Преподаватель медуниверситета Ивано-Франковска Ботев, проводивший лекцию на русском языке, уволился
Преподаватель Ивано-Франковского национального медицинского университета Вячеслав Ботев, проводивший занятия на русском языке, 18 ноября написал заявление на увольнение по собственному желанию после того, как в университете завершили служебную проверку по инциденту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказал проректор по стратегическому развитию и инновациям медуниверситета, председатель комиссии, проводившей служебную проверку, Александр Бульбук.
Также по результатам служебной проверки заведение объявило выговоры заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии Виктории Гриб и проректору по научно-педагогической работе Сергею Геращенко.
Что известно о языковом скандале
По словам Бульбука, в медуниверситете проверили заявление студента пятого курса Дениса Дудко, который пожаловался на то, что Вячеслав Ботев преподавал предмет "Нейрохирургия" на русском языке.
Председатель комиссии рассказал, что члены комиссии ознакомились с жалобой студента, получили письменное объяснение от заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии, проректора по научно-педагогической работе по соблюдению языкового законодательства во время обучения.
Комиссия выяснила, что преподавателем использовались русские слова при ведении учебной дисциплины. Замечаний со стороны студентов относительно использования русского языка при преподавании нейрохирургии ни к заведующему кафедрой, ни в администрацию университета не поступали. Отдельные студенты отметили высокий профессиональный уровень преподавателя. Однако он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 18 ноября, письменных объяснений по сложившейся ситуации не предоставлял", - пояснил Бульбук.
За ненадлежащую организацию образовательного процесса, в частности несоблюдение языкового законодательства, члены комиссии рекомендовали:
- привлечь к дисциплинарной ответственности с объявлением выговора двум работникам вуза;
- до 20 декабря 2024 года проверить все кафедры университета на соблюдение норм использования украинского языка в образовательном процессе;
- обеспечить студенту пересдачу оценок, которые были исправлены в журнале успеваемости студентов.
Вячеслав Ботев не захотел прокомментировать ситуацию изданию "Суспільного".
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Звільняти фахівця такого рівня і спеціалізації!!!
Скоро і лікарі будуть молоді але фріки(
У 1975-1989 роках Ботєв працював завідувачем нейрохірургічним відділенням Донецької обласної клінічної лікарні. У 1990-1991 роках працював нейрохірургом в Алжирі, 1992-2003 - в Лівії, з 2004 впродовж 4 років - в центрі медичної служби Великобританії (Frontier Medical).
Сам підеш з 3-ма класами нейрохірургію викладати? С 2016 всіх влаштовувало що висококласний спец російською викладає суперскладний предмет та дає ЗНАННЯ а в 2024 прозріли.... Тепер він поїде або до Європи або в Африку навчати студентів.
У 1975-1989роках, щоб бути заввідділення у Донецьку не потрібно було бути добрим спеціалістом, а в першу чергу вірним комуністом-ленінцем і палко засуджувати ''антилюдські' медичні практики агресивного блоку НАТО.
В Алжирі і Лівії вкрай низький рівень медицини і тамтешніх ''спеціалістів'' - щоб там працювати зовсім не потрібно бути добрим спеціалістом.
Працюючи в Алжирі, Лівії, Британії він вивчив і послуговувався англійською мовою - швиденько вивчив мову і місцеві законодавчі вимоги - значить поважав їх.
З 1996року в Конституції України записано, що державною мовою є - Українська. А цей донецький гівнюк 28років ''плював'' на основний закон держави і злісно порушував Конституцію - він або дибіл не здатний за 28років вивчити державну мову, або лютий україно-ненависник.
А щодо його роботи у франківському ВНЗ з 2016 - то тут питання до правоохоронних органів щодо його корупційних зв'язків з керівництвом цього навчального закладу - не дарма його так швиденько попросили по-тихому щоб менше шуму було.
Тепер вже не буде псувати студентів. А спеціалісти високого рівня в цій галузі медицини в Україні є і без цього донецького викидня.
Окремо необхідно розібратись з корупцією у цьому франківському ВНЗ.
В сраку таких "фахівців".
Його треба було за статтею звільняти, а не за власним бажанням.
Ви також читайте уважно, мова йде про спеціальні терміни в медицині. Візміть, якщо знайдете, методичні матеріали, які видають ЗВО, щоб хоч щось булов студентів, і подивіться як там справи з поясненням спецтермінів, більшість з яких іноземного походження.
Розумієте, спочатку треба зробити свою якісну спец літературу, виховати справжніх фахівців, а вже потім на тверезу голову, обтяжену мізками, закидати фахівцям зауваження.
Зараз, коли стільки важкопоранених, з складними політравмами, нейрохірурги на вагу золота!!!
22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», дисертації, доповіді на захист наукових досягнень, а також захист дисертацій може здійснюватися українською або англійською мовою.
Гувно воно на палці, а не професор, якщо йому лаптєязик клином зійшовся.
не існує москворотих українців
Викладати свої думки різними мовами - можливо
1. або переводом із рідної мови,
2. або думаючи вже на тій мові, якою мовиш: що для складних тем (та ще й при похилому віці) складно.
Більшості студентів важливіше отримане дорогоціне знання - ніж якою мовою воно було донесено.
А "шаріковим" знання не потрібні…
Для справки:
В 1975-1989 годах Ботев работал заведующим нейрохирургическим отделением Донецкой областной клинической больницы. В 1990-1991 годах работал нейрохирургом в Алжире, в 1992-2003 гг. - в Ливии, с 2004 года на протяжении 4 лет - в центре медицинской службы Великобритании (Frontier Medical).
А вот на одного специалиста в ВУЗе стало меньше - это факт, особенно по столь узкой специальности.
В Алжирі і Лівії вкрай низький рівень медицини і тамтешніх ''спеціалістів'' - щоб там працювати зовсім не потрібно бути добрим спеціалістом.
Тож,франківський виш нічого не втратив,а Україна лише виграє.