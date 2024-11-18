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Хлывнюк отказался от премии Магнитского, потому что лауреатом стала также Навальная

Андрій Хливнюк відмовився від премії Магнітського через Навальну

Лидер группы "Бумбокс" и военный Андрей Хлывнюк отказался от международной премии Магнитского.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне благодарю всех учредителей и жюри влиятельной международной премии имени Магнитского в Лондоне. Вы заметили и отметили мою, по сравнению с другими людьми и фондами, не значительную часть вклада в гонку за свободу слова и фундаментальные права человека, в рамках борьбы за независимость Украинского государства - Спасибо!

Но, как отец двоих детей, живущих под ракетными ударами и рядовой Сил обороны Украины (отряд ударных БПЛА патрульной полиции Херсона) я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые "не уверены" в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии", - подчеркнул музыкант.

Хливнюк відмовився від премії Магнітського

Ранее глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что Юлия Навальная стала лауреатом премии имени Магнитского за "Мужество под огнем".

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В интервью немецкому СМИ Die Zeit Навальная заявила, что не уверена в том, что Западу нужно поставлять оружие Украине.

"Войну развязал Владимир Путин, но бомбы попадают и на россиян. Однако, ответ должен быть однозначным. Все российские войска должны немедленно вывести с территории Украины. Войну должны немедленно прекратить", - сказала она.

Смотрите также: "Если вы не дадите оружие, ваши певцы, ваши писатели станут пулеметчиками или будут управлять беспилотниками, как я", - Хлывнюк в интервью BBC. ВИДЕО

Что известно о премии Магнитского

Международная премия имени Сергея Магнитского учреждена в 2015 году, накануне 6-й годовщины смерти российского юриста.

Магнитский был арестован по обвинению в неуплате налогов, он умер в российском СИЗО 13 ноября 2009 года.

В частности, его обвиняли в том, что он якобы помогал уклоняться от уплаты налогов одному из своих клиентов, иностранному инвестфонду Hermitage Capital Management. Защита считала дело сфабрикованным и связывала его с разоблачениями в отношении высокопоставленных российских чиновников и силовиков. Накануне задержания Магнитский разоблачил несколько схем по фиктивному возврату налогов на сумму 5,4 млрд рублей.

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Автор: 

премия (480) Хлывнюк (14)


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Топ комментарии
+33
Поважний вчинок.
А навальна - така ж ****, як і всі інші "харошіє узкіє".
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18.11.2024 16:33
+29
- Гражданин Кара-Мурза, повторите, что вы должны сказать на первой пресс-конференции после обмена?
- Владимир Владимирович поднял Россию с колен!
- Нет, вы уже не в колонии, мы с вами другие фразы учили.
- Хочу купить билет обратно в Россию!
- Нет, это должен говорить Яшин, а вы должны сказать: "Снимите санкции".
- Да, точно, снимите санкции!
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18.11.2024 16:35
+25
Повага.
Навальнята це прикриття олігархів для недопущення розпаду моцковії.
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18.11.2024 16:31
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Правила форума Совет форумчан
Повага.
Навальнята це прикриття олігархів для недопущення розпаду моцковії.
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18.11.2024 16:31 Ответить
Правильно.... "Сірої зони" не може бути у відносинах! Або За або Проти
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18.11.2024 16:33 Ответить
Поважний вчинок.
А навальна - така ж ****, як і всі інші "харошіє узкіє".
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18.11.2024 16:33 Ответить
Навальна - це навалене рашею лайно.
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18.11.2024 16:34 Ответить
Нехай ці фсбєшники вдавятся цією премією
Треба робити свої премії під знаменем Христа проти антихриста
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18.11.2024 16:35 Ответить
- Гражданин Кара-Мурза, повторите, что вы должны сказать на первой пресс-конференции после обмена?
- Владимир Владимирович поднял Россию с колен!
- Нет, вы уже не в колонии, мы с вами другие фразы учили.
- Хочу купить билет обратно в Россию!
- Нет, это должен говорить Яшин, а вы должны сказать: "Снимите санкции".
- Да, точно, снимите санкции!
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18.11.2024 16:35 Ответить
Сильно!
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18.11.2024 16:37 Ответить
Навальна під вогнем ? Ух ти, ми вишлі із бухти. Обратно за Угру.
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18.11.2024 16:41 Ответить
Респект !
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18.11.2024 16:43 Ответить
Під яким це "вогнем" свою мужність навальна демонструвала!?
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18.11.2024 16:43 Ответить
Ці гроші не вирішать всіх проблем ЗСУ, а публічно вказати де місце Навальної потрібно.
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18.11.2024 16:56 Ответить
Це міжнородна премія, тому про вчинок Хливнюка взнають не тільки українці.
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19.11.2024 09:08 Ответить
Це зовсім нова і непомітна премія, про яку нажаль ніякого розголусо нема і не буде.
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19.11.2024 11:14 Ответить
🇷🇺🐽 detected
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18.11.2024 16:58 Ответить
Це вчинок справжнього українця, який додає позитиву до іміджу України. Досить всякого зеленого гівна за кордоном, що дискредитує нашу націю.
Респект і слава Герою!
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18.11.2024 17:13 Ответить
Эта премия не имеет денежной составляющей. Выдадут бумажку с надписью "Премия" Леонов в главной роли
Андрей, и так, остаётся её номиналистом. А все будут знать как правильно он поступил.
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18.11.2024 17:55 Ответить
Не надо мне верить. Я даже требую мне не верить. Откройте в ГУГЛе "Премия Магницкого" Убедитесь. Громче Сенцова, лауреата этой премии не прыгнешь не крикнешь. И что? Весь мир внимал? А так. Когда будете смотреть про премию. Две страницы поиска забиты новостью про Андрея.
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19.11.2024 09:07 Ответить
Как я уже сказал не спорю, тем более уже изучил этот вопрос. Если честно: разочарован, не премия а так, имитация чего то. Кто в теме тот услышит, не более.
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19.11.2024 11:20 Ответить
Принципова людина. Величезна повага.
Навальний був гірший за багатьох "хороших росіян", бо він нібито боровся з корупцією на росії, а корупція на росії це союзник України.
Навальна - ніхто і ніщо у порівнянні з Хливнюком.
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18.11.2024 16:53 Ответить
Респект. Респектище!!!
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18.11.2024 17:03 Ответить
повага
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18.11.2024 17:03 Ответить
Совки та імперці яких відсунили від корита, оце і є нинішня "російська опозиція".
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18.11.2024 17:04 Ответить
А то, что россияне выступают в НХЛ и то, что там путиноид овечкин идёт на рекорд - с этим как? Почему в теннисе выступают россияне и никто их не отстраняет? Тут непаханное поле ещё для санкций!
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18.11.2024 17:10 Ответить
Чоловік!
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18.11.2024 17:26 Ответить
g. Хлывнюк! Bravo!
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18.11.2024 17:52 Ответить
Честь!
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18.11.2024 18:53 Ответить
от це поважаю! на секундочку дочка навального умудрилась опинитись в передвиборчому штабі камали гаріс, мабуть там зовсім спеціалістів не вистачало якщо довелось задіювати якусь смердючку з сім'ї навальних
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18.11.2024 19:08 Ответить
респектище!!
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19.11.2024 00:26 Ответить
 
 