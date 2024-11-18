По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К (обновлено)
18 ноября 2024 года вечером по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
Отбой был через 22 минуты.
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олексій петренко #550757
показать весь комментарий18.11.2024 17:49 Ответить Мне нравится 2
Валерий Коломиец #502756
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Amber
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