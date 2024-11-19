Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 724 050 осіб (+1610 за добу), 9382 танки, 20 632 артсистеми, 19 092 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 724 050 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 724050 (+1610) осіб,
танків ‒ 9382 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 19092 (+33) од,
артилерійських систем – 20632 (+46) од,
РСЗВ – 1252 (+0) од,
засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19111 (+38),
крилаті ракети ‒ 2754 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 29548 (+120) од,
спеціальна техніка ‒ 3672 (+17)
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P.s. 724 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
Наземка 3 тис од з початку місяця і у логістики є шанси встановити новий місячний рекорд.
Не зрозуміло звідки, проте 8 000 ББМ з початку року і також можливість оновити місячний рекорд.
Арта дуже сильно просіла і на тисячу стволів в цьому місяці може і не вийти