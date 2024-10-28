Почти 195 тыс. украинцев уже привлечены к "Армии восстановления"

По состоянию на 28 октября 2024 года к проекту "Армия восстановления" уже присоединились 194 833 украинца.

Так, по состоянию на 28 октября 2024 года Государственная служба занятости выдала 194 833 направления на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (30 184 направления).

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (22 999), Черниговская (21 330), Киевская (21 253) и Полтавская (20 403) области.

Как отмечается, всего к проекту "Армия восстановления" присоединились 19 регионов.

Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армия восстановления" уже профинансировано 1 млрд 610 млн грн.

Виды работ в рамках проекта "Армия восстановления"

помощь пострадавшим в результате боевых действий;

строительство защитных сооружений;

обеспечение работы пунктов несокрушимости;

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление гражданам социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ;

восстановление жилых домов и помещений;

выполнение вспомогательных работ для нужд ВСУ;

разбор завалов.

