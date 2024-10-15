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Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций

Матч збірної України проти збірної Чехії
Фото: Пресслужба УАФ

Матч четвертого тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии по футболу закончился ничьей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Финальный счет в матче 1:1.

Украинцы пропустили первыми - на 18 минуте гол забил Лукаш Черв.

На 52-й минуте сине-желтые отыгрались. С пенальти отличился Артем Довбик.

Таким образом, после четырех туров сборная Украины остается на последнем месте в своей группы Лиги наций.

1. Чехия - 7 очков (4 матча), 7:7 (разница мячей)
2. Грузия - 6 (4), 5:3
3. Албания - 6 (4), 3:4
4. Украина - 4 (4), 5:6.

Напомним, 10 сентября сборная Украины по футболу уступила сборной Чехии во втором туре Лиги наций

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да уж... всі підбирання програти це треба вміти
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15.10.2024 00:02 Ответить
Бажання було, але завадило майстерності завершуючи атаки. Мудрик не віддавав паси, бажав другий матч поспіль забивати. Майже всю другу половину гри тиснули на чехів, але без певної небезпеки. Дуже прикро.
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15.10.2024 00:12 Ответить
пас Мудрика на 4 хв. не бачив
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15.10.2024 03:51 Ответить
Ребров підтримує стабільність - яке місце в чемпіонаті Європи, таке ж саме і в Лізі Нації.
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15.10.2024 00:23 Ответить
А скільки було пафосу в словах фізрука Сєрьожі , перед цим матчем... "Ось команда вийде і як покаже, то йой йой йой...." Балабол єрмаковський...
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15.10.2024 06:58 Ответить
Як Сєрий надував щоки ,розказуючи,як саме дєрьмак приклав зусиль для його призначення на пост тренера збірної! Дєрьмак знав,що робить,не здивуюсь,якщо завгосп і збірною керує!
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15.10.2024 08:12 Ответить
Шапаренко натупив з самого початку, і суддя який першу руку в штрафному не побачив і навіть ВАР не застосував...це вже 2 пенальті який на дають за 4 гри...
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15.10.2024 12:57 Ответить
 
 