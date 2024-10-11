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Минобразования поддерживает законопроект о запрете общения на русском на переменах в школах, - Лисовой

Лісовий висловився щодо законопроєкту стосовно заборони російської мови у школах на перервах

Министерство образования и науки поддержало законодательную инициативу о запрете общаться на русском языке на переменах в школах.

Об этом заявил глава министерства Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно законопроекта, инициативы госпожи Натальи Пипы (народного депутата от "Голоса". - Ред.), то Министерство образования поддержало законопроект с некоторыми замечаниями", - сказал Лисовой.

Министр сказал, что в любых решениях, которые защищают украинский язык, надо предусмотреть возможность "равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза". Однако чиновник подчеркнул, что это ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора.

"Мы понимаем, что язык используется как оружие. Мы заботимся о языках коренных народов, национальных сообществ и прежде всего - за развитие украинского языка", - сказал глава министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде вскоре зарегистрируют законопроект, которым будет запрещаться общение на русском на переменах в школах.

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запрет (1708) Минобразования (1739) русский язык (578) Лисовой Оксен (53)


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Топ комментарии
+30
Казли Зельоні. Навіщо ж викликати спротив та неприязнь до української такими насильницькими діями до дітей? Зайнятись більше нічим?
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11.10.2024 18:18
+21
Правильне рішення! Крім цього потрібно ще проводити співбесіди з батьками чиї діти насміхаються з україномовних дітей та називають цих діток" хахламі".
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11.10.2024 18:20
+21
Вони бовдури чи працюють на російську пропаганду?
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11.10.2024 18:26
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А голосували за Вову всі російськомовні. Бо в голові мають сміття, російською мовою нанесене.
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11.10.2024 22:01 Ответить
Знадобиться два три покоління, щоб змінити мову. Люди думають словами, які їм мама співала коли вони були немовлятами, у людей навіть сновидіння рідною мовою. Мова ніхто ніколи не може нав'язати забороною або наказом. Щодо України, є вірна прикмета, завжди коли починається черговий напад боротьби з мовою, в країні починається провал і повна дупа.
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11.10.2024 22:06 Ответить
Кацапи цей закон, якщо приймуть, будуть використовувати проти Украіни, де тільки можливо. І будуть праві, тому що він буде прямо порушувати закон про вільне використання мов національних меншин. Наступним кроком буде заборона використання російської мови в ЗСУ в бойових умовах, в російських підрозділах РДК, Свобода, Сибірський батальон, в українській агентурний мережі в росії. Загинув український воін на фронті, але перед смертю кричав російською і немає ані його нагород, ані фінансової допомоги його удові і сиротам. От до чого доводить тупе фаріонство, безуглість і, в решті решт, безмозглість. Це ж треба до такого дійти: мови спільнот ЕС можна використовувати, а інші - ні. А їх у світі більше тисячі! Це ж який сон розуму панує в МОН!
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11.10.2024 22:06 Ответить
Ці бовдури можуть заборонити харківському "Кракену" та харківському "Азову", та "Хартії" в перервах між боями розмовляти рос.мовою.
Пропоную на фронті щоб тільки укр.мовою можна було розмовляти, за порушення відправляти у тил.
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11.10.2024 22:18 Ответить
А млжна заборонити назавжди плагіаторів лісових на посади керівників аж до найменшої категорії?
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11.10.2024 22:24 Ответить
Мало їм, що дітям соціум вкладають. Тепер ще терплячість хочуть додати.
Раніше це вирішували за допомогою черг, а це креативна спроба показати хто дає команди "сидіти, лежати, мовчати"
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12.10.2024 00:03 Ответить
Забороняти розмовляти між собою на перерві? Ви серйозно ? А якщо будуть розмовляти то що ? Виключите ? У вас в голові сміття чи що ?
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12.10.2024 00:08 Ответить
Цікаво, це корисні ідіоти путіна, оці Піпи, чи прямі його агенти?
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12.10.2024 07:54 Ответить
Не треба бути Макаренком, достатньо згадати власне дитинство, щоб розуміти, діти пошлють цього дровосєка разом з ініціаторами закону перевірити як справи у руского корабля. Краще б він полизав яйця ініціаторам законопроекту і виклав процес на порнхаб. Монетизація була б такою, що гроші на війну просили б у нас Байдени і Шольци.

А якщо серйозно, то цей законопроект і є класичним російським ІПСО. Ініціаторів можна без вагань закидати на підвал до Малюка і вставляти паяльники в сраки, результати перевершать найсміливіші очікування.
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12.10.2024 08:59 Ответить
Схоже що провокаторшу піпу кремль призначив на заміну втраченої фаріон
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12.10.2024 12:33 Ответить
В'ятрович та Супрун що мали тіж самі думки та пропозиції при Пороху, теж з Кремля були? То може ти з Кремля?
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12.10.2024 12:50 Ответить
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