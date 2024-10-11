Міносвіти підтримує законопроєкт про заборону спілкування російською на перервах в школах, - Лісовий

Міністерство освіти і науки підтримало законодавчу ініціативу щодо заборони спілкуватися російською мовою на перервах у школах.

Про це заявив очільник міністерства Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у парламенті, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо законопроєкту, ініціативи пані Наталі Піпи (народної депутатки від "Голосу", - ред.), то Міністерство освіти підтримало законопроєкт з деякими зауваженнями", - сказав Лісовий.

Міністр сказав, що в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість "рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу". Однак урядовець наголосив, що це ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора.

"Ми розуміємо, що мова використовується як зброя. Ми дбаємо про мови корінних народів, національних спільнот і перш за все - за розвиток української мови", - сказав очільник міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді незабаром зареєструють законопроєкт, яким заборонятиметься спілкування російською на перервах у школах.

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