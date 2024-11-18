Преподаватель медуниверситета Ивано-Франковска Ботев, проводивший лекцию на русском языке, уволился

Преподаватель Ивано-Франковского национального медицинского университета Вячеслав Ботев, проводивший занятия на русском языке, 18 ноября написал заявление на увольнение по собственному желанию после того, как в университете завершили служебную проверку по инциденту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказал проректор по стратегическому развитию и инновациям медуниверситета, председатель комиссии, проводившей служебную проверку, Александр Бульбук.

Также по результатам служебной проверки заведение объявило выговоры заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии Виктории Гриб и проректору по научно-педагогической работе Сергею Геращенко.

Что известно о языковом скандале

По словам Бульбука, в медуниверситете проверили заявление студента пятого курса Дениса Дудко, который пожаловался на то, что Вячеслав Ботев преподавал предмет "Нейрохирургия" на русском языке.

Председатель комиссии рассказал, что члены комиссии ознакомились с жалобой студента, получили письменное объяснение от заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии, проректора по научно-педагогической работе по соблюдению языкового законодательства во время обучения.

Также читайте: Минобразования поддерживает законопроект о запрете общения на русском на переменах в школах, - Лисовой

Комиссия выяснила, что преподавателем использовались русские слова при ведении учебной дисциплины. Замечаний со стороны студентов относительно использования русского языка при преподавании нейрохирургии ни к заведующему кафедрой, ни в администрацию университета не поступали. Отдельные студенты отметили высокий профессиональный уровень преподавателя. Однако он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 18 ноября, письменных объяснений по сложившейся ситуации не предоставлял", - пояснил Бульбук.

За ненадлежащую организацию образовательного процесса, в частности несоблюдение языкового законодательства, члены комиссии рекомендовали:

привлечь к дисциплинарной ответственности с объявлением выговора двум работникам вуза;

до 20 декабря 2024 года проверить все кафедры университета на соблюдение норм использования украинского языка в образовательном процессе;

обеспечить студенту пересдачу оценок, которые были исправлены в журнале успеваемости студентов.

Вячеслав Ботев не захотел прокомментировать ситуацию изданию "Суспільного".

Также смотрите: В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить по-украински. ВИДЕО