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Новости
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Сибига посетит Вашингтон для "важных встреч" в Госдепе

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Министр иностранных дел Андрей Сибига совершит визит в Вашингтон 19 ноября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"После выступления на специальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига продолжит визит в Соединенные Штаты Америки. Во вторник, 19 ноября, по поручению Президента Владимира Зеленского, глава МИД Украины посетит Вашингтон", - говорится в сообщении.

Там Сибига проведет важные встречи в Государственном департаменте США и на Капитолийском холме.

Глава МИД также примет участие в специальных слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США к 1000 дням полномасштабного российского вторжения.

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Автор: 

Госдепартамент США (1818) США (26422) Сибига Андрей (370)


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Топ комментарии
+2
Наскільки я зрозумів, прямо зараз Сибіга в Нью-Йорку, на засіданні Радбезу ООН. А д'Єрмак завтра прилітає в Вашингтон і буде там керувати Сибігою:

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18.11.2024 23:54
+2
Прошенка зпросили на кінець листопада в Вашингтон на конференцію об"єднання дружніх партій . Минулого разу, коли Єрмачня його не випустила - йому не змогли вручити нагороду засновників цього бєднаня, премія ім Бушував таТеччер. Цікаво дадуть йому провести перемовини з республіканцями цього разу? Бо це саме обʼєднання республіканців
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19.11.2024 00:49
+1
дЄрмак відпускає сибігу одного? Надав інструкції...?
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18.11.2024 23:30
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дЄрмак відпускає сибігу одного? Надав інструкції...?
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18.11.2024 23:30 Ответить
Ну принаймні не обдовбається. Розпродасть трохи України хіба що
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18.11.2024 23:34 Ответить
Наскільки я зрозумів, прямо зараз Сибіга в Нью-Йорку, на засіданні Радбезу ООН. А д'Єрмак завтра прилітає в Вашингтон і буде там керувати Сибігою:

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18.11.2024 23:54 Ответить
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18.11.2024 23:45 Ответить
Прошенка зпросили на кінець листопада в Вашингтон на конференцію об"єднання дружніх партій . Минулого разу, коли Єрмачня його не випустила - йому не змогли вручити нагороду засновників цього бєднаня, премія ім Бушував таТеччер. Цікаво дадуть йому провести перемовини з республіканцями цього разу? Бо це саме обʼєднання республіканців
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19.11.2024 00:49 Ответить
знову знайдуть причину не випустити - 99%
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19.11.2024 10:25 Ответить
Аякже, тепер його час покататись по світу, пожити для себе.
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19.11.2024 04:07 Ответить
Ішак разом з дєрмаком стали токсичними для союзників. І "новоє ліцо" замінинило цих бездарів, але результат буде той самий.
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19.11.2024 07:39 Ответить
ні, не новий Сибіга. Ще при овощах був в заступниках.
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19.11.2024 11:32 Ответить
 
 