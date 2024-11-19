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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 724 050 человек (+1610 за сутки), 9382 танка, 20 632 артсистемы, 19 092 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 724 050 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 724050 (+1610) человек,

танков - 9382 (+17) ед,

боевых бронированных машин - 19092 (+33) ед,

артиллерийских систем - 20632 (+46) ед,

РСЗО - 1252 (+0) ед,

средства ППО - 999 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19111 (+38),

крылатые ракеты - 2754 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29548 (+120) ед,

специальная техника - 3672 (+17)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За десять дней потери армии РФ равны тем, которые СССР понес за десять лет войны в Афганистане, - Сибига

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19067) ликвидация (3483) уничтожение (6835)


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Топ комментарии
+33
Тисяча днів у довгому дні.
Сягнути це думкою щось не вдається...
Тисяча днів - Україна в огні!
Бореться, дихає і не здається!
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19.11.2024 07:50
+22
Минув 3926 день москальсько-української війни.

P.s. 724 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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19.11.2024 08:45
+9
А 2014 для теперішньої влади наче й не було.
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19.11.2024 08:47
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Тисяча днів у довгому дні.
Сягнути це думкою щось не вдається...
Тисяча днів - Україна в огні!
Бореться, дихає і не здається!
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19.11.2024 07:50 Ответить
А 2014 для теперішньої влади наче й не було.
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19.11.2024 08:47 Ответить
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ!💙💛❤️
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19.11.2024 09:31 Ответить
Намолотили глопці кацапів та залізячча! Слава ЗСУ!
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19.11.2024 08:20 Ответить
Коли ж та кацапня закінчиться? Чи їх зупинять втрати як у світовій?
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19.11.2024 08:43 Ответить
Минув 3926 день москальсько-української війни.

P.s. 724 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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19.11.2024 08:45 Ответить
Російські втрати з 2014 по 2022 десь зафіксовано?
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19.11.2024 08:49 Ответить
Шукав, чітких даних не бачив, проскакували данні що москалів більше 10т, з колаборантами більше 30т. Але це не точно.
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19.11.2024 09:23 Ответить
Наші втрати поіменно, за кожен місяць, подавались.
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19.11.2024 09:56 Ответить
Ми не про наші втрати.
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19.11.2024 15:19 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.11.2024 08:59 Ответить
🙏🙏🙏
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19.11.2024 09:33 Ответить
999 днів - 999 засобів ППО
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19.11.2024 09:34 Ответить
Криворожсталь и Днепроспецсталь есть работа для сотрудников...
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19.11.2024 09:54 Ответить
Чумардоси літо 107 520, осінь на зараз 107 750 - новий сезонний рекорд.
Наземка 3 тис од з початку місяця і у логістики є шанси встановити новий місячний рекорд.
Не зрозуміло звідки, проте 8 000 ББМ з початку року і також можливість оновити місячний рекорд.
Арта дуже сильно просіла і на тисячу стволів в цьому місяці може і не вийти
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19.11.2024 11:36 Ответить
Геноцид машінок!
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19.11.2024 15:08 Ответить
 
 