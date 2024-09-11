Збірна України програла Чехії у другому турі Ліги націй

10 вересня збірна України з футболу програла збірній Чехії у другому турі Ліги націй.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Чехи відкрили рахунок на 21 хвилині. Голом відзначився Павел Шульц.

Вже на 37 хвилині "синьо-жовті" відігрались зусиллями Владислава Ваната. Однак збірна Чехії змогла забити ще раз на останніх секундах першого тайму. Знову відзначився Павел Шульц.

На 80 хвилині чеський півзахисник Томаш Соучек реалізував пенальті, встановивши рахунок на табло 3:1.

Завдяки голу Георгія Судакова на 84-й українцям вдалось скоротити відставання. Та цього виявилось не достатньо. Фінальний рахунок 3:2 на корсить збірної Чехії.

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