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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К (обновлено)

Тривога через МІГ

18 ноября 2024 года вечером по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

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Отбой был через 22 минуты. 

Автор: 

Воздушные силы (2245) воздушная тревога (774)


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Не ігноруйте повітряної тривоги ,ховайтесь в укриття ,яких так і не збудували за майже три роки війни
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18.11.2024 17:49 Ответить
Одного корита? Все закриваємо: аптеки, відділення банків, сервісні центри, супермарккти?
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18.11.2024 17:57 Ответить
Відбій!!
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18.11.2024 18:06 Ответить
Скоріш за все на цей Міг встановили якусь систему розвідки, адже вже не один раз такий одинокий Міг взлітав.і регулярно
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18.11.2024 18:13 Ответить
 
 