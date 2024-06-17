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С 17 июля вступают в силу положения закона "О медиа" об увеличении украинского языка на ТВ, - Креминь

тв

17 июля вступают в силу отдельные положения статьи 40 Закона Украины "О медиа", которые увеличат присутствие государственного языка на телевидении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"С 17 июля 2024 года ужесточаются требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ: использование негосударственного в эфирах будет допускаться только в употребленных участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах участников программы, транслируемой в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы, если общая продолжительность таких реплик не превышает 10% продолжительности программы. Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.д. на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском", - говорится в сообщении.

Читайте: Сотрудники ТЦК обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, - Креминь

Как отметил Креминь, это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-российского двуязычия, который, по определению Конституционного Суда Украины, не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и является нарушением права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

"Новые требования по увеличению присутствия украинского языка на телевидении являются важным шагом для укрепления статуса государственного языка в информационном пространстве. Отныне зрители будут иметь возможность потреблять еще больше контента на родном украинском языке", - подчеркнул Креминь.

Также смотрите: В Одессе посетительницу бизнес-мероприятия вывели из зала после того, как она попросила спикера говорить по-украински. ВИДЕО

Автор: 

украинский язык (1190) телевидение (898) Креминь Тарас (132)


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Топ комментарии
+7
то, невже, перестануть запрошувати, на марафон, хароших рускіх?
оце на тобі.....
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17.06.2024 12:27
+5
"мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською"
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17.06.2024 12:35
+5
ютуб - це міжнародна платформа, де апріорі не може бути нашого чи не нашого простору. Ну або свій ютуб із блекджеком і повіями. Але такий уже є - телемарафон називається
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17.06.2024 12:40
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то, невже, перестануть запрошувати, на марафон, хароших рускіх?
оце на тобі.....
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17.06.2024 12:27 Ответить
"мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською"
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17.06.2024 12:35 Ответить
"мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською англійською"
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18.06.2024 12:31 Ответить
А як що до ютубу де "хорошіє русскіє " заполонили наш інформ . простір ,виявляєтся вони в нас "великі експерти " ?
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17.06.2024 12:31 Ответить
ютуб - це міжнародна платформа, де апріорі не може бути нашого чи не нашого простору. Ну або свій ютуб із блекджеком і повіями. Але такий уже є - телемарафон називається
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17.06.2024 12:40 Ответить
А ви там авторизовані? На ютубі.
От у мене в стрічці взагалі немає "харошіх рузьге".
Може, у нас різні інтереси?
Ютуб пропонує вам те, чим ви цікавились раніше, все просто.
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17.06.2024 12:51 Ответить
І Фаріон вчасно поновили на посаді. Ну тепер тримайтеся, руськагаварящие).
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17.06.2024 12:32 Ответить
Так нехай її і в КПСС поновлять ,членом якої вона колись була .
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17.06.2024 15:02 Ответить
фаріончіха за не ту букву червоний прапор підніме і його ж і зьїсть..
а так - гарне діло...
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17.06.2024 12:36 Ответить
марафон!
доїбались тут за реформи...
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17.06.2024 12:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OQA6BBDMNu8&ab_channel=AndzsinSzan Neoton Família - Marathon - 1981 (stúdiófelvétel)
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17.06.2024 13:18 Ответить
В українця, що не страждає на меншовартість, не виникає потреби перейматися совковими рефлексіями москворотого планктону.
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17.06.2024 12:44 Ответить
коли слухаю українську мову на прямому?
іноді і мене звертає.. - суржик.
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17.06.2024 12:48 Ответить
Зараз вереск здійметься в ''чєлюстєязічних''. Нещодавно в Одесі мовний ''шкандаль'' був. Може звідти і почати..
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17.06.2024 12:48 Ответить
Кожний раз коли торкають мовне питання чи віри, посилюється розкол в країні, а піпл дурнуватий хаває. "Розділяй і властвуй" не дарма придумали.
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17.06.2024 12:50 Ответить
От, бідося, і що ж тебе так розколює українська мова? Може, тоді варто змінити країну проживання?
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17.06.2024 15:23 Ответить
Як казав наш вождь- "какая разніца".
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17.06.2024 20:19 Ответить
То не в Україні розкол, а репають скріпи у макітрах москворотого ватного бидла. Якщо б всі трусилися, як ти, то досі свинособача говірка панувала б.
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17.06.2024 18:27 Ответить
"... мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською..." - здалося б уточнити, що це лише для громадян інших держав. Натомість здалося б напряму заборонити запрошення тих мешканців України, які не володіють державною мовою. Тому що оці телевізійники не стидаються спотворювати такі постанови дублюванням українською таких "одноязичників" з українськими паспортами.
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17.06.2024 13:29 Ответить
І що, закриють зелений канал Фрідом, який повністю фінансується з бюджету за наші податки? Не вірю.
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17.06.2024 13:42 Ответить
Шановні ,а ви послхайте на каком язикє разгаваріваєт кієвская маладьож ,от вам і збільшення присутності української мови ,і взагалі мене дивує (а мені вже 54 роки і мене вже важко чим здивувати ) як трапилось так що моє покоління 50+ ,що виросло при совітах розмовляє українською мовою (саме мовою ,а не суржиком ) краще за молодь що виросла вже при незадежності - питання риторичне. Чи як мені в дитинстві на мою українську в Києві казали "ти што із сєла прієхал ?" ну так я одразу ж переходив на російську,ну а мені тоді було ,як каже наш вєлікій важдь В,А,Зєлєнскій -"какая разніца" я обидві мови добре знаю і розмовляю ними і не розмовляю суржиком .
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17.06.2024 15:15 Ответить
Це залежить від вашого кола спілкування. Я чую в Києві переважно українську, незалежно від віку.
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17.06.2024 18:38 Ответить
Це не моє коло спілкування ,просто живу поряд зі школою і чую якою мовою спілкуються школярі . Я наприклад ,живу на Троєщині ,а ви ,в якому районі мешкаєте ? До речі ,де ж це в Києві з"явився переважно україномовний район ?
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17.06.2024 20:11 Ответить
Але кацапсько-язичні канали ОПи не змінять мовлення.
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17.06.2024 16:23 Ответить
У тєлєканала "дурдом" бєз ізмінєній .
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17.06.2024 20:17 Ответить
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17.06.2024 18:42 Ответить
Так тож підписав галичанин Коновалець ,майбутній голова ОУН,
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17.06.2024 20:15 Ответить
 
 