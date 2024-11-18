ЮНЕСКО осудило российские обстрелы центра Одессы 14 ноября

В понедельник, 18 ноября, на сайте ЮНЕСКО разместили письмо-обращение. В нем организация осудила недавние обстрелы по историческому центру Одессы, в результате которых пострадал памятник архитектуры, пишет Цензор НЕТ.

"ЮНЕСКО осуждает удары, которые нанесли ущерб нескольким историческим зданиям и школам в самом центре исторического центра Одессы (Украина), объекта, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой исчезновения. Организация направила миссию экспертов на место событий в субботу", - отметили в ЮНЕСКО.

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Организация под эгидой ООН прямо отмечает в своем документе, что ущерб был нанесен именно из-за преступных действий России: "В ночь с четверга, 14 на пятницу, 15 ноября, российская сторона осуществила масштабную атаку на исторический центр Одессы, который с января 2023 года находится под охраной Конвенции о всемирном наследии ЮНЕСКО."

Также в организации под эгидой ООН напомнили, что атаки российских военных противоречат международному праву:"ЮНЕСКО в очередной раз призывает прекратить любые нападения на культурные ценности, находящиеся под защитой широко ратифицированных международных нормативно-правовых актов."

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Обстрел произошел вечером 14 ноября, в результате него пострадал памятник архитектуры - семейная амбулатория по улице Пастера. Здание находится в пределах охранной зоны ЮНЕСКО.

Повреждения от взрыва получили окна и двери, также обнаружили повреждения потолка, балок кровли и стен. Также поломана мебель. Всего было повреждено около 20 зданий: учебные заведения, историческая архитектура и церковь.

"Представитель ЮНЕСКО в Украине провел переговоры с представителями одесского муниципалитета в пятницу днем, а в субботу на место происшествия выехала миссия экспертов Организации, чтобы помочь оценить ущерб и подготовиться к обеспечению безопасности зданий", - также добавили в организации.