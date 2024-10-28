Майже 195 тис. українців уже залучено до "Армії відновлення"

Станом на 28 жовтня 2024 року до проєкту "Армія відновлення" вже долучилися 194 833 українці.

Так, станом на 28 жовтня 2024 року Державна служба зайнятості видала 194 833 направлення на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (30 184 направлення).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (22 999), Чернігівська (21 330), Київська (21 253) та Полтавська (20 403) області.

Як зазначається, загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.

Повідомляється, що на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже профінансовано 1 млрд 610 млн грн.

Види робіт у межах проєкту "Армія відновлення"

допомога постраждалим унаслідок бойових дій;

будівництво захисних споруд;

забезпечення роботи пунктів незламності;

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг у місцях зосередження ВПО;

відновлення житлових будинків та приміщень;

виконання допоміжних робіт для потреб ЗСУ;

розбір завалів.

