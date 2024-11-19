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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 724 050 осіб (+1610 за добу), 9382 танки, 20 632 артсистеми, 19 092 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 724 050 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 724050 (+1610) осіб,

танків ‒ 9382 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 19092 (+33) од,

артилерійських систем – 20632 (+46) од,

РСЗВ  – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів  – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19111 (+38),

крилаті ракети ‒ 2754 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29548 (+120) од,

спеціальна техніка ‒ 3672 (+17)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За десять днів втрати армії РФ дорівнюють тим, які СРСР зазнав за десять років війни в Афганістані, - Сибіга

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17317) ліквідація (3909) знищення (7204)


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Топ коментарі
+33
Тисяча днів у довгому дні.
Сягнути це думкою щось не вдається...
Тисяча днів - Україна в огні!
Бореться, дихає і не здається!
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19.11.2024 07:50
+22
Минув 3926 день москальсько-української війни.

P.s. 724 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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19.11.2024 08:45
+9
А 2014 для теперішньої влади наче й не було.
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19.11.2024 08:47
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Тисяча днів у довгому дні.
Сягнути це думкою щось не вдається...
Тисяча днів - Україна в огні!
Бореться, дихає і не здається!
показати весь коментар
19.11.2024 07:50 Відповісти
А 2014 для теперішньої влади наче й не було.
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19.11.2024 08:47 Відповісти
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ!💙💛❤️
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19.11.2024 09:31 Відповісти
Намолотили глопці кацапів та залізячча! Слава ЗСУ!
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19.11.2024 08:20 Відповісти
Коли ж та кацапня закінчиться? Чи їх зупинять втрати як у світовій?
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19.11.2024 08:43 Відповісти
Минув 3926 день москальсько-української війни.

P.s. 724 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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19.11.2024 08:45 Відповісти
Російські втрати з 2014 по 2022 десь зафіксовано?
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19.11.2024 08:49 Відповісти
Шукав, чітких даних не бачив, проскакували данні що москалів більше 10т, з колаборантами більше 30т. Але це не точно.
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19.11.2024 09:23 Відповісти
Наші втрати поіменно, за кожен місяць, подавались.
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19.11.2024 09:56 Відповісти
Ми не про наші втрати.
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19.11.2024 15:19 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.11.2024 08:59 Відповісти
🙏🙏🙏
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19.11.2024 09:33 Відповісти
999 днів - 999 засобів ППО
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19.11.2024 09:34 Відповісти
Криворожсталь и Днепроспецсталь есть работа для сотрудников...
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19.11.2024 09:54 Відповісти
Чумардоси літо 107 520, осінь на зараз 107 750 - новий сезонний рекорд.
Наземка 3 тис од з початку місяця і у логістики є шанси встановити новий місячний рекорд.
Не зрозуміло звідки, проте 8 000 ББМ з початку року і також можливість оновити місячний рекорд.
Арта дуже сильно просіла і на тисячу стволів в цьому місяці може і не вийти
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19.11.2024 11:36 Відповісти
Геноцид машінок!
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19.11.2024 15:08 Відповісти
 
 