відновлення вже налічує майже 195 тис. осіб

По состоянию на 28 октября 2024 года к проекту "Армия восстановления" уже присоединились 194 833 украинца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Государственной службы занятости.

Так, по состоянию на 28 октября 2024 года Государственная служба занятости выдала 194 833 направления на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (30 184 направления).

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (22 999), Черниговская (21 330), Киевская (21 253) и Полтавская (20 403) области.

Армія відновлення на 28 жовтня

Как отмечается, всего к проекту "Армия восстановления" присоединились 19 регионов.

Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армия восстановления" уже профинансировано 1 млрд 610 млн грн.

Виды работ в рамках проекта "Армия восстановления"

  • помощь пострадавшим в результате боевых действий;
  • строительство защитных сооружений;
  • обеспечение работы пунктов несокрушимости;
  • разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;
  • предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ;
  • восстановление жилых домов и помещений;
  • выполнение вспомогательных работ для нужд ВСУ;
  • разбор завалов.

Зараз нам першочергово потрібна не армія відновлення, а армія знищення ворога. Всі ресурси та зусилля потрібно вкладати у це, бо потім не буде що відновлювати.
28.10.2024 13:19 Ответить
Добре, що ти це розумієш, тільки чому ж ти не воюєш?
28.10.2024 13:48 Ответить
З чого ти взяв? Я в ЗСУ. На Лиманському напрямку. За майже три роки вперше на ЦН відписався. Не було коли. Чим ти займаєшся, Ванга?
28.10.2024 14:46 Ответить
За ресурси не хвилюйтесь, українців єксплуатують як заведено, по деяким роботам не платять навіть мінімалки
28.10.2024 13:51 Ответить
Физически здоровые люди могут разбирать за минималку завалы,строить укрепления.А в армию гребут всех без оглядки на диагноз.
28.10.2024 13:51 Ответить
Розбирати завали повинні полонені кацапи за їжу та утримання, а не сидіти на наших шиях утриманні
утримання кацапа який прийшов вбивати і сидить на нашій шиї складає -10 000 грн,
а ті хто цілий день розгрібає завли, а скоро на морозі розгрібає завали 8 000 грн, а деякі ще менше
28.10.2024 13:56 Ответить
Оце ще " регіони" кацапсько - януковище
28.10.2024 17:33 Ответить
 
 