Збірна України зіграла внічию з Чехією в четвертому турі Ліги націй
Матч четвертого туру Ліги націй між збірними України та Чехії з футболу закінчився нічиєю.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Фінальний рахунок у матчі 1:1.
Українці пропустили першими - на 18 хвилині гол забив Лукаш Черв.
На 52 хвилині синьо-жовті відігрались. З пенальті відзначився Артем Довбик.
Таким чином, після чотирьох турів збірна України залишається на останньому місці в своїй групи Ліги націй.
1. Чехія — 7 очок (4 матчі), 7:7 (різниця м'ячів)
2. Грузія — 6 (4), 5:3
3. Албанія — 6 (4), 3:4
4. Україна — 4 (4), 5:6.
Нагадаємо, 10 вересня збірна України з футболу поступилась збірній Чехії у другому турі Ліги націй
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