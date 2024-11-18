РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11055 посетителей онлайн
Новости Война
2 409 31

ВСУ использовали в 2023 году 3 млн артиллерийских снарядов, половина из них - калибра 155 мм

снаряди

В 2023 году Силы обороны использовали 3 млн артиллерийских снарядов. Половина из них составили боеприпасы калибра 155 мм.

Об этом рассказал заместитель командующего ракетных войск и артиллерии ВСУ полковник Сергей Мусиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.

Военный рассказал, что советский калибр 152 мм сейчас вытесняется.

"Однако, во-первых, в мире еще есть и производство этих боеприпасов. И есть достаточно современные артиллерийские системы, которые сейчас эксплуатируются в наших войсках на этом калибре, и к ним есть поставки 152 мм выстрелов. Это чешские САУ DANA-M2 и еще советская гаубица "Мста-Б"", - сообщил Мусиенко.

За 2022 год Силы обороны использовали около 1,5 млн артиллерийских боеприпасов, начиная от 120 мм мин и заканчивая реактивными снарядами к РСЗО. Половина из них - калибра 152 мм и 122 мм. Треть - это были 155 мм выстрелы.

В начале полномасштабного вторжения России ВСУ использовали на фронте пушки калибра 152 мм и 122 мм. А уже начиная с середины 2022 года у украинских войск начали появляться 155 мм и 105 мм гаубицы, которые передавали партнеры.

Читайте также: Евросоюз уже передал Украине обещанный миллион снарядов, - Боррель

"Уже в 2023 году мы потратили более 3 млн снарядов. Из них 1,6-1,7 миллиона - это были боеприпасы 155 мм. То есть половина использованных нами боеприпасов - это 155 мм. На 2024 год соотношение 152 мм и 155 мм составляет 1 к 10 соответственно", - отметил Мусиенко.

Автор: 

боеприпасы (2330) артиллерия (630) ВСУ (6547)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Решающую роль в этой войне сыграют FPV дроны. Украина обязана любой ценой раздобыть 140 миллионов таких Дронов.
показать весь комментарий
18.11.2024 23:36
+1
Треба виготовити ще мільйонів 5 дронів-ретранслчторів і під'єднати їх до Старліку. А інтернеті зробити сайт, з якого кожен охочій (за свої гроші) зможе управляти цими FPV дронами (а в майбутньому і безпілотними винищувачами, бомбардувальниками, крилатими ракетами, великими антропоморфними бойовими роботами). Та по іншому добиватися результатів. Наприклад відшукувати найкращі цілі, та збирати про них інформацію. За результатами цієї "онлайн гри" виплачувати найкращим геймерам бажану їм компенсацію. У межах до 1/10 заданої кацапам шкоди.
показать весь комментарий
18.11.2024 23:57
+1
Не спиш, ІПСОшнік .
Надавали не гроші, а снаряди. І вашим оркам це несподобалось.
показать весь комментарий
19.11.2024 00:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Решающую роль в этой войне сыграют FPV дроны. Украина обязана любой ценой раздобыть 140 миллионов таких Дронов.
показать весь комментарий
18.11.2024 23:36 Ответить
А так же подготовить 2 миллиона операторов.
показать весь комментарий
18.11.2024 23:37 Ответить
Треба виготовити ще мільйонів 5 дронів-ретранслчторів і під'єднати їх до Старліку. А інтернеті зробити сайт, з якого кожен охочій (за свої гроші) зможе управляти цими FPV дронами (а в майбутньому і безпілотними винищувачами, бомбардувальниками, крилатими ракетами, великими антропоморфними бойовими роботами). Та по іншому добиватися результатів. Наприклад відшукувати найкращі цілі, та збирати про них інформацію. За результатами цієї "онлайн гри" виплачувати найкращим геймерам бажану їм компенсацію. У межах до 1/10 заданої кацапам шкоди.
показать весь комментарий
18.11.2024 23:57 Ответить
Угу ще пару мільйонів тих хто буде встановлювати ретранслятори і щодня приносити фпв на позиції, споряджати їм бч, акумулятор, перевіряти, готувати до вильоту і т.д.
Методи такі самі приблизно як в китайців з горобцями
показать весь комментарий
19.11.2024 00:37 Ответить
По перше, ті роботи легко автоматизуються. По друге, не всім хватає сил, розуму та просто мотивації ходити у м'ясні штурми, керувати дронами, чи навіть робити важку чи складну роботу за велику зарплатню. Щоб відробляти свій захист від мобілізації. Кілька сот тисяч алкоголіків, зеків та ухилянтів назбирати можна. А поділити ваші 2 мільйони на 365, то і такої кількості вистачить.
показать весь комментарий
19.11.2024 03:57 Ответить
це все гіпотетичні розмірковування станом на зараз. Насправді я цілком погоджуюсь із думкою про те що слід вкладатися в атоматизацію війни по максимуму - бо це і технологічна перевага і збереження життя і зняття соціальної напруги і взагалі одні плюси. Але не все так просто як ви описали тому я і прокоментував.
показать весь комментарий
23.12.2024 16:25 Ответить
UPD і ні. Це те, що китайці зробили з виробництвом побутової техніки, та зараз роблять з автобудівництвом. Боротьба китайці vs горобці це те, що, нажаль, ми робимо прямо в цей момент.
показать весь комментарий
19.11.2024 04:04 Ответить
а шо зробили китайці з побутовою технікою?.. ніколи їх гівна не купляв і не чув про нормальні бренди, як були бракоробами так і є - від інструменту до машин. Тільки міф про "тепер Китай вже не той Китай що раніше" роздувають, я ці смішні міфи вже років 15 як чую а все ще найкраще в світі європейське, американське, японське та південнокорейське )
показать весь комментарий
23.12.2024 16:27 Ответить
а на 1 кацапа іноді і 2 дрона потрібно.....
показать весь комментарий
18.11.2024 23:42 Ответить
Іноді ми витрачаєм більше ніж 2 дрони на 1 пдра. Правда така, що дронів треба чим більше тим краще!
показать весь комментарий
19.11.2024 00:12 Ответить
Нє, ну як витрачати 15-20 снарядів по 1 тис.дол. на одного кацапа, то краще і дешевше дроном за 300 дол.
показать весь комментарий
19.11.2024 09:14 Ответить
А скільки з цих 3 мільйонів - лише на папері?
А реально гроші за них вкрадені бандою Єрмака-Зеленського...
показать весь комментарий
18.11.2024 23:51 Ответить
Не спиш, ІПСОшнік .
Надавали не гроші, а снаряди. І вашим оркам це несподобалось.
показать весь комментарий
19.11.2024 00:02 Ответить
Ти підтримуєш весь той треш від зеТАдєрьмака?
показать весь комментарий
19.11.2024 00:07 Ответить
Хто у вас старший, той троль " Малець", що вчора тут бізнес Деркача піарив, чи ти
показать весь комментарий
19.11.2024 00:19 Ответить
Ти не відповів на питання! І підтвердив, що ти їх підтримуєш ти хепдрсв, а це означає що ти ще один диванний прищавий зепоц який ******** ідолів! Сподіваюся що тобі шашликчок поперко горла колись стане зепоц!
показать весь комментарий
19.11.2024 01:27 Ответить
Пане Сергій, та то таке враження професійний провокатор - залазить в чиїсь дискусії і починає провокувати конфліктні ситуації, а коли не вдається починає усім хамити, вішати ярлики і непристойно обзивати.
Таких потрібно відправляти відразу у спам і не тратити на них свій час та нерви.
показать весь комментарий
19.11.2024 01:40 Ответить
Дякую за пораду. Просто іноді хочеться таких розмазати по стінці до "юшки" і неможу пройти мимо якщо починають інших ображати подібні істоти...нагадують пдрв (русню) з якими особисто доводилось мати справу ще у 22му і "повчати" деяким етикетам!
показать весь комментарий
19.11.2024 02:10 Ответить
Саме таких кадрів раніше готували в канторі Медведчука- Козака починаючи з часів Помаранчевої революції - особливо вони себе проявили значно пізніше вже на телеканалах Медведчука. А після початку повномасштабної війни вони трохи розпорошились - дехто втік в росію, дехто на захід, а дехто пішов ''під крило'' Єрмака.
Цей кадр наприклад під одними темами може називати діючу владу клоунами а під іншими навпаки захищати їх, так само з москалями - то сварити їх, то захищати і так далі.
Ціль в таких ботів (без прізвища та імені, а під вигаданими ніком) одна - створення конфлікту і розпалювання ворожнечі всередині Українського суспільства.
Саме тому вони постійно використовують такі прийоми, як хамство, придумують різноманітні ідіотські звинувачення, готові доколупатись до будь-чого, можуть повністю змінювати мотиви, причини, аргументи - головне для них це Конфлікт.
Пересварену націю легше завойовувати москальським окупантам, або опановувати місцевим аферистам-злодіям.
Так що - Будьмо уважні...
показать весь комментарий
19.11.2024 02:55 Ответить
Грають на емоціях!
показать весь комментарий
19.11.2024 03:03 Ответить
Ну що " двійко із ларця", їсте обидва ?
показать весь комментарий
19.11.2024 08:26 Ответить
Шуруй у спам москальський провокатор медведчука.
показать весь комментарий
19.11.2024 01:30 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2024 12:18 Ответить
Цікава статистика - використано 3 млн снарядів тільки за 2023 рік, а вбито та поранено усього з початку війни тільки 720 тис. кацапів. А ще є стрілецька зброя, РСЗО, дрони, бомби....
показать весь комментарий
19.11.2024 02:06 Ответить
..А сколько из 3 млн артиллерийских снарядов достигли цели? Попали бы в цель хотя бы десятая часть - было бы совсем замечательно..
показать весь комментарий
19.11.2024 08:28 Ответить
Якщо орки використали до 5 млн снарядів а у нас 3 млн, то звідки у них перевага по пострілам 1 до 5.
показать весь комментарий
19.11.2024 08:45 Ответить
В москальських окупантів ''липова'' бухгалтерія і в нас теж ''липова'' - на жаль на війнах так дуже часто буває в багатьох країнах світу. І це стосується не лише снарядів - а й багато чого іншого, що поставляється у війська. В процесі війни і навіть по завершенні просто неможливо все перевірити, а багато хто з того користає... особливо на найвищому рівні - а оприлюднюють вони при цьому відверту брехню.
Залишається сподіватись, що у москалів значно більше крадуть...
показать весь комментарий
19.11.2024 12:17 Ответить
Це наші топ-генрали розповідають про 1:5, аби приховати свою бездарність і нікчемність у якості командирів.
Ще їм треба 10 тис. танків і 1 млн. нових мобілізованих...
показать весь комментарий
19.11.2024 09:09 Ответить
Тобто критичний мінімум для нас при даних темпах військових дій 100 тис. снарядів власного виробництва калібру 155 на рік.
показать весь комментарий
19.11.2024 09:31 Ответить
На місяць
показать весь комментарий
19.11.2024 09:32 Ответить
 
 