Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в четвертом туре Лиги наций
Матч четвертого тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии по футболу закончился ничьей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Финальный счет в матче 1:1.
Украинцы пропустили первыми - на 18 минуте гол забил Лукаш Черв.
На 52-й минуте сине-желтые отыгрались. С пенальти отличился Артем Довбик.
Таким образом, после четырех туров сборная Украины остается на последнем месте в своей группы Лиги наций.
1. Чехия - 7 очков (4 матча), 7:7 (разница мячей)
2. Грузия - 6 (4), 5:3
3. Албания - 6 (4), 3:4
4. Украина - 4 (4), 5:6.
Напомним, 10 сентября сборная Украины по футболу уступила сборной Чехии во втором туре Лиги наций
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Viden
показать весь комментарий15.10.2024 00:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Харьков Сумской
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U A #508723
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Консулъ Лаптевых #593778
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Lulu hulu
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Виктор #586677
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Pavlo Aleksandrovych
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