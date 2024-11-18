Хлывнюк отказался от премии Магнитского, потому что лауреатом стала также Навальная

Лидер группы "Бумбокс" и военный Андрей Хлывнюк отказался от международной премии Магнитского.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне благодарю всех учредителей и жюри влиятельной международной премии имени Магнитского в Лондоне. Вы заметили и отметили мою, по сравнению с другими людьми и фондами, не значительную часть вклада в гонку за свободу слова и фундаментальные права человека, в рамках борьбы за независимость Украинского государства - Спасибо!

Но, как отец двоих детей, живущих под ракетными ударами и рядовой Сил обороны Украины (отряд ударных БПЛА патрульной полиции Херсона) я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые "не уверены" в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии", - подчеркнул музыкант.

Ранее глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил, что Юлия Навальная стала лауреатом премии имени Магнитского за "Мужество под огнем".

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В интервью немецкому СМИ Die Zeit Навальная заявила, что не уверена в том, что Западу нужно поставлять оружие Украине.

"Войну развязал Владимир Путин, но бомбы попадают и на россиян. Однако, ответ должен быть однозначным. Все российские войска должны немедленно вывести с территории Украины. Войну должны немедленно прекратить", - сказала она.

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Что известно о премии Магнитского

Международная премия имени Сергея Магнитского учреждена в 2015 году, накануне 6-й годовщины смерти российского юриста.

Магнитский был арестован по обвинению в неуплате налогов, он умер в российском СИЗО 13 ноября 2009 года.

В частности, его обвиняли в том, что он якобы помогал уклоняться от уплаты налогов одному из своих клиентов, иностранному инвестфонду Hermitage Capital Management. Защита считала дело сфабрикованным и связывала его с разоблачениями в отношении высокопоставленных российских чиновников и силовиков. Накануне задержания Магнитский разоблачил несколько схем по фиктивному возврату налогов на сумму 5,4 млрд рублей.

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