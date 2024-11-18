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Новости
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Экс-премьер Британии Джонсон призвал союзников предоставить Украине кредит на $500 млрд и назвать дату вступления в НАТО

Джонсон про те, як посилити Україну

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к союзникам по случаю приближения тысячного дня с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующее заявление политик опубликовал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в своем заявлении Джонсон приветствовал недавнее решение действующего президента США Джо Байдена разрешить ВСУ использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Он подчеркнул, что Великобритания и Франция "должны немедленно" дать подобные разрешения для крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

"В эту горькую годовщину друзьям Украины пора составить план - не просто уберечь Украину от проигрыша, а обеспечить украинскую победу", - заявил британский политик.

Джонсон убежден, что сейчас "пришло время дать украинцам финансовую огневую мощь", чтобы победить в войне. Как пояснил экс-премьер, речь идет о $500 млрд кредита вроде ленд-лиза, который Киев будет способен выплатить.

Также читайте: Экс-премьер Британии Джонсон о разговоре Шольца и Путина: Мы рискуем вернуться к ужасному "нормандскому формату"

Кроме того, Джонсон заявил, что Запад "должен иметь смелость и логику", чтобы дать Украине необходимые гарантии безопасности и объявить "в ближайшее время" дату вступления в НАТО.

"В совокупности эти меры убедят Путина в том, что стало очевидным с момента его вторжения: он совершил гигантскую ошибку и он никогда не покорит украинский народ. Только тогда, когда Кремль по-настоящему воспримет это сообщение, мир вернется в Украину", - считает Джонсон.

Ранее бывший министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритании, возможно, придется отправить свои войска в Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киева.

Читайте также: Джонсон считает, что Трамп не допустит победы РФ в войне против Украины: У него будет жесткая позиция

Автор: 

кредит (2378) помощь (7764) членство в НАТО (1506) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+19
Боря там єдиний з яйцями залишився
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18.11.2024 20:05
+13
Борис Джонсонюк - майбутній Герой України! Справи його геройські....
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18.11.2024 20:14
+12
І наглядача за грішма!!!! Бо зелені розкрадуть!
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18.11.2024 20:06
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Боря там єдиний з яйцями залишився
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18.11.2024 20:05 Ответить
Борис Джонсонюк - майбутній Герой України! Справи його геройські....
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18.11.2024 20:14 Ответить
Пане Борисе, балотуйтесь вже на посаду прем'єр-міністра. Досить відпочивати. )))
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18.11.2024 20:25 Ответить
там зараз лейбористи при владі, а Джонсонюк із консервативної партії, яка з тріском програла вибори кілька місяців тому..
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18.11.2024 21:29 Ответить
Ага И не спрашивать у Зели отчета о бабках!!???
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18.11.2024 20:06 Ответить
І наглядача за грішма!!!! Бо зелені розкрадуть!
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18.11.2024 20:06 Ответить
Тільки не грішми. Натурою.
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18.11.2024 20:08 Ответить
Грощі то добре але вони не ракети і точно нашим можновладцям такі сумми давати не можно,всю Марбелью с Монако викуплять.
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18.11.2024 20:08 Ответить
Це було б найоптимальніше рішення. Але серед союзників - багато ліверних ковбасок.
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18.11.2024 20:08 Ответить
То їрмаку не потрібен ленд ліз. Тільки долари у валізах малими курюрами
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18.11.2024 20:09 Ответить
Та що там вже , давайте вже ,,ядрьоних' бомб... було би смішно , якби не так гірко
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18.11.2024 20:14 Ответить
"...який Київ буде спроможний виплатити."
Дякуємо за турботу, звичайно, (я серйозно), але як ми його виплатимо?
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18.11.2024 20:14 Ответить
Надрами московії
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18.11.2024 20:16 Ответить
Відсотками від заморожених кацапських активів. А решту з часом спишуть.
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18.11.2024 20:17 Ответить
Стільки грошей? Він що, хоче щоб в зелених передоз стався?
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18.11.2024 20:15 Ответить
усі Екси такі розумні ... а що заважало зробити це саме, коли були при владі?? Хоча Зе, коріпція та спЄрмак стояли наперешкоді НАТО
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18.11.2024 20:25 Ответить
Чергові заяви в порожнечу.
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18.11.2024 20:33 Ответить
Корупція зводить і зведе в майбутньому все в Україні нанівець
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18.11.2024 20:39 Ответить
Боря молодець!
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18.11.2024 20:40 Ответить
Що би хто не говорив про Бориса Джонсона - але він у 2022році вже назавжди вписав своє ім'я золотими літерами в історію України.
Дай Боже йому Здоров'я!
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18.11.2024 21:21 Ответить
Зелупам тільки 500 ярдів невистачає!
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18.11.2024 22:11 Ответить
Вот он настоящий БРАТ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.11.2024 06:34 Ответить
 
 