Сборная Украины победила сборную Албании в последнем туре Лиги наций. ВИДЕО

19 ноября сборная Украины сумела одержать победу против сборной Албании в последнем туре группового этапа Лиги наций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ..

Украинцы открыли счет уже на 5-й минуте матча. Отличился Александр Зинченко. А еще через 5 минут гол забил Роман Яремчук.

Албанцам удалось сократить отставание на 75-й минуте, забил Недим Байрами.

Финальный счет 1:2 в пользу сине-желтых.

Благодаря этому результату наша сборная заняла второе место в своей группе и поборется за повышение в классе в матчах плейоф.

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