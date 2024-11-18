ВСУ использовали в 2023 году 3 млн артиллерийских снарядов, половина из них - калибра 155 мм
В 2023 году Силы обороны использовали 3 млн артиллерийских снарядов. Половина из них составили боеприпасы калибра 155 мм.
Об этом рассказал заместитель командующего ракетных войск и артиллерии ВСУ полковник Сергей Мусиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.
Военный рассказал, что советский калибр 152 мм сейчас вытесняется.
"Однако, во-первых, в мире еще есть и производство этих боеприпасов. И есть достаточно современные артиллерийские системы, которые сейчас эксплуатируются в наших войсках на этом калибре, и к ним есть поставки 152 мм выстрелов. Это чешские САУ DANA-M2 и еще советская гаубица "Мста-Б"", - сообщил Мусиенко.
За 2022 год Силы обороны использовали около 1,5 млн артиллерийских боеприпасов, начиная от 120 мм мин и заканчивая реактивными снарядами к РСЗО. Половина из них - калибра 152 мм и 122 мм. Треть - это были 155 мм выстрелы.
В начале полномасштабного вторжения России ВСУ использовали на фронте пушки калибра 152 мм и 122 мм. А уже начиная с середины 2022 года у украинских войск начали появляться 155 мм и 105 мм гаубицы, которые передавали партнеры.
"Уже в 2023 году мы потратили более 3 млн снарядов. Из них 1,6-1,7 миллиона - это были боеприпасы 155 мм. То есть половина использованных нами боеприпасов - это 155 мм. На 2024 год соотношение 152 мм и 155 мм составляет 1 к 10 соответственно", - отметил Мусиенко.
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Методи такі самі приблизно як в китайців з горобцями
А реально гроші за них вкрадені бандою Єрмака-Зеленського...
Надавали не гроші, а снаряди. І вашим оркам це несподобалось.
Таких потрібно відправляти відразу у спам і не тратити на них свій час та нерви.
Цей кадр наприклад під одними темами може називати діючу владу клоунами а під іншими навпаки захищати їх, так само з москалями - то сварити їх, то захищати і так далі.
Ціль в таких ботів (без прізвища та імені, а під вигаданими ніком) одна - створення конфлікту і розпалювання ворожнечі всередині Українського суспільства.
Саме тому вони постійно використовують такі прийоми, як хамство, придумують різноманітні ідіотські звинувачення, готові доколупатись до будь-чого, можуть повністю змінювати мотиви, причини, аргументи - головне для них це Конфлікт.
Пересварену націю легше завойовувати москальським окупантам, або опановувати місцевим аферистам-злодіям.
Так що - Будьмо уважні...
Залишається сподіватись, що у москалів значно більше крадуть...
Ще їм треба 10 тис. танків і 1 млн. нових мобілізованих...