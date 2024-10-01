У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах

У Раді незабаром зареєструють законопроєкт, яким заборонятиметься спілкування російською на перервах у школах.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Голосу" Наталя Піпа, передає Цензор.НЕТ.

Вона навела дані Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, згідно з якими під час уроків та перерв спілкуються між собою виключно українською мовою лише 41% учнів.

"Для того, щоб це змінити, я реєструю законопроєкт, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи.

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Насправді, є кілька причин, чому потрібні зміни:



- очевидні причини, які мають доволі неприємні наслідки - тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг;

⁠- і є більш прагматичні причини: діти, які погано знають українську вже в першому класі – мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому", - пояснила парламентарка.

За словами Піпи, в деяких сім'ях батьки з дітьми говорять російською. Таких вона закликала спілкуватися із дітьми українською, переходити і власним прикладом, адже це полегшить у майбутньому навчання у школі, складання іспитів та підвищить шанси на успіх дитини під час складання НМТ.

Поданий законопроєкт вводить до Закону "Про освіту" поняття "українськомовного середовища" та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище, додала вона.

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Що це означає для вчителів?

"Не переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи – адже ви все ще на робочому місці. Також вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей", - пояснила Піпа.

Що це означає для батьків?

"Батьки учнів, зобов’язані залучатися до створення та підтримання в закладі освіти українськомовного середовища. Також Кабмін та центральні органи виконавчої влади зобов’язані будуть розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей", - сказала нардепка, додавши, що наразі законопроєкт у процесі реєстрації. Усі деталі будуть пізніше, як тільки документ буде опубліковано на сайті Верховної Ради.

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