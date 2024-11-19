Общие боевые потери РФ с начала войны – около 724 050 человек (+1610 за сутки), 9382 танка, 20 632 артсистемы, 19 092 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 724 050 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 724050 (+1610) человек,

танков - 9382 (+17) ед,

боевых бронированных машин - 19092 (+33) ед,

артиллерийских систем - 20632 (+46) ед,

РСЗО - 1252 (+0) ед,

средства ППО - 999 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19111 (+38),

крылатые ракеты - 2754 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29548 (+120) ед,

специальная техника - 3672 (+17)

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