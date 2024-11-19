На війні загинув ексгравець національної збірної з гандболу Михайло Цап

Під час бойового завдання у Донецькій області загинув ексгравець збірної України з гандболу та тренер Михайло Цап.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ФГУ.

Михайло Цап після початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до Сил оборони України, де був бойовим медиком. До цього працював на посаді тренера у команді Першої ліги Одесі-2, з якою він став чемпіоном у сезоні-2021/22.

Військовий загинув 24 лютого 2024 року під час бойового завдання у Донецькій області. На момент загибелі йому було 43 роки.

Прощання з ним відбудеться 20 листопада у Южненській громаді.

Пам’яті Михайла Цапа

Михайло Цап – ексгравець збірної України, чемпіон України з гандболу у складі трьох команд, екстренер юніорської збірної України. Приводив команду "Одеса-2" до золота у Першій лізі чемпіонату України, тренував дітей у ДЮСШ міста Південне, дитяча команда міста Південне під керівництвом Михайла Цапа вигравала Всеукраїнську Шкільну лігу.

Народився 28 травня 1980 року у Нововолинську Волинської області.

Закінчив Київський спортивний ліцей-інтернат. Грав за "КСЛІ" (Київ), майже 10 років відіграв за "Портовик" (2000 – 2008 та 2009-2010 роки). З січня 2008 по червень 2009 грав за "Аса" (Тель-Авів, Ізраїль).

Із серпня 2010 року до 2012 виступав за запорізький "ЗТР". З 2012 грав за запорізький "Мотор" перед тим, як перейти до румунського клубу "Келераші".

Вирішив закінчити кар’єру гравця після травми, що зазнав її у квітні 2015 року в чемпіонаті Румунії. Відразу ж після цього розпочав тренерську кар’єру працюючи з дітьми у ДЮСШ міста Південне (колишня назва – Южне).

Як гравець завойовував золото чемпіонату України у складі трьох команд – "Портовика", "ЗТР" та "Мотора", володар Кубка Ізраїлю. Ексгравець збірної України з гандболу.

Завершив кар’єру гравця у віці 35 років. З 2015 року працював тренером з гандболу у ДЮСШ міста Південне. Приводив свої команди до нагород чемпіонату України серед юнаків (дитяча ліга).

У травні 2017 року команда міста Південне під керівництвом Михайла Цапа стала чемпіоном Всеукраїнської Шкільної ліги.

У 2018 році юніорська збірна України юнаків (U-18) під керівництвом Михайла Цапа виступила на чемпіонаті Європи у ІІ дивізіоні в австрійському Тульні.

У сезоні 2021/2022 команда "Одеса-2" головного тренера Михайла Цапа стала чемпіоном України серед клубів Першої Ліги. Через широкомасштабне вторгнення і неможливість продовження змагань було ухвалено рішення про визначення підсумків чемпіонату 2021-2022 згідно турнірної таблиці станом на 24 лютого 2022 рок. На цей момент команда "Одеса-2" лідирувала у Першій лізі не зазнавши жодної поразки від початку сезону.

В останньому матчі Михайла Цапа як тренера 18 грудня 2021 року його команда "Одеса-2" зіграла внічию в Броварах проти головного суперника у боротьбі за чемпіонство команди БСФК – 22:22.

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