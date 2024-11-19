Сборная Украины победила сборную Албании в последнем туре Лиги наций. ВИДЕО
19 ноября сборная Украины сумела одержать победу против сборной Албании в последнем туре группового этапа Лиги наций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ..
Украинцы открыли счет уже на 5-й минуте матча. Отличился Александр Зинченко. А еще через 5 минут гол забил Роман Яремчук.
Албанцам удалось сократить отставание на 75-й минуте, забил Недим Байрами.
Финальный счет 1:2 в пользу сине-желтых.
Благодаря этому результату наша сборная заняла второе место в своей группе и поборется за повышение в классе в матчах плейоф.
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+14 Любо Неожиданнов
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Не виЛетять і добре 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Тому моя порада тобі - вживай мову твого народу. Спочатку три слова, згодом пʼять - згодом тільки українська. Тільки тоді ти матиме аргументи, щоб тебе українці слухали. А якщо ти залишишся крутим російськомовним пацаном, то вибачай, ніхто твою думку поважати не буде - тебе будуть або ігнорувати, або пхати геть.
З повагою, в минулому російськомовний мешканець Харкова та Сум.
Знаю, що для наших воїнів кожна гра збірної - це ковток свіжого повітря.
Які думки надішли після гри?
1. Ребров вгадав зі стартовим складом, про це говорить перший тайм, та це - плюс. Але він не зрозумів, як будуть грати албанці в другому - та це мінус.
2. Забарний - це рівень не Челсі, а Реал Мадрид. Переходити треба туди.
3. Калюжний - це рівень не Полісся, а Ліверпуля. Сподіваюсь, такого гравця помітять.
4. Яремчук сидить на лавці Олімпіакоса - ну-ну, тренер - ти сліпий.
Дякую вболівальникам на трибунах та дякую албанцям за відношення до України та її боротьби проти зла на планеті. Знаю, що Албанія нас дуже підтримує.
Нас чекає новий етап боротьби.
Пане кацапе - це суржик, чи перекладач Яндекс?
Можна вашу лють написати справжньою українською?