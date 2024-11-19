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США вскоре объявят о новом пакете поддержки безопасности для Украины

Постпредставниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд

Постпредставительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала выделение нового пакета поддержки безопасности для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы объявим о выделении дополнительной помощи для Украины в сфере безопасности в ближайшие дни", - заявила Томас-Гринфилд.

Кроме того, постпред призвала другие страны поддержать Формулу мира, которую продвигает украинская сторона. По ее словам, украинцы должны получить безопасность, которой они заслуживают. Причем, мир в Украине должен быть справедливым и устойчивым и в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнула она. А Россия должна быть привлечена к ответственности за ее преступления и нарушение Устава ООН.

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Также постпред обратилась с призывом к Китаю, чтобы тот "прекратил разжигать войну на европейском континенте" и способствовать военным усилиям России.

"И позвольте мне четко заявить, когда эта война закончится, суверенная, независимая демократическая Украина будет контролировать свою международно признанную территорию и продолжать свой путь к присоединению к евроатлантическим институтам, таким как НАТО", - резюмировала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-премьер Британии Джонсон призвал союзников предоставить Украине кредит на $500 млрд и назвать дату вступления в НАТО

Автор: 

помощь (7764) США (26422)


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То в'***** томагавком по кремлю
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19.11.2024 00:27 Ответить
це "трамплін" перед виборами на "виступі" для "мудрого американського наріду(не лохів) розказував куйню ,як він налякав куйла ,ударами по кримлівських куполах
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19.11.2024 00:34 Ответить
Який калькулятор ? З великого зомбофону
Де Гундосий бухтів про дозвіл бити ракетами , а коли йому Байден його дав , заскавчав , що "немагу бить па друху валадимиру"
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19.11.2024 00:56 Ответить
Якщо замінувати аес ми отримаємо томагавки миттєво і кацапам прилетить в мавзолей
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19.11.2024 01:37 Ответить
, Система ГУР націлена на підготовку особового складу за допомогою НАТО з 2005. Невеликі групи по 3-5 чоловік проходять спеціальну підготовку. Так формуеться ядро офіцерів ГУР.
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19.11.2024 07:51 Ответить
, Стратегія допомогi ВСУ має ґрунтуватися не на дипломатії, а виходити з позиції сили. "
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19.11.2024 07:55 Ответить
До кінця обіцянки залишилось 8 тижнів
Залишки PDA
за 2024 рік - 4.2млрд, 54% з виділенного
за 2022-2023 роки - 4.8млрд, 21%
Загальний залишок PDA 9млрд

Для порівняння поставки за останні 8 тижнів в млн
на словах поставки "майже щотижня"
25.09.2024 $375
16.10.2024 $425
21.10.2024 $400
01.11.2024 $425
Загалом 1.625млрд
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19.11.2024 09:22 Ответить
 
 