США вскоре объявят о новом пакете поддержки безопасности для Украины

Постпредставительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала выделение нового пакета поддержки безопасности для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы объявим о выделении дополнительной помощи для Украины в сфере безопасности в ближайшие дни", - заявила Томас-Гринфилд.

Кроме того, постпред призвала другие страны поддержать Формулу мира, которую продвигает украинская сторона. По ее словам, украинцы должны получить безопасность, которой они заслуживают. Причем, мир в Украине должен быть справедливым и устойчивым и в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнула она. А Россия должна быть привлечена к ответственности за ее преступления и нарушение Устава ООН.

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Также постпред обратилась с призывом к Китаю, чтобы тот "прекратил разжигать войну на европейском континенте" и способствовать военным усилиям России.

"И позвольте мне четко заявить, когда эта война закончится, суверенная, независимая демократическая Украина будет контролировать свою международно признанную территорию и продолжать свой путь к присоединению к евроатлантическим институтам, таким как НАТО", - резюмировала она.

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