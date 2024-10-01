В Раде предлагают запретить русский язык на перерывах в школах

В Раде вскоре зарегистрируют законопроект, которым будет запрещено общение на русском на переменах в школах.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Наталья Пипа, передает Цензор.НЕТ.

Она привела данные Государственной службы качества образования Украины и Уполномоченного по защите государственного языка, согласно которым во время уроков и перерывов общаются между собой исключительно на украинском языке только 41% учеников.

"Для того, чтобы это изменить, я регистрирую законопроект, который обязывает говорить на украинском на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы.

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На самом деле, есть несколько причин, почему нужны изменения:



- очевидные причины, которые имеют довольно неприятные последствия - давление на украиноязычных детей, конфликты из-за языка и буллинг;

- и есть более прагматичные причины: дети, которые плохо знают украинский уже в первом классе - имеют трудности с обучением в школе, отстают в чтении, хуже усваивают материал. Позже имеют худшие результаты на контрольных, ВНО/НМТ и имеют худшие возможности для поступления и работы в будущем", - рассказала парламентарий.

По словам Пипы, в некоторых семьях родители с детьми говорят на русском. Таких она призвала общаться с детьми на украинском, переходить и показывать собственный пример, так как это облегчит в будущем обучение в школе, сдачу экзаменов и повысит шансы на успех ребенка при сдаче НМТ.

Представленный законопроект вводит в Закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду, добавила она.

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Что это значит для учителей?

"Не переходить на русский на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы, поскольку вы все еще на рабочем месте. Также учителя и директора могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей", - сказала Пипа.

Что это значит для родителей?

"Родители учеников обязаны привлекаться к созданию и поддержанию в учебном заведении украиноязычной среды. Также Кабмин и центральные органы исполнительной власти обязаны будут разработать эффективную систему измерения речевых компетенций детей", - сказала нардеп, добавив, что сейчас законопроект в процессе регистрации. Все детали будут позже, как только документ будет опубликован на сайте Верховной Рады.

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