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Збірна України зіграла внічию з Чехією в четвертому турі Ліги націй

Матч збірної України проти збірної Чехії
Фото: Пресслужба УАФ

Матч четвертого туру Ліги націй між збірними України та Чехії з футболу закінчився нічиєю.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Фінальний рахунок у матчі 1:1.

Українці пропустили першими - на 18 хвилині гол забив Лукаш Черв.

На 52 хвилині синьо-жовті відігрались. З пенальті відзначився Артем Довбик.

Таким чином, після чотирьох турів збірна України залишається на останньому місці в своїй групи Ліги націй.

1. Чехія — 7 очок (4 матчі), 7:7 (різниця м'ячів)
2. Грузія — 6  (4), 5:3
3. Албанія — 6 (4), 3:4
4. Україна — 4 (4), 5:6.

Нагадаємо, 10 вересня збірна України з футболу поступилась збірній Чехії у другому турі Ліги націй

Читайте: У боях за Україну загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко

Автор: 

збірна з футболу (224) Україна (5952) футбол (1585) Чехія (1651)


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да уж... всі підбирання програти це треба вміти
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15.10.2024 00:02 Відповісти
Бажання було, але завадило майстерності завершуючи атаки. Мудрик не віддавав паси, бажав другий матч поспіль забивати. Майже всю другу половину гри тиснули на чехів, але без певної небезпеки. Дуже прикро.
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15.10.2024 00:12 Відповісти
пас Мудрика на 4 хв. не бачив
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15.10.2024 03:51 Відповісти
Ребров підтримує стабільність - яке місце в чемпіонаті Європи, таке ж саме і в Лізі Нації.
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15.10.2024 00:23 Відповісти
А скільки було пафосу в словах фізрука Сєрьожі , перед цим матчем... "Ось команда вийде і як покаже, то йой йой йой...." Балабол єрмаковський...
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15.10.2024 06:58 Відповісти
Як Сєрий надував щоки ,розказуючи,як саме дєрьмак приклав зусиль для його призначення на пост тренера збірної! Дєрьмак знав,що робить,не здивуюсь,якщо завгосп і збірною керує!
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15.10.2024 08:12 Відповісти
Шапаренко натупив з самого початку, і суддя який першу руку в штрафному не побачив і навіть ВАР не застосував...це вже 2 пенальті який на дають за 4 гри...
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15.10.2024 12:57 Відповісти
 
 