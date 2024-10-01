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В Раде предлагают запретить русский язык на перерывах в школах

У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах

В Раде вскоре зарегистрируют законопроект, которым будет запрещено общение на русском на переменах в школах.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Наталья Пипа, передает Цензор.НЕТ.

Она привела данные Государственной службы качества образования Украины и Уполномоченного по защите государственного языка, согласно которым во время уроков и перерывов общаются между собой исключительно на украинском языке только 41% учеников.

"Для того, чтобы это изменить, я регистрирую законопроект, который обязывает говорить на украинском на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы.

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На самом деле, есть несколько причин, почему нужны изменения:

- очевидные причины, которые имеют довольно неприятные последствия - давление на украиноязычных детей, конфликты из-за языка и буллинг;
- и есть более прагматичные причины: дети, которые плохо знают украинский уже в первом классе - имеют трудности с обучением в школе, отстают в чтении, хуже усваивают материал. Позже имеют худшие результаты на контрольных, ВНО/НМТ и имеют худшие возможности для поступления и работы в будущем", - рассказала парламентарий.

По словам Пипы, в некоторых семьях родители с детьми говорят на русском. Таких она призвала общаться с детьми на украинском, переходить и показывать собственный пример, так как это облегчит в будущем обучение в школе, сдачу экзаменов и повысит шансы на успех ребенка при сдаче НМТ.

Представленный законопроект вводит в Закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду, добавила она.

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Что это значит для учителей?

"Не переходить на русский на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы, поскольку вы все еще на рабочем месте. Также учителя и директора могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей", - сказала Пипа.

Что это значит для родителей?

"Родители учеников обязаны привлекаться к созданию и поддержанию в учебном заведении украиноязычной среды. Также Кабмин и центральные органы исполнительной власти обязаны будут разработать эффективную систему измерения речевых компетенций детей", - сказала нардеп, добавив, что сейчас законопроект в процессе регистрации. Все детали будут позже, как только документ будет опубликован на сайте Верховной Рады.

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У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах
У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах

Автор: 

ВР (29264) украинский язык (1190) школа (3016) Пипа Наталя (11)


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Топ комментарии
+28
Підтримую! Обов'язково для вчителів!
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01.10.2024 15:24
+23
Влада умисно сварить українців на мовній тематиці,та й ще у період війни.
Ну,те що в Конституції написано про рашн.мову то вже неважливо,владі важливо,щоб народ продовжував сратись і не обєднувався проти ворогів.
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01.10.2024 15:29
+22
А це вже дешевий передвиборчий популізм. Я звісно не проти, але цілком зрозуміло, що це буде ще один непрацюючий закон. Який дасть лише одне- трохи голосів політичним повіям з Голосу.
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01.10.2024 15:24
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Ярускі би виучіл толька затєм, штоп лєхче дапрашивать плєних )
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01.10.2024 16:02 Ответить
цей апсолютно штучний, апсолютно дибільний кацапській недо-язіке має бути заборонений в Україні на апспсолютному рівні: в усіх сферах суспільного, культурного, політичного життя українців, на тв, радіо, на виробництві незалежно від форм власності, у навчальних закладах усіх рівнів і тд.тп. !!!
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01.10.2024 16:05 Ответить
Фаріон померла, ви тепер замість неї?
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01.10.2024 16:07 Ответить
Звуження простору для московського нарєчія на часі , вони 350 років звужували наш простір потрібно помститися трикратно за таке
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01.10.2024 16:10 Ответить
А далі шо ? Заборона думати не дозволеними мовами мабуть. Або взагалі думати.
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01.10.2024 16:14 Ответить
Интересно, на каком думает Зеленский?
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01.10.2024 16:22 Ответить
На кримінальній ''фєні''.
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01.10.2024 17:51 Ответить
На канабисном.
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01.10.2024 19:02 Ответить
А щого ти взяв що він взагалі думає ?
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01.10.2024 19:14 Ответить
Мовою навчання та викладання у навчальних закладах є державна мова. Тому педагоги мають спілкуватися на змінах та в рамках позакласної роботи українською.
А Особи, що належать до корінних народів чи національних меншин, гарантується право на навчання, поряд з державною, мовою відповідного корінного народу чи національної меншини шляхом створення окремих класів. У окремих класах легше думати не дозволеними мовами....
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01.10.2024 19:07 Ответить
Смешно, его тут же браконет Конституционный суд и еще иски в Европейский Суд пойдут. Кто говорит что это хорошо, просто наверно клинический дегенерат не читавший конституцию. Имеется ввиду неформальное общение на перерыве. Идиоты.
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01.10.2024 16:16 Ответить
Пошла жара.. Как легко в Украине манипулировать людьми. Как впрочем и в других странах..
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01.10.2024 16:19 Ответить
не заперечуватиму, коли зелених долбодятлів посилатимуть на@@хєр російською мовою!
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01.10.2024 16:39 Ответить
У владних кабінетах забороніть спочатку росмову
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01.10.2024 16:46 Ответить
Из-за таких как эта пипа на рашке и трындят про притеснение русскоговорящих. Уже давно доказано что человек который пользуются двумя языками в итоге развивается лучше
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01.10.2024 17:01 Ответить
Да это табуретка на которой и сидит *****,которую если был ум надо было выбить. Вспомните
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01.10.2024 19:27 Ответить
А марахвон заборонять?
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01.10.2024 17:08 Ответить
це треба було робити хоча б років десять тому в державних школах і садках, в університетах також, в приватних хай спілкуються як хочуть. України без українців не може бути, українці повинні хотіти, щоб їх діти говорили українською, якщо вони звісно хочуть, щоб їх діти мали свою державу і їм не довелося воювати з різними імперіями. Імперії завжди будуть хотіти повернути території, що колись входили до їх складу, якщо побачать хоча б якусь слабкість українців і можливість для себе
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01.10.2024 17:44 Ответить
Запретить детям разговаривать - много ума не нужно. Это вам не мультики и крутые игры выпускать на украинском!
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01.10.2024 17:48 Ответить
А якщо я думаю кацапською в туалеті, це теж треба Закон прийняти?
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01.10.2024 17:55 Ответить
Погана прикмета. Тема мови та неприємності для України якось пов'язані.
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01.10.2024 18:04 Ответить
Ща тпе рузкощелепне бидло почне тягати "салдат в акопах"
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01.10.2024 18:36 Ответить
Когда чиновники говорят про язык и надевают вышиванку,значит что то ******** и много.Жульйо.
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01.10.2024 19:10 Ответить
Діло Фаріон живе.
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01.10.2024 20:04 Ответить
Одна справа добровільний вибір української, нормально коли у державних установах та обслуговування в комерційних ведеться українською, але вказувати на якій мові розмовляти школярам у особистому житті це вже зашквар, доведете то того що люди будуть принципово ігнорувати українську. Тому що люди не ******* коли їм вказують що їм робити.
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02.10.2024 00:34 Ответить
Не буду говорить на украинском языке принципиально, не желаю подчиняться каким-либо идиотским указам, нарушающим права человека. Право думать и говорить на родном языке связано с особенностями мышления. И если Украина хочет потерять ещё значительное количество высококвалифицированных специалистов, которые не будут возвращаться из-за прогрессирующего маразма, то флаг в руки. Мы найдем себе применение в других странах, где никого не волнует, на каком языке общаются между собой. Пусть с нами общаются на английском, польском, словацком, польском, португальском и т.д.
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02.10.2024 18:41 Ответить
Обязательно патриотизм превращать в дебилизм?
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11.10.2024 19:10 Ответить
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