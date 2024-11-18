ВСУ использовали в 2023 году 3 млн артиллерийских снарядов, половина из них - калибра 155 мм

В 2023 году Силы обороны использовали 3 млн артиллерийских снарядов. Половина из них составили боеприпасы калибра 155 мм.

Об этом рассказал заместитель командующего ракетных войск и артиллерии ВСУ полковник Сергей Мусиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.

Военный рассказал, что советский калибр 152 мм сейчас вытесняется.

"Однако, во-первых, в мире еще есть и производство этих боеприпасов. И есть достаточно современные артиллерийские системы, которые сейчас эксплуатируются в наших войсках на этом калибре, и к ним есть поставки 152 мм выстрелов. Это чешские САУ DANA-M2 и еще советская гаубица "Мста-Б"", - сообщил Мусиенко.

За 2022 год Силы обороны использовали около 1,5 млн артиллерийских боеприпасов, начиная от 120 мм мин и заканчивая реактивными снарядами к РСЗО. Половина из них - калибра 152 мм и 122 мм. Треть - это были 155 мм выстрелы.

В начале полномасштабного вторжения России ВСУ использовали на фронте пушки калибра 152 мм и 122 мм. А уже начиная с середины 2022 года у украинских войск начали появляться 155 мм и 105 мм гаубицы, которые передавали партнеры.

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"Уже в 2023 году мы потратили более 3 млн снарядов. Из них 1,6-1,7 миллиона - это были боеприпасы 155 мм. То есть половина использованных нами боеприпасов - это 155 мм. На 2024 год соотношение 152 мм и 155 мм составляет 1 к 10 соответственно", - отметил Мусиенко.