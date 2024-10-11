Минобразования поддерживает законопроект о запрете общения на русском на переменах в школах, - Лисовой

Министерство образования и науки поддержало законодательную инициативу о запрете общаться на русском языке на переменах в школах.

Об этом заявил глава министерства Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно законопроекта, инициативы госпожи Натальи Пипы (народного депутата от "Голоса". - Ред.), то Министерство образования поддержало законопроект с некоторыми замечаниями", - сказал Лисовой.

Министр сказал, что в любых решениях, которые защищают украинский язык, надо предусмотреть возможность "равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза". Однако чиновник подчеркнул, что это ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора.

"Мы понимаем, что язык используется как оружие. Мы заботимся о языках коренных народов, национальных сообществ и прежде всего - за развитие украинского языка", - сказал глава министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде вскоре зарегистрируют законопроект, которым будет запрещаться общение на русском на переменах в школах.

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