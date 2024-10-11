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Міносвіти підтримує законопроєкт про заборону спілкування російською на перервах в школах, - Лісовий

Лісовий висловився щодо законопроєкту стосовно заборони російської мови у школах на перервах

Міністерство освіти і науки підтримало законодавчу ініціативу щодо заборони спілкуватися російською мовою на перервах у школах.

Про це заявив очільник міністерства Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у парламенті, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо законопроєкту, ініціативи пані Наталі Піпи (народної депутатки від "Голосу", - ред.), то Міністерство освіти підтримало законопроєкт з деякими зауваженнями", - сказав Лісовий.

Міністр сказав, що  в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість "рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу". Однак урядовець наголосив, що це ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора.

"Ми розуміємо, що мова використовується як зброя. Ми дбаємо про мови корінних народів, національних спільнот і перш за все - за розвиток української мови", - сказав очільник міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді незабаром зареєструють законопроєкт, яким заборонятиметься спілкування російською на перервах у школах.

Читайте також: Рада ухвалила закон про нацменшини. Російській мові додаткових прав не дали

Автор: 

заборона (1460) Міносвіти (1419) російська мова (314) Лісовий Оксен (90)


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Топ коментарі
+30
Казли Зельоні. Навіщо ж викликати спротив та неприязнь до української такими насильницькими діями до дітей? Зайнятись більше нічим?
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11.10.2024 18:18
+21
Правильне рішення! Крім цього потрібно ще проводити співбесіди з батьками чиї діти насміхаються з україномовних дітей та називають цих діток" хахламі".
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11.10.2024 18:20
+21
Вони бовдури чи працюють на російську пропаганду?
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11.10.2024 18:26
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А голосували за Вову всі російськомовні. Бо в голові мають сміття, російською мовою нанесене.
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11.10.2024 22:01 Відповісти
Знадобиться два три покоління, щоб змінити мову. Люди думають словами, які їм мама співала коли вони були немовлятами, у людей навіть сновидіння рідною мовою. Мова ніхто ніколи не може нав'язати забороною або наказом. Щодо України, є вірна прикмета, завжди коли починається черговий напад боротьби з мовою, в країні починається провал і повна дупа.
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11.10.2024 22:06 Відповісти
Кацапи цей закон, якщо приймуть, будуть використовувати проти Украіни, де тільки можливо. І будуть праві, тому що він буде прямо порушувати закон про вільне використання мов національних меншин. Наступним кроком буде заборона використання російської мови в ЗСУ в бойових умовах, в російських підрозділах РДК, Свобода, Сибірський батальон, в українській агентурний мережі в росії. Загинув український воін на фронті, але перед смертю кричав російською і немає ані його нагород, ані фінансової допомоги його удові і сиротам. От до чого доводить тупе фаріонство, безуглість і, в решті решт, безмозглість. Це ж треба до такого дійти: мови спільнот ЕС можна використовувати, а інші - ні. А їх у світі більше тисячі! Це ж який сон розуму панує в МОН!
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11.10.2024 22:06 Відповісти
Ці бовдури можуть заборонити харківському "Кракену" та харківському "Азову", та "Хартії" в перервах між боями розмовляти рос.мовою.
Пропоную на фронті щоб тільки укр.мовою можна було розмовляти, за порушення відправляти у тил.
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11.10.2024 22:18 Відповісти
А млжна заборонити назавжди плагіаторів лісових на посади керівників аж до найменшої категорії?
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11.10.2024 22:24 Відповісти
Мало їм, що дітям соціум вкладають. Тепер ще терплячість хочуть додати.
Раніше це вирішували за допомогою черг, а це креативна спроба показати хто дає команди "сидіти, лежати, мовчати"
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12.10.2024 00:03 Відповісти
Забороняти розмовляти між собою на перерві? Ви серйозно ? А якщо будуть розмовляти то що ? Виключите ? У вас в голові сміття чи що ?
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12.10.2024 00:08 Відповісти
Цікаво, це корисні ідіоти путіна, оці Піпи, чи прямі його агенти?
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12.10.2024 07:54 Відповісти
Не треба бути Макаренком, достатньо згадати власне дитинство, щоб розуміти, діти пошлють цього дровосєка разом з ініціаторами закону перевірити як справи у руского корабля. Краще б він полизав яйця ініціаторам законопроекту і виклав процес на порнхаб. Монетизація була б такою, що гроші на війну просили б у нас Байдени і Шольци.

А якщо серйозно, то цей законопроект і є класичним російським ІПСО. Ініціаторів можна без вагань закидати на підвал до Малюка і вставляти паяльники в сраки, результати перевершать найсміливіші очікування.
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12.10.2024 08:59 Відповісти
Схоже що провокаторшу піпу кремль призначив на заміну втраченої фаріон
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12.10.2024 12:33 Відповісти
В'ятрович та Супрун що мали тіж самі думки та пропозиції при Пороху, теж з Кремля були? То може ти з Кремля?
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12.10.2024 12:50 Відповісти
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