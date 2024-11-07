У бою за Україну загинув майстер спорту, чемпіон світу з карате Олег Новіков

Досвідчений спортсмен і тренер Олег Новіков загинув на полі бою 1 листопада 2024 року неподалік Преображенки на Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Спортивному комітету України

Уродженець Луганщини, Олег Новіков ще у молоді роки відзначався незламним духом та любов'ю до спорту. Тридцять років тому він оселився в Ірпені, де і присвятив своє життя зміцненню спортивної слави України. Уже у 22 роки Олег досягнув видатних висот – став чемпіоном світу з контактного карате і отримав звання майстра спорту міжнародного класу.

Окрім спортивної кар'єри, Олег присвятив своє життя служінню країні, працюючи в департаменті податкової поліції в Києві. Він успішно поєднував цю важливу роботу з тренерською діяльністю, передаючи свій досвід та натхнення молодим спортсменам. У передвоєнні роки Олег викладав кікбоксинг, виховуючи нове покоління українських чемпіонів. Він був не просто тренером, а наставником, який умів надихнути своїх учнів йти вперед, перемагати і ставати кращими людьми.



Коли 2022 року російські війська вторглися в Україну, Олег не залишився осторонь. "Якщо не я, то хто?" – сказав він своїм рідним, вирушаючи на фронт. Відтоді він брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках: Сумському, Донецькому та Запорізькому. Герой став прикладом незламності для своїх побратимів і відважно боронив свою землю аж до останнього подиху.

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