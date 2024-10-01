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У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах

У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах

У Раді незабаром зареєструють законопроєкт, яким заборонятиметься спілкування російською на перервах у школах. 

Про це у Facebook повідомила нардепка "Голосу" Наталя Піпа, передає Цензор.НЕТ.

Вона навела дані Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, згідно з якими під час уроків та перерв спілкуються між собою виключно українською мовою лише 41% учнів.

"Для того, щоб це змінити, я реєструю законопроєкт, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи.

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Насправді, є кілька причин, чому потрібні зміни:

- очевидні причини, які мають доволі неприємні наслідки - тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг;
⁠- і є більш прагматичні причини: діти, які погано знають українську вже в першому класі – мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому", - пояснила парламентарка.

За словами Піпи, в деяких сім'ях батьки з дітьми говорять російською. Таких вона закликала спілкуватися із дітьми українською, переходити і власним прикладом, адже це полегшить у майбутньому навчання у школі, складання іспитів та підвищить шанси на успіх дитини під час складання НМТ.

Поданий законопроєкт вводить до Закону "Про освіту" поняття "українськомовного середовища" та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище, додала вона.

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Що це означає для вчителів?

"Не переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи – адже ви все ще на робочому місці. Також вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей", - пояснила Піпа.

Що це означає для батьків?

"Батьки учнів, зобов’язані залучатися до створення та підтримання в закладі освіти українськомовного середовища. Також Кабмін та центральні органи виконавчої влади зобов’язані будуть розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей", - сказала нардепка, додавши, що наразі законопроєкт у процесі реєстрації. Усі деталі будуть пізніше, як тільки документ буде опубліковано на сайті Верховної Ради.

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У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах
У Раді пропонують заборонити російську мову на перервах у школах

Автор: 

ВР (15004) українська мова (834) школа (2219) Піпа Наталя (11)


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Топ коментарі
+28
Підтримую! Обов'язково для вчителів!
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01.10.2024 15:24
+23
Влада умисно сварить українців на мовній тематиці,та й ще у період війни.
Ну,те що в Конституції написано про рашн.мову то вже неважливо,владі важливо,щоб народ продовжував сратись і не обєднувався проти ворогів.
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01.10.2024 15:29
+22
А це вже дешевий передвиборчий популізм. Я звісно не проти, але цілком зрозуміло, що це буде ще один непрацюючий закон. Який дасть лише одне- трохи голосів політичним повіям з Голосу.
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01.10.2024 15:24
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Ярускі би виучіл толька затєм, штоп лєхче дапрашивать плєних )
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01.10.2024 16:02 Відповісти
цей апсолютно штучний, апсолютно дибільний кацапській недо-язіке має бути заборонений в Україні на апспсолютному рівні: в усіх сферах суспільного, культурного, політичного життя українців, на тв, радіо, на виробництві незалежно від форм власності, у навчальних закладах усіх рівнів і тд.тп. !!!
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01.10.2024 16:05 Відповісти
Фаріон померла, ви тепер замість неї?
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01.10.2024 16:07 Відповісти
Звуження простору для московського нарєчія на часі , вони 350 років звужували наш простір потрібно помститися трикратно за таке
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01.10.2024 16:10 Відповісти
А далі шо ? Заборона думати не дозволеними мовами мабуть. Або взагалі думати.
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01.10.2024 16:14 Відповісти
Интересно, на каком думает Зеленский?
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01.10.2024 16:22 Відповісти
На кримінальній ''фєні''.
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01.10.2024 17:51 Відповісти
На канабисном.
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01.10.2024 19:02 Відповісти
А щого ти взяв що він взагалі думає ?
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01.10.2024 19:14 Відповісти
Мовою навчання та викладання у навчальних закладах є державна мова. Тому педагоги мають спілкуватися на змінах та в рамках позакласної роботи українською.
А Особи, що належать до корінних народів чи національних меншин, гарантується право на навчання, поряд з державною, мовою відповідного корінного народу чи національної меншини шляхом створення окремих класів. У окремих класах легше думати не дозволеними мовами....
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01.10.2024 19:07 Відповісти
Смешно, его тут же браконет Конституционный суд и еще иски в Европейский Суд пойдут. Кто говорит что это хорошо, просто наверно клинический дегенерат не читавший конституцию. Имеется ввиду неформальное общение на перерыве. Идиоты.
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01.10.2024 16:16 Відповісти
Пошла жара.. Как легко в Украине манипулировать людьми. Как впрочем и в других странах..
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01.10.2024 16:19 Відповісти
не заперечуватиму, коли зелених долбодятлів посилатимуть на@@хєр російською мовою!
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01.10.2024 16:39 Відповісти
У владних кабінетах забороніть спочатку росмову
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01.10.2024 16:46 Відповісти
Из-за таких как эта пипа на рашке и трындят про притеснение русскоговорящих. Уже давно доказано что человек который пользуются двумя языками в итоге развивается лучше
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01.10.2024 17:01 Відповісти
Да это табуретка на которой и сидит *****,которую если был ум надо было выбить. Вспомните
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01.10.2024 19:27 Відповісти
А марахвон заборонять?
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01.10.2024 17:08 Відповісти
це треба було робити хоча б років десять тому в державних школах і садках, в університетах також, в приватних хай спілкуються як хочуть. України без українців не може бути, українці повинні хотіти, щоб їх діти говорили українською, якщо вони звісно хочуть, щоб їх діти мали свою державу і їм не довелося воювати з різними імперіями. Імперії завжди будуть хотіти повернути території, що колись входили до їх складу, якщо побачать хоча б якусь слабкість українців і можливість для себе
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01.10.2024 17:44 Відповісти
Запретить детям разговаривать - много ума не нужно. Это вам не мультики и крутые игры выпускать на украинском!
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01.10.2024 17:48 Відповісти
А якщо я думаю кацапською в туалеті, це теж треба Закон прийняти?
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01.10.2024 17:55 Відповісти
Погана прикмета. Тема мови та неприємності для України якось пов'язані.
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01.10.2024 18:04 Відповісти
Ща тпе рузкощелепне бидло почне тягати "салдат в акопах"
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01.10.2024 18:36 Відповісти
Когда чиновники говорят про язык и надевают вышиванку,значит что то ******** и много.Жульйо.
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01.10.2024 19:10 Відповісти
Діло Фаріон живе.
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01.10.2024 20:04 Відповісти
Одна справа добровільний вибір української, нормально коли у державних установах та обслуговування в комерційних ведеться українською, але вказувати на якій мові розмовляти школярам у особистому житті це вже зашквар, доведете то того що люди будуть принципово ігнорувати українську. Тому що люди не ******* коли їм вказують що їм робити.
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02.10.2024 00:34 Відповісти
Не буду говорить на украинском языке принципиально, не желаю подчиняться каким-либо идиотским указам, нарушающим права человека. Право думать и говорить на родном языке связано с особенностями мышления. И если Украина хочет потерять ещё значительное количество высококвалифицированных специалистов, которые не будут возвращаться из-за прогрессирующего маразма, то флаг в руки. Мы найдем себе применение в других странах, где никого не волнует, на каком языке общаются между собой. Пусть с нами общаются на английском, польском, словацком, польском, португальском и т.д.
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02.10.2024 18:41 Відповісти
Обязательно патриотизм превращать в дебилизм?
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11.10.2024 19:10 Відповісти
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