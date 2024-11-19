США вскоре объявят о новом пакете поддержки безопасности для Украины
Постпредставительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала выделение нового пакета поддержки безопасности для Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы объявим о выделении дополнительной помощи для Украины в сфере безопасности в ближайшие дни", - заявила Томас-Гринфилд.
Кроме того, постпред призвала другие страны поддержать Формулу мира, которую продвигает украинская сторона. По ее словам, украинцы должны получить безопасность, которой они заслуживают. Причем, мир в Украине должен быть справедливым и устойчивым и в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнула она. А Россия должна быть привлечена к ответственности за ее преступления и нарушение Устава ООН.
Также постпред обратилась с призывом к Китаю, чтобы тот "прекратил разжигать войну на европейском континенте" и способствовать военным усилиям России.
"И позвольте мне четко заявить, когда эта война закончится, суверенная, независимая демократическая Украина будет контролировать свою международно признанную территорию и продолжать свой путь к присоединению к евроатлантическим институтам, таким как НАТО", - резюмировала она.
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Де Гундосий бухтів про дозвіл бити ракетами , а коли йому Байден його дав , заскавчав , що "немагу бить па друху валадимиру"
Залишки PDA
за 2024 рік - 4.2млрд, 54% з виділенного
за 2022-2023 роки - 4.8млрд, 21%
Загальний залишок PDA 9млрд
Для порівняння поставки за останні 8 тижнів в млн
на словах поставки "майже щотижня"
25.09.2024 $375
16.10.2024 $425
21.10.2024 $400
01.11.2024 $425
Загалом 1.625млрд