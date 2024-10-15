Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций

Матч четвертого тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии по футболу закончился ничьей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Финальный счет в матче 1:1.

Украинцы пропустили первыми - на 18 минуте гол забил Лукаш Черв.

На 52-й минуте сине-желтые отыгрались. С пенальти отличился Артем Довбик.

Таким образом, после четырех туров сборная Украины остается на последнем месте в своей группы Лиги наций.

1. Чехия - 7 очков (4 матча), 7:7 (разница мячей)

2. Грузия - 6 (4), 5:3

3. Албания - 6 (4), 3:4

4. Украина - 4 (4), 5:6.

Напомним, 10 сентября сборная Украины по футболу уступила сборной Чехии во втором туре Лиги наций

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