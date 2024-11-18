Экс-премьер Британии Джонсон призвал союзников предоставить Украине кредит на $500 млрд и назвать дату вступления в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к союзникам по случаю приближения тысячного дня с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующее заявление политик опубликовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в своем заявлении Джонсон приветствовал недавнее решение действующего президента США Джо Байдена разрешить ВСУ использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Он подчеркнул, что Великобритания и Франция "должны немедленно" дать подобные разрешения для крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

"В эту горькую годовщину друзьям Украины пора составить план - не просто уберечь Украину от проигрыша, а обеспечить украинскую победу", - заявил британский политик.

Джонсон убежден, что сейчас "пришло время дать украинцам финансовую огневую мощь", чтобы победить в войне. Как пояснил экс-премьер, речь идет о $500 млрд кредита вроде ленд-лиза, который Киев будет способен выплатить.

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Кроме того, Джонсон заявил, что Запад "должен иметь смелость и логику", чтобы дать Украине необходимые гарантии безопасности и объявить "в ближайшее время" дату вступления в НАТО.

"В совокупности эти меры убедят Путина в том, что стало очевидным с момента его вторжения: он совершил гигантскую ошибку и он никогда не покорит украинский народ. Только тогда, когда Кремль по-настоящему воспримет это сообщение, мир вернется в Украину", - считает Джонсон.

Ранее бывший министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритании, возможно, придется отправить свои войска в Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киева.

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