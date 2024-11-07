РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3777 посетителей онлайн
Новости
11 928 9

В бою за Украину погиб мастер спорта, чемпион мира по каратэ Олег Новиков

Загинув Олег Новіков

Опытный спортсмен и тренер Олег Новиков погиб на поле боя 1 ноября 2024 года неподалеку Преображенки на Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Спортивном комитете Украины

Уроженец Луганщины, Олег Новиков еще в молодые годы отличался несокрушимым духом и любовью к спорту. Тридцать лет назад он поселился в Ирпене, где и посвятил свою жизнь укреплению спортивной славы Украины. Уже в 22 года Олег достиг выдающихся высот - стал чемпионом мира по контактному каратэ и получил звание мастера спорта международного класса.

Кроме спортивной карьеры, Олег посвятил свою жизнь служению стране, работая в департаменте налоговой полиции в Киеве. Он успешно совмещал эту важную работу с тренерской деятельностью, передавая свой опыт и вдохновение молодым спортсменам. В предвоенные годы Олег преподавал кикбоксинг, воспитывая новое поколение украинских чемпионов. Он был не просто тренером, а наставником, который умел вдохновить своих учеников идти вперед, побеждать и становиться лучшими людьми.

Когда в 2022 году российские войска вторглись в Украину, Олег не остался в стороне. "Если не я, то кто?" - сказал он своим родным, отправляясь на фронт. С тех пор он принимал участие в боевых действиях на самых горячих направлениях: Сумском, Донецком и Запорожском. Герой стал примером несокрушимости для своих побратимов и отважно защищал свою землю до последнего вздоха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб военный и журналист Алексей Андреев, который почти год считался пропавшим без вести. ФОТО

Автор: 

спорт (2444) потери (4466) ВСУ (6738)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уходять найкращі,Царство Небесне тобі,Воїне та Вічная Пам'ять...
показать весь комментарий
07.11.2024 12:53 Ответить
Нема слів.
показать весь комментарий
07.11.2024 12:54 Ответить
Знов Україна втратила одного з найкращих своїх синів((. Біда. Боляче.. Схиляю голову. Співчуття рідним та побратимам Олега. Плачу разом з вами.
показать весь комментарий
07.11.2024 13:05 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
показать весь комментарий
07.11.2024 13:23 Ответить
Дуже боляче читати про те, як від нас ідуть такі сильні й світлі люди, як Олег Новіков. Майстер спорту, чемпіон світу, наставник для багатьох спортсменів і справжній патріот України. Він боровся не тільки на спортивних аренах, але й на полі бою, віддаючи своє життя заради нашої свободи. Його приклад надихає, але й розбиває серце - бо кожна така втрата стає нестерпною. Співчуття рідним і всім, хто його знав. Пам'ять про Олега завжди житиме серед нас.
показать весь комментарий
07.11.2024 13:40 Ответить
Дякую тобі Героє,співчуття родині(.Ти на завжди в наших серцях.
показать весь комментарий
07.11.2024 13:42 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
показать весь комментарий
07.11.2024 14:05 Ответить
Герою Слава !!! 🙏🇺🇦
показать весь комментарий
07.11.2024 15:31 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
показать весь комментарий
07.11.2024 23:59 Ответить
 
 