УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7112 відвідувачів онлайн
Новини
4 117 7

Майже 195 тис. українців уже залучено до "Армії відновлення"

Армія відновлення вже налічує майже 195 тис. осіб

Станом на 28 жовтня 2024 року до проєкту "Армія відновлення" вже долучилися 194 833 українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відомості Державної служби зайнятості.

Так, станом на 28 жовтня 2024 року Державна служба зайнятості видала 194 833 направлення на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (30 184 направлення).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (22 999), Чернігівська (21 330), Київська (21 253) та Полтавська (20 403) області.

Армія відновлення на 28 жовтня

Також читайте: Кабмін виділив додаткові 142 мільйони на шість проєктів із відновлення

Як зазначається, загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.

Повідомляється, що на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже профінансовано 1 млрд 610 млн грн.

Види робіт у межах проєкту "Армія відновлення"

  • допомога постраждалим унаслідок бойових дій;
  • будівництво захисних споруд;
  • забезпечення роботи пунктів незламності;
  • розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;
  • надання громадянам соціальних послуг у місцях зосередження ВПО;
  • відновлення житлових будинків та приміщень;
  • виконання допоміжних робіт для потреб ЗСУ;
  • розбір завалів.

Також читайте: Україна отримає $150 мільйонів на проєкти відновлення від ЧБТР та Японії

Автор: 

Держслужба зайнятості (187) відновлення (659)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз нам першочергово потрібна не армія відновлення, а армія знищення ворога. Всі ресурси та зусилля потрібно вкладати у це, бо потім не буде що відновлювати.
показати весь коментар
28.10.2024 13:19 Відповісти
Добре, що ти це розумієш, тільки чому ж ти не воюєш?
показати весь коментар
28.10.2024 13:48 Відповісти
З чого ти взяв? Я в ЗСУ. На Лиманському напрямку. За майже три роки вперше на ЦН відписався. Не було коли. Чим ти займаєшся, Ванга?
показати весь коментар
28.10.2024 14:46 Відповісти
За ресурси не хвилюйтесь, українців єксплуатують як заведено, по деяким роботам не платять навіть мінімалки
показати весь коментар
28.10.2024 13:51 Відповісти
Физически здоровые люди могут разбирать за минималку завалы,строить укрепления.А в армию гребут всех без оглядки на диагноз.
показати весь коментар
28.10.2024 13:51 Відповісти
Розбирати завали повинні полонені кацапи за їжу та утримання, а не сидіти на наших шиях утриманні
утримання кацапа який прийшов вбивати і сидить на нашій шиї складає -10 000 грн,
а ті хто цілий день розгрібає завли, а скоро на морозі розгрібає завали 8 000 грн, а деякі ще менше
показати весь коментар
28.10.2024 13:56 Відповісти
Оце ще " регіони" кацапсько - януковище
показати весь коментар
28.10.2024 17:33 Відповісти
 
 