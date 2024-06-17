С 17 июля вступают в силу положения закона "О медиа" об увеличении украинского языка на ТВ, - Креминь

17 июля вступают в силу отдельные положения статьи 40 Закона Украины "О медиа", которые увеличат присутствие государственного языка на телевидении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"С 17 июля 2024 года ужесточаются требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ: использование негосударственного в эфирах будет допускаться только в употребленных участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах участников программы, транслируемой в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы, если общая продолжительность таких реплик не превышает 10% продолжительности программы. Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.д. на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском", - говорится в сообщении.

Читайте: Сотрудники ТЦК обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, - Креминь

Как отметил Креминь, это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-российского двуязычия, который, по определению Конституционного Суда Украины, не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и является нарушением права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

"Новые требования по увеличению присутствия украинского языка на телевидении являются важным шагом для укрепления статуса государственного языка в информационном пространстве. Отныне зрители будут иметь возможность потреблять еще больше контента на родном украинском языке", - подчеркнул Креминь.

Также смотрите: В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить по-украински. ВИДЕО