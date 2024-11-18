По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К (обновлено)

18 ноября 2024 года вечером по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Искандер-М" в Одессе сбили силы ПВО. К сожалению, сбитая цель упала на жилой сектор, - Воздушные силы

Отбой был через 22 минуты.