Общие боевые потери РФ с начала войны – около 724 050 человек (+1610 за сутки), 9382 танка, 20 632 артсистемы, 19 092 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 724 050 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 724050 (+1610) человек,
танков - 9382 (+17) ед,
боевых бронированных машин - 19092 (+33) ед,
артиллерийских систем - 20632 (+46) ед,
РСЗО - 1252 (+0) ед,
средства ППО - 999 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19111 (+38),
крылатые ракеты - 2754 (+1),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 29548 (+120) ед,
специальная техника - 3672 (+17)
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Сягнути це думкою щось не вдається...
Тисяча днів - Україна в огні!
Бореться, дихає і не здається!
P.s. 724 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
Наземка 3 тис од з початку місяця і у логістики є шанси встановити новий місячний рекорд.
Не зрозуміло звідки, проте 8 000 ББМ з початку року і також можливість оновити місячний рекорд.
Арта дуже сильно просіла і на тисячу стволів в цьому місяці може і не вийти