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У бою за Україну загинув майстер спорту, чемпіон світу з карате Олег Новіков

Загинув Олег Новіков

Досвідчений спортсмен і тренер Олег Новіков загинув на полі бою 1 листопада 2024 року неподалік Преображенки на Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Спортивному комітету України

Уродженець Луганщини, Олег Новіков ще у молоді роки відзначався незламним духом та любов'ю до спорту. Тридцять років тому він оселився в Ірпені, де і присвятив своє життя зміцненню спортивної слави України. Уже у 22 роки Олег досягнув видатних висот – став чемпіоном світу з контактного карате і отримав звання майстра спорту міжнародного класу.

Окрім спортивної кар'єри, Олег присвятив своє життя служінню країні, працюючи в департаменті податкової поліції в Києві. Він успішно поєднував цю важливу роботу з тренерською діяльністю, передаючи свій досвід та натхнення молодим спортсменам. У передвоєнні роки Олег викладав кікбоксинг, виховуючи нове покоління українських чемпіонів. Він був не просто тренером, а наставником, який умів надихнути своїх учнів йти вперед, перемагати і ставати кращими людьми.

Коли 2022 року російські війська вторглися в Україну, Олег не залишився осторонь. "Якщо не я, то хто?" – сказав він своїм рідним, вирушаючи на фронт. Відтоді він брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках: Сумському, Донецькому та Запорізькому. Герой став прикладом незламності для своїх побратимів і відважно боронив свою землю аж до останнього подиху.

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Уходять найкращі,Царство Небесне тобі,Воїне та Вічная Пам'ять...
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07.11.2024 12:53 Відповісти
Нема слів.
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07.11.2024 12:54 Відповісти
Знов Україна втратила одного з найкращих своїх синів((. Біда. Боляче.. Схиляю голову. Співчуття рідним та побратимам Олега. Плачу разом з вами.
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07.11.2024 13:05 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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07.11.2024 13:23 Відповісти
Дуже боляче читати про те, як від нас ідуть такі сильні й світлі люди, як Олег Новіков. Майстер спорту, чемпіон світу, наставник для багатьох спортсменів і справжній патріот України. Він боровся не тільки на спортивних аренах, але й на полі бою, віддаючи своє життя заради нашої свободи. Його приклад надихає, але й розбиває серце - бо кожна така втрата стає нестерпною. Співчуття рідним і всім, хто його знав. Пам'ять про Олега завжди житиме серед нас.
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07.11.2024 13:40 Відповісти
Дякую тобі Героє,співчуття родині(.Ти на завжди в наших серцях.
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07.11.2024 13:42 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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07.11.2024 14:05 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏🇺🇦
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07.11.2024 15:31 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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07.11.2024 23:59 Відповісти
 
 