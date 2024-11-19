РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11732 посетителя онлайн
Новости
8 676 30

Сборная Украины победила сборную Албании в последнем туре Лиги наций. ВИДЕО

Україна перемогла Албанію

19 ноября сборная Украины сумела одержать победу против сборной Албании в последнем туре группового этапа Лиги наций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ..

Украинцы открыли счет уже на 5-й минуте матча. Отличился Александр Зинченко. А еще через 5 минут гол забил Роман Яремчук.

Албанцам удалось сократить отставание на 75-й минуте, забил Недим Байрами.

Финальный счет 1:2 в пользу сине-желтых.

Благодаря этому результату наша сборная заняла второе место в своей группе и поборется за повышение в классе в матчах плейоф.

Читайте также: Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций

Автор: 

Албания (74) сборная по футболу (296) футбол (3586)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
3.14й на свою парашку
показать весь комментарий
19.11.2024 23:54
+14
Нах@й пішло російськомовне під українським IP.
показать весь комментарий
20.11.2024 00:04
+12
А чого ти не можеш три слова рідною мовою твого народа вивчити? Кращі люди на небо йдуть, але розуміють, що щось має після них залишитися - це слово мовою, яку ігнорують кацапи. Я теж в минулому житті вживав російську. Але як мені відрізнятися від кацапів? Як мені плюнути в них? Та я зрозумів - я, людина з Харкова та Сум, що краще мови - нічого нема. Кремлівські провокатори можуть 2-3 рази використовувати перекладач, але це варте зусиль та не для кацапів - вони кинуть це та повернуться на кацапську.

Тому моя порада тобі - вживай мову твого народу. Спочатку три слова, згодом пʼять - згодом тільки українська. Тільки тоді ти матиме аргументи, щоб тебе українці слухали. А якщо ти залишишся крутим російськомовним пацаном, то вибачай, ніхто твою думку поважати не буде - тебе будуть або ігнорувати, або пхати геть.

З повагою, в минулому російськомовний мешканець Харкова та Сум.
показать весь комментарий
20.11.2024 00:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці !!
Не виЛетять і добре 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
19.11.2024 23:46 Ответить
щось в лісі здохло
показать весь комментарий
19.11.2024 23:47 Ответить
3.14й на свою парашку
показать весь комментарий
19.11.2024 23:54 Ответить
Нах@й пішло російськомовне під українським IP.
показать весь комментарий
20.11.2024 00:04 Ответить
Ти подивись, лайнюко, коли я свій аккаунт організував на цензорі - то була весна 2014 року, коли такі, як ти в цей час ще дупу кацапам лизали, та сподівалися, що "русская весна" переможе, мразото.
показать весь комментарий
20.11.2024 00:17 Ответить
ти ще тут ? 3.14й в свою парашку
показать весь комментарий
20.11.2024 00:48 Ответить
А чого ти не можеш три слова рідною мовою твого народа вивчити? Кращі люди на небо йдуть, але розуміють, що щось має після них залишитися - це слово мовою, яку ігнорують кацапи. Я теж в минулому житті вживав російську. Але як мені відрізнятися від кацапів? Як мені плюнути в них? Та я зрозумів - я, людина з Харкова та Сум, що краще мови - нічого нема. Кремлівські провокатори можуть 2-3 рази використовувати перекладач, але це варте зусиль та не для кацапів - вони кинуть це та повернуться на кацапську.

Тому моя порада тобі - вживай мову твого народу. Спочатку три слова, згодом пʼять - згодом тільки українська. Тільки тоді ти матиме аргументи, щоб тебе українці слухали. А якщо ти залишишся крутим російськомовним пацаном, то вибачай, ніхто твою думку поважати не буде - тебе будуть або ігнорувати, або пхати геть.

З повагою, в минулому російськомовний мешканець Харкова та Сум.
показать весь комментарий
20.11.2024 00:55 Ответить
Колись предтеча Бубона Аркаша Райкін так само умнічав- двадцать два бугая катають мяч по полю. Просто йому більше подобався єврейський бокс (шахмати)
показать весь комментарий
20.11.2024 01:38 Ответить
Хоча и російською мовою, але пан Роберт правильно каже, що дуже дивно, коли поруч повідомлення про загибелі великої кількості людей і стійкості наших воїнів, а тут футбол, як у зовсім мирний час
показать весь комментарий
20.11.2024 00:36 Ответить
Тому що я на звʼязку з бійцями, та вони дихають футболом. Для них кожна перемога на полі - це ковток повітря. Вони розуміють, якщо футболісти грають через не можу, то вони теж бʼються через не можу.
показать весь комментарий
20.11.2024 00:43 Ответить
Я тобі, лайнюко, вище відписався. В тебе є шанс, вивчити 3 чи 5 слів українською, щоб тебе читали. Якщо не взмозі, я перший в тебе плюватиме. Люди на небо йдуть за країну, за культуру, за те, щоб не вважали кацапами. Хочеш бути кацапом - будь. Але не ображайся, коли в тебе плюватиме.
показать весь комментарий
20.11.2024 01:01 Ответить
Зроби перший коментар українською - згодом будеш мудрувати...
показать весь комментарий
20.11.2024 03:42 Ответить
Ну що. Знайомі Шотландія і Бельгія + бонус в виді мадярів та сербів. Інтрига.
показать весь комментарий
19.11.2024 23:59 Ответить
Дякую збірній за непоганий результат після жахливого старту в групі.
Знаю, що для наших воїнів кожна гра збірної - це ковток свіжого повітря.
Які думки надішли після гри?
1. Ребров вгадав зі стартовим складом, про це говорить перший тайм, та це - плюс. Але він не зрозумів, як будуть грати албанці в другому - та це мінус.
2. Забарний - це рівень не Челсі, а Реал Мадрид. Переходити треба туди.
3. Калюжний - це рівень не Полісся, а Ліверпуля. Сподіваюсь, такого гравця помітять.
4. Яремчук сидить на лавці Олімпіакоса - ну-ну, тренер - ти сліпий.
Дякую вболівальникам на трибунах та дякую албанцям за відношення до України та її боротьби проти зла на планеті. Знаю, що Албанія нас дуже підтримує.

Нас чекає новий етап боротьби.
показать весь комментарий
20.11.2024 00:03 Ответить
якійсь
показать весь комментарий
20.11.2024 00:49 Ответить
"Одні", "катають", "типу"...
Пане кацапе - це суржик, чи перекладач Яндекс?
Можна вашу лють написати справжньою українською?
показать весь комментарий
20.11.2024 01:04 Ответить
Чув таке про військові паради.
показать весь комментарий
20.11.2024 02:11 Ответить
З перемогою!
показать весь комментарий
20.11.2024 00:46 Ответить
грали більшість матчів у 9, потім у 10, в останньому матчі накінець вийшли 11. Це про борцунів Ярмолу та Шапара. Перший обідився і погрожує завязати з футболом, а другого брати так і не змогли продати. Немічні футболісти нікому не потрібні.
показать весь комментарий
20.11.2024 01:44 Ответить
Вітаю.
показать весь комментарий
20.11.2024 10:19 Ответить
що це за ******** розвели, спортивні хлопці призивного віку виїхали за кордон, а інвалід Василь з 3-ма грижами та глухий на два вуха мобілізований і воює.
показать весь комментарий
20.11.2024 12:11 Ответить
 
 