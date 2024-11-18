Сибига посетит Вашингтон для "важных встреч" в Госдепе
Министр иностранных дел Андрей Сибига совершит визит в Вашингтон 19 ноября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"После выступления на специальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига продолжит визит в Соединенные Штаты Америки. Во вторник, 19 ноября, по поручению Президента Владимира Зеленского, глава МИД Украины посетит Вашингтон", - говорится в сообщении.
Там Сибига проведет важные встречи в Государственном департаменте США и на Капитолийском холме.
Глава МИД также примет участие в специальных слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США к 1000 дням полномасштабного российского вторжения.
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