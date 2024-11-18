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Преподаватель медуниверситета Ивано-Франковска Ботев, проводивший лекцию на русском языке, уволился

Викладач В’ячеслав Ботєв, який проводив заняття російською мовою, звільнився
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Преподаватель Ивано-Франковского национального медицинского университета Вячеслав Ботев, проводивший занятия на русском языке, 18 ноября написал заявление на увольнение по собственному желанию после того, как в университете завершили служебную проверку по инциденту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказал проректор по стратегическому развитию и инновациям медуниверситета, председатель комиссии, проводившей служебную проверку, Александр Бульбук.

Также по результатам служебной проверки заведение объявило выговоры заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии Виктории Гриб и проректору по научно-педагогической работе Сергею Геращенко.

Что известно о языковом скандале

По словам Бульбука, в медуниверситете проверили заявление студента пятого курса Дениса Дудко, который пожаловался на то, что Вячеслав Ботев преподавал предмет "Нейрохирургия" на русском языке.

Председатель комиссии рассказал, что члены комиссии ознакомились с жалобой студента, получили письменное объяснение от заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии, проректора по научно-педагогической работе по соблюдению языкового законодательства во время обучения.

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Комиссия выяснила, что преподавателем использовались русские слова при ведении учебной дисциплины. Замечаний со стороны студентов относительно использования русского языка при преподавании нейрохирургии ни к заведующему кафедрой, ни в администрацию университета не поступали. Отдельные студенты отметили высокий профессиональный уровень преподавателя. Однако он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 18 ноября, письменных объяснений по сложившейся ситуации не предоставлял", - пояснил Бульбук.

За ненадлежащую организацию образовательного процесса, в частности несоблюдение языкового законодательства, члены комиссии рекомендовали:

  • привлечь к дисциплинарной ответственности с объявлением выговора двум работникам вуза;
  • до 20 декабря 2024 года проверить все кафедры университета на соблюдение норм использования украинского языка в образовательном процессе;
  • обеспечить студенту пересдачу оценок, которые были исправлены в журнале успеваемости студентов.

Вячеслав Ботев не захотел прокомментировать ситуацию изданию "Суспільного".

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Викладач В'ячеслав Ботєв в Івано-Франківську звільнився: деталі скандалу

Автор: 

Ивано-Франковск (827) увольнение (2674) язык (3777) русский язык (570)


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Топ комментарии
+20
Генетику не зміниш-кацап і в Африці кацап!
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18.11.2024 18:24
+17
Так що,українофоба треба в дупу цілувати лише за те,що фахівець?
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18.11.2024 18:41
+15
Який він до дідька професор , якщо не вивчив мову ? Чому він вважає , що студенти повинні знати зараз російську ? Може війна у нас не з москалем ? Яким чином всесвітньо відомий професор Лущак В. , з ПНУ , може викладати біохімію українською , а професор Ботєв , за 8 років , мешкаючи у Франківську , не спромігся вивчити українську ? Він у Великобританії , також заставляв всіх розуміти російську ? Це просто , звичайнісінька неповага до людей , поруч з котрими він знаходиться .
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18.11.2024 19:12
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Що має статися щоб українці відмовилися від язика?Не вірю що важко,просто якась впертість якась....Тупа і незрозуміла впертість
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18.11.2024 18:22 Ответить
Той, хто говорить українською мовою є українцем. Той, хто говорить російською мовою є росіянином.
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18.11.2024 18:57 Ответить
за твоєю логікою той хто не знає івріта не є евреєм... у нас піврайона не розуміють івріт та мають паспорт Ізраіля....Паспорт укріїнський є у професора - є - то значить він українець. Нс і так скоро 20 лямів залишиться через мудру владу, яка блокує оновлення паспортів за кордоном. При тому херпіду нове міністерство анонсував у справах тих , хто втік від нього
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18.11.2024 19:03 Ответить
Паспорт України не робить Українцем. Так само як ізраїльський паспорт не робить євреєм.
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18.11.2024 19:09 Ответить
В тебе єврейська логіка. В мене українська.
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18.11.2024 19:11 Ответить
Не знаю, як раніше, зараз, щоб отримати громадянство Ізраїлю, екзамен із івриту. Якщо я помиляюся, ізраїльтяни, поправте. Я переконаний, що посилатися на ситуацію в Ізраїлі, може тільки рашист! У ізраїльтян, інша історія, вони тисячі років вимушені жити за межами батьківщини. 100 вілсотків громадян України знають українську мову, в тому числі і ботєв. Болгарин.
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18.11.2024 20:08 Ответить
Генетику не зміниш-кацап і в Африці кацап!
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18.11.2024 18:24 Ответить
Це не виша.Це божевілля.
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18.11.2024 18:24 Ответить
А цей молодий стукач далеко піде. Я не про неврологію з нейрохірургією.
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18.11.2024 22:13 Ответить
Здав русифікатора у соцмережу і спричинив скандал? Ти суть терміну спочатку дізнайся,щоби бовдурем не виглядати у мережі
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18.11.2024 22:48 Ответить
Особистий досвід? Буває. Важливо, що ти усвідомив.
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18.11.2024 23:20 Ответить
Не треба проекцією займатись. Тебе ніхто не примушував їсти лайно.Це був твій вибір-тож не проєктуй свої вади на інших.
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18.11.2024 23:59 Ответить
Невимушена рефлексія. Глибокі, мудрі думки.
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19.11.2024 00:21 Ответить
Божевільні.
Звільняти фахівця такого рівня і спеціалізації!!!
Скоро і лікарі будуть молоді але фріки(
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18.11.2024 18:30 Ответить
Так що,українофоба треба в дупу цілувати лише за те,що фахівець?
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18.11.2024 18:41 Ответить
За даними https://orcid.org/0009-0004-2083-6291 реєстру ідентифікаторів для науковців ORCID, Вячеслав Ботєв працював у Франківському медуніверситеті з 2016 року. Він переїхав з Донецька у 2014 році.

У 1975-1989 роках Ботєв працював завідувачем нейрохірургічним відділенням Донецької обласної клінічної лікарні. У 1990-1991 роках працював нейрохірургом в Алжирі, 1992-2003 - в Лівії, з 2004 впродовж 4 років - в центрі медичної служби Великобританії (Frontier Medical).

Сам підеш з 3-ма класами нейрохірургію викладати? С 2016 всіх влаштовувало що висококласний спец російською викладає суперскладний предмет та дає ЗНАННЯ а в 2024 прозріли.... Тепер він поїде або до Європи або в Африку навчати студентів.
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18.11.2024 18:51 Ответить
Назуй с пляжу науки всіх москворотих «фахівців».
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18.11.2024 18:58 Ответить
В мене на пару класів більше,ніж у тебе,"гоша лаптєв" І українську я опанував ще у дитинстві,тому,що,на відміну від "африканського коновала"-не дебіл. Висококласні специ зараз практикують,а не оцінками рахунки зводять з дрищами.
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18.11.2024 19:02 Ответить
якщо він в 75-му був завкафедрою вже то йому вже під 80-85 і в такому віці він може тільки тобі лоботомію зробити раз і назавжди
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18.11.2024 19:05 Ответить
Якщо це лайно таке старе-то ************,чому воно навчити може-це як правильно тобі лоба зеленкою намазати.
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18.11.2024 19:15 Ответить
Ми вас репожерів, будемо сцяними тряпками до кацапні гуртувати, а хто не хоче зʼябувати тому лапті склеємо. **** тобі тут не зрозуміло «образованный» ти наш валянок
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18.11.2024 22:14 Ответить
Який він до дідька професор , якщо не вивчив мову ? Чому він вважає , що студенти повинні знати зараз російську ? Може війна у нас не з москалем ? Яким чином всесвітньо відомий професор Лущак В. , з ПНУ , може викладати біохімію українською , а професор Ботєв , за 8 років , мешкаючи у Франківську , не спромігся вивчити українську ? Він у Великобританії , також заставляв всіх розуміти російську ? Це просто , звичайнісінька неповага до людей , поруч з котрими він знаходиться .
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18.11.2024 19:12 Ответить
Тобто до 2014 року ностальгував за СеРеСеРе і кликав путлєра, а коли запахло смаженим, то здриснув не в підоРашку а в ІФ, щоб далі пропагувати срускій мір та защіщать язиґ
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18.11.2024 19:41 Ответить
Він ''липовий'' професор і спеціаліст і ненависник України.
У 1975-1989роках, щоб бути заввідділення у Донецьку не потрібно було бути добрим спеціалістом, а в першу чергу вірним комуністом-ленінцем і палко засуджувати ''антилюдські' медичні практики агресивного блоку НАТО.
В Алжирі і Лівії вкрай низький рівень медицини і тамтешніх ''спеціалістів'' - щоб там працювати зовсім не потрібно бути добрим спеціалістом.
Працюючи в Алжирі, Лівії, Британії він вивчив і послуговувався англійською мовою - швиденько вивчив мову і місцеві законодавчі вимоги - значить поважав їх.
З 1996року в Конституції України записано, що державною мовою є - Українська. А цей донецький гівнюк 28років ''плював'' на основний закон держави і злісно порушував Конституцію - він або дибіл не здатний за 28років вивчити державну мову, або лютий україно-ненависник.
А щодо його роботи у франківському ВНЗ з 2016 - то тут питання до правоохоронних органів щодо його корупційних зв'язків з керівництвом цього навчального закладу - не дарма його так швиденько попросили по-тихому щоб менше шуму було.
Тепер вже не буде псувати студентів. А спеціалісти високого рівня в цій галузі медицини в Україні є і без цього донецького викидня.
Окремо необхідно розібратись з корупцією у цьому франківському ВНЗ.
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18.11.2024 20:17 Ответить
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18.11.2024 21:49 Ответить
Хай їде! Святе місце пустим не буває. Куди він поїде, йому вже не менше 80. Онуків, правнуків доглядати. В Україні, впевнений, є фахівці. Ще недавно, протестували проти квот на українські пісні. Зараз слухючи радіо, дивлячись телевізор, душа радіє за талановитих співаків, композиторів. Якщо би в 1991році вибрали патріота України, то і війни не було. Україна була в НАТО, найуспішнійшою
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18.11.2024 20:25 Ответить
Пане Гоша, Ви своїм коментарем довели, що російська мова в Донецьку привела російську владу. Там де російська, там і думки російські і контенти російські, а потім з'являються російські попи і їхні танки. Не обідніє Україна від такого фіхівця. Що то за фахівець, який прожив все життя в Україні і не вивчив державну мову?
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18.11.2024 22:10 Ответить
Нехай цій «фахівець» зі своєю рускаязычною щелепою піздує в підарашу і там рускоязычит. Ухраїні такі «фахівці» і даром не вперлися, сволота кацапська.
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18.11.2024 18:56 Ответить
Чому студент повинен знати російську мову ? Його вчили цього в школі ? Звідки у нього ПОВИННІ бути ці знання ? Чому професор , котрий знає англійську і французьку , мешкаючи в Івано-Франківську з 2016 року , не вивчив українську ?
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18.11.2024 19:01 Ответить
Тому,що принципово цього не бажав робити.
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18.11.2024 19:03 Ответить
Цьоцю, про його рівень свідчить те, що він за 30 років не навчився іншої мови окрім лаптєязика.
В сраку таких "фахівців".
Його треба було за статтею звільняти, а не за власним бажанням.
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18.11.2024 19:11 Ответить
Уважно читайте: написав заяву. Якби був фахівцем, то легко би вилучив із лексикону рашистькі терміни. Припускаю, що пенсіонер, без українського хліба не залишиться.
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18.11.2024 20:12 Ответить
Ви мабуть фахівець високого гатунку в усіх сферах життя, але я все нагадаю вам, що в Україні катострофічна ситуація зі спец літературою, особливо науковою, особливо в області медичної освіти, інженерної та юридичної освіти. Її, можна сказати, НЕМАЄ зовсім!

Ви також читайте уважно, мова йде про спеціальні терміни в медицині. Візміть, якщо знайдете, методичні матеріали, які видають ЗВО, щоб хоч щось булов студентів, і подивіться як там справи з поясненням спецтермінів, більшість з яких іноземного походження.

Розумієте, спочатку треба зробити свою якісну спец літературу, виховати справжніх фахівців, а вже потім на тверезу голову, обтяжену мізками, закидати фахівцям зауваження.

Зараз, коли стільки важкопоранених, з складними політравмами, нейрохірурги на вагу золота!!!
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18.11.2024 23:47 Ответить
Ви,тітонько,чи хто ви там є, не брешіть і не маніпулюйте щодо спецлітератури. Все це є в інеті. Більшість тут навіть не усвідомлює,що всі ці совкові "освітяни-фахівці" є ледь не головною причиною всього негативного в країні,бо найлютіший ворог власного народу-це національна інтеллігенція,що вихована окупантом. І це -саме той випадок. Якщо ця падлюка на тотально україномовній франківщині не лише принципово мову не вчила 8 років,а й не готувала свої лекційні конспекти з планами і відповідною термінологією. А це-саботаж і підривна діяльність. Треба ще з'ясувати,хто його пригрів там. Люстрацію завжди з освіти починати треба,якщо є бажання державність вберегти.
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19.11.2024 00:22 Ответить
Ну тобто професійність у нас будуть скоро визначати по мові. Молодці що сказати-"Верной дорогой идете товагищи!"
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18.11.2024 18:34 Ответить
І не кажи. При таваріщє сраліне професійність йому подібних у шарашках визначалась а не на кафедрі державного вишу.
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18.11.2024 18:46 Ответить
капец, для початку навчіить до рівня професора нейрохирургії українською, напишіть дисертації українською а потім звільняйте....
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18.11.2024 18:34 Ответить
Він у франківському виші з 2016 працює,як з лугандона перебрався. За 8 років мову не опанував? Він дебіл? Чи рашистська падлюка? Судячи з того,що оцінками зводив рахунки зі студентом,що його присоромив-САМЕ рашистська мерзенна падлюка.
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18.11.2024 18:52 Ответить
Русскім п.дарасам на замєтку:
22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», дисертації, доповіді на захист наукових досягнень, а також захист дисертацій може здійснюватися українською або англійською мовою.
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18.11.2024 18:54 Ответить
Та правильно Дудка віддудосив професора. Шкода коли я вчився так не можна було. Зла на них не вистачає.
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18.11.2024 19:04 Ответить
Того проффєсора треба брати в лапки. Та правильно Дудка віддудосив "професора".
Гувно воно на палці, а не професор, якщо йому лаптєязик клином зійшовся.
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18.11.2024 19:14 Ответить
нульова толерантність до нарєчія !
не існує москворотих українців
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18.11.2024 19:20 Ответить
Болгари (не всі, але переважна більшість) - вата
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18.11.2024 20:10 Ответить
І продажні. У всі часи і віки служили всім, хто їх трахав: туркам, австріякам, німцям, нацистам,кацапам... Бо боягузи. Після т.з. "визволення" Одещини болгарів і гагаузів не мобілізовували до Червоної Армії. Графа - "склонни к прєдатєльству".
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19.11.2024 19:21 Ответить
Шаріковим треба "шашечки, а не їхати", їм треба не вчитися - а яскраво відсторонити високо-професійного спеціаліста за викладання медичної науки тою мовою, якою спеціаліст мислить.
Викладати свої думки різними мовами - можливо
1. або переводом із рідної мови,
2. або думаючи вже на тій мові, якою мовиш: що для складних тем (та ще й при похилому віці) складно.

Більшості студентів важливіше отримане дорогоціне знання - ніж якою мовою воно було донесено.
А "шаріковим" знання не потрібні…
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18.11.2024 20:41 Ответить
Ну так "шарікова" і здихались нах. Чим ти невдоволене? Ми помстились не лише за талановитих фахівців,яких це лайно загнобило у 70-80-ті,бувши заввідділенням,а й за сотні берберів і бєдуїнів,яких воно до Аллаха відправило,набуваючи практичного досвіду.
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18.11.2024 22:05 Ответить
У кожної професії є своя термінологія (до того ж вона досить специфічна, широка і взаємодіє із термінологією суміжних спеціальнотей) - своєрідний інструмент, з яким студент - майбутній нейрохірург - прийде в професію. Як він взаємодіятиме в операційній у своєму місті чи будь-якому іншому з колегами, не володіючи інструментами (відповідною професійною термінологією на укр. мові). Це якийсь нонсенс. Як таке взагалі може бути?
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18.11.2024 21:41 Ответить
Думаю в ближайшее время он окажется в Европе, или в красном кресте в Африке или Азии.
Для справки:
В 1975-1989 годах Ботев работал заведующим нейрохирургическим отделением Донецкой областной клинической больницы. В 1990-1991 годах работал нейрохирургом в Алжире, в 1992-2003 гг. - в Ливии, с 2004 года на протяжении 4 лет - в центре медицинской службы Великобритании (Frontier Medical).

А вот на одного специалиста в ВУЗе стало меньше - это факт, особенно по столь узкой специальности.
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18.11.2024 21:46 Ответить
У 1975-1989роках, щоб бути заввідділення у Донецьку не потрібно було бути добрим спеціалістом, а в першу чергу вірним комуністом-ленінцем і палко засуджувати ''антилюдські' медичні практики агресивного блоку НАТО.
В Алжирі і Лівії вкрай низький рівень медицини і тамтешніх ''спеціалістів'' - щоб там працювати зовсім не потрібно бути добрим спеціалістом.
Тож,франківський виш нічого не втратив,а Україна лише виграє.
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18.11.2024 22:09 Ответить
А Великобританию вы почему пропустили?))
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18.11.2024 22:16 Ответить
Недогледів. Був 4 роки в ЦМС невідомо ким. Але хіба це щось змінює по суті?
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18.11.2024 22:58 Ответить
А як там почувається викладачка медичного вишу в Дніпрі, яка заставляла студентів відповідати на її семінарах мовою ворога? Пам'ятаєте був шум паралельно, коли слугориги натравили студентів на покійну професорку Фаріон? Що в Дніпрі продовжує вимагати говорити на лекціях і семінарах російською і працює, як буцімто нічого не відбулося?
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18.11.2024 22:17 Ответить
 
 