Хлывнюк отказался от премии Магнитского, потому что лауреатом стала также Навальная
Лидер группы "Бумбокс" и военный Андрей Хлывнюк отказался от международной премии Магнитского.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне благодарю всех учредителей и жюри влиятельной международной премии имени Магнитского в Лондоне. Вы заметили и отметили мою, по сравнению с другими людьми и фондами, не значительную часть вклада в гонку за свободу слова и фундаментальные права человека, в рамках борьбы за независимость Украинского государства - Спасибо!
Но, как отец двоих детей, живущих под ракетными ударами и рядовой Сил обороны Украины (отряд ударных БПЛА патрульной полиции Херсона) я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые "не уверены" в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии", - подчеркнул музыкант.
Ранее глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что Юлия Навальная стала лауреатом премии имени Магнитского за "Мужество под огнем".
В интервью немецкому СМИ Die Zeit Навальная заявила, что не уверена в том, что Западу нужно поставлять оружие Украине.
"Войну развязал Владимир Путин, но бомбы попадают и на россиян. Однако, ответ должен быть однозначным. Все российские войска должны немедленно вывести с территории Украины. Войну должны немедленно прекратить", - сказала она.
Что известно о премии Магнитского
Международная премия имени Сергея Магнитского учреждена в 2015 году, накануне 6-й годовщины смерти российского юриста.
Магнитский был арестован по обвинению в неуплате налогов, он умер в российском СИЗО 13 ноября 2009 года.
В частности, его обвиняли в том, что он якобы помогал уклоняться от уплаты налогов одному из своих клиентов, иностранному инвестфонду Hermitage Capital Management. Защита считала дело сфабрикованным и связывала его с разоблачениями в отношении высокопоставленных российских чиновников и силовиков. Накануне задержания Магнитский разоблачил несколько схем по фиктивному возврату налогов на сумму 5,4 млрд рублей.
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Навальнята це прикриття олігархів для недопущення розпаду моцковії.
А навальна - така ж ****, як і всі інші "харошіє узкіє".
Треба робити свої премії під знаменем Христа проти антихриста
- Владимир Владимирович поднял Россию с колен!
- Нет, вы уже не в колонии, мы с вами другие фразы учили.
- Хочу купить билет обратно в Россию!
- Нет, это должен говорить Яшин, а вы должны сказать: "Снимите санкции".
- Да, точно, снимите санкции!
Респект і слава Герою!
Леонов в главной роли
Андрей, и так, остаётся её номиналистом. А все будут знать как правильно он поступил.
прыгнешьне крикнешь. И что? Весь мир внимал? А так. Когда будете смотреть про премию. Две страницы поиска забиты новостью про Андрея.
Навальний був гірший за багатьох "хороших росіян", бо він нібито боровся з корупцією на росії, а корупція на росії це союзник України.
Навальна - ніхто і ніщо у порівнянні з Хливнюком.
Респект.Респектище!!!