Сибига посетит Вашингтон для "важных встреч" в Госдепе

Министр иностранных дел Андрей Сибига совершит визит в Вашингтон 19 ноября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"После выступления на специальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига продолжит визит в Соединенные Штаты Америки. Во вторник, 19 ноября, по поручению Президента Владимира Зеленского, глава МИД Украины посетит Вашингтон", - говорится в сообщении.

Там Сибига проведет важные встречи в Государственном департаменте США и на Капитолийском холме.

Глава МИД также примет участие в специальных слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США к 1000 дням полномасштабного российского вторжения.

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