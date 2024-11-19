На войне погиб экс-игрок национальной сборной по гандболу Михаил Цап

Во время боевого задания в Донецкой области погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу и тренер Михаил Цап.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ФГУ.

Михаил Цап после начала полномасштабного вторжения России вступил в Силы обороны Украины, где был боевым медиком. До этого работал в должности тренера в команде Первой лиги Одессе-2, с которой он стал чемпионом в сезоне-2021/22.

Военный погиб 24 февраля 2024 года во время боевого задания в Донецкой области. На момент гибели ему было 43 года.

Прощание с ним состоится 20 ноября в Южненской громаде.

Памяти Михаила Цапа

Михаил Цап - экс-игрок сборной Украины, чемпион Украины по гандболу в составе трех команд, экс-тренер юниорской сборной Украины. Приводил команду "Одесса-2" к золоту в Первой лиге чемпионата Украины, тренировал детей в ДЮСШ города Пивденное, детская команда города Пивденное под руководством Михаила Цапа выигрывала Всеукраинскую Школьную лигу.

Родился 28 мая 1980 года в Нововолынске Волынской области.

Окончил Киевский спортивный лицей-интернат. Играл за "КСЛИ" (Киев), почти 10 лет отыграл за "Портовик" (2000 - 2008 и 2009-2010 годы). С января 2008 по июнь 2009 играл за "Аса" (Тель-Авив, Израиль).

С августа 2010 года до 2012 выступал за запорожский "ЗТР". С 2012 играл за запорожский "Мотор" перед тем, как перейти в румынский клуб "Келераши".

Решил закончить карьеру игрока после травмы, которую получил в апреле 2015 года в чемпионате Румынии. Сразу же после этого начал тренерскую карьеру работая с детьми в ДЮСШ города Пивденное (прежнее название - Южное).

Как игрок завоевывал золото чемпионата Украины в составе трех команд - "Портовика", "ЗТР" и "Мотора", обладатель Кубка Израиля. Экс-игрок сборной Украины по гандболу.

Завершил карьеру игрока в возрасте 35 лет. С 2015 года работал тренером по гандболу в ДЮСШ города Пивденное. Приводил свои команды к наградам чемпионата Украины среди юношей (детская лига).

В мае 2017 года команда города Пивденное под руководством Михаила Цапа стала чемпионом Всеукраинской Школьной лиги.

В 2018 году юниорская сборная Украины юношей (U-18) под руководством Михаила Цапа выступила на чемпионате Европы во II дивизионе в австрийском Тульне.

В сезоне 2021/2022 команда "Одесса-2" главного тренера Михаила Цапа стала чемпионом Украины среди клубов Первой Лиги. Из-за широкомасштабного вторжения и невозможности продолжения соревнований было принято решение об определении итогов чемпионата 2021-2022 согласно турнирной таблице по состоянию на 24 февраля 2022 года. На этот момент команда "Одесса-2" лидировала в Первой лиге не потерпев ни одного поражения с начала сезона.

В последнем матче Михаила Цапа как тренера 18 декабря 2021 года его команда "Одесса-2" сыграла вничью в Броварах против главного соперника в борьбе за чемпионство команды БСФК - 22:22.

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