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"Динамо" зіграло в нічию зі "Зальцбургом" та "вилетіло" з Ліги Чемпіонів. Кияни продовжать виступи в Лізі Європи

динамо

Київське "Динамо" зіграло в нічию з РБ Зальцбург у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У другому матчі протистояння кияни пропустили першими, рахунок на 12 хвилині відкрив вінгер РБ Зальцбург Адам Дагім.

Зусиллями Владислава Ваната "динамівцям" вдалось відігратись на 29 хвилині.

Матч завершився з рахунком 1:1. А загальний рахунок двоматчевого протистояння 1:3 на користь австрійців.

Таким чином "Динамо" завершує свої виступи у Лізі чемпіонів та продовжить боротьбу за єврокубки у Лізі Європи.

Нагадаємо минулого тижня київське "Динамо" програло австрійському клубу "Ред Бул" (Зальцбург) з рахунком 0:2 у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Читайте: "Динамо" перемагає "Рейнджерс" у матчі-відповіді та виходить до плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів

Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1581)


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Топ коментарі
+4
Вот не нужно себя обманывать. Лига Чемпионов всегда была престижнее "утешительного" кубка УЕФА.
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28.08.2024 00:34
+3
ЛО ША РИ
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28.08.2024 00:19
+3
а може тільки здається?
а може погано питають?
бо судячі з відповідей найвеличнішого, що татаров знищювач чеченців - він таки потребує негайної медичної допомоги.
а Динамо? - погано грали тому і програли.
Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
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28.08.2024 01:15
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ЛО ША РИ
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28.08.2024 00:19 Відповісти
????????????????????????????????????????????????
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28.08.2024 00:24 Відповісти
"Динамо" уже давно динамит своих болельщиков. От времен Лобана, Шевы, Реброва и Лужного осталась только тень. За времена Блохина и Протасова вообще можно выпить, не чокаясь.
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28.08.2024 00:30 Відповісти
давайте будемо точними: тінь в результатах.
А хто сильніший, хто слабший, те минуле Динамо, чи нинішнє - точної відповідді на таке питання не було, нема і ніколи не буде.
Інше питання, що об'єктивні результати свідчать, що український футбол через об'єктивні обставини загалом регресує.
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28.08.2024 00:50 Відповісти
Хотел бы я посмотреть в каком составе нынешнее "Динамо" способно дважды натянуть "Барселону".
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31.08.2024 02:11 Відповісти
От времен Лобана, Шевы, Реброва и Лужного осталась только тень.
=======
Ёптель, это два-три сезона мощных было. Да, там прогремели на всю Европу, приятно вспомнить, но сидеть постоянно вспоминать и рассказывать про давности... евптель, да уже четверть века как прошло

Вот именно вот отборе ДК очень понравились - да, там не хватает сыгранности, ногу подставить или еще что-то, но уже можно смотреть каждую игру, матерится что что-то не выходит и делать выводы. Раньше - "матерится и делать выводы" начинал уже до и вместо самой игры
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28.08.2024 05:08 Відповісти
Все було профукано у першій грі,в порівнянні з минулорічним результатом-нормально,група Ліги Європи зараз нічим не поступається "лізі як би чемпіонів",де грають шості команди топ-чемпіонатів.
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28.08.2024 00:32 Відповісти
Вот не нужно себя обманывать. Лига Чемпионов всегда была престижнее "утешительного" кубка УЕФА.
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28.08.2024 00:34 Відповісти
Кто спорит? Но это лига чемпионов и не нужно себя обманывать, что там левый клуб с талантливыми ребятами сейчас до четверть финала дойдет.
А команд много, вот и сделали прототипы европейских первой, второй и третьей лиг. И нормально сделали. Посмотрим еще как будет с нынешней шахматной системой в играх

Вот сейчас для лиги Европы, в зависимости от жеребкування может быть

Самый легкий вариант приблизительно:
1) Рейнджерс, Славия
2) ПАОК, Маккаби
3)Виктория, Мольде
4)Мидтьюлланн, Мальме

Самый сложный:
1)МЮ, Тоттенхем
2) Реал Сосьедад, Лион
3) Галатасарай, Юнион
4) Атлетик, Гоффенхайм

=======
Не на правах рекламы, просто, чтобы источник указать - это коммент на телеграм-канале "Рейтинги - посіви - коефіцієнти"

Так вот и получаете - самый легкий это уровня кубка конференций, а тяжелый - полностью как лига чемпионов. Какие тут вопросы могут быть?
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28.08.2024 06:21 Відповісти
Таке враження, що більшість диваної (саме інетної) кузьми Динамо складають відверті вороги України, навіть касапи; в кращому випадку - електорат ЕрЗе. Якось разом з ними вболівати - некомільфо...
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28.08.2024 00:41 Відповісти
Все норм, їм у Лізі Чемпонів всеодно нічого не світило з таким складом.
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28.08.2024 00:46 Відповісти
дві новини поруч
"Динамо" зіграло в нічию зі "Зальцбургом" та "вилетіло" з Ліги Чемпіонів"
і
"США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії".
вгадайте під якою більше переглядів і дописів?
кому що, а куму чіпси...
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28.08.2024 00:58 Відповісти
1. Де у другій 'новині' новина? Здається, що їх питають по п'ять разів на тиждень, і відповідь завжди однакова.
2. Що конструктивного можна під цією 'новиною' написати?
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28.08.2024 01:09 Відповісти
а може тільки здається?
а може погано питають?
бо судячі з відповідей найвеличнішого, що татаров знищювач чеченців - він таки потребує негайної медичної допомоги.
а Динамо? - погано грали тому і програли.
Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
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28.08.2024 01:15 Відповісти
а Динамо? - погано грали тому і програли.
====

Я не скажу, що грали чудово, інакше б вони виграли і пройшли. Але грали нормально, прогрес видно неозброєним поглядом.

Так, наш віце-чемпіон не подужав австрійського віце-чемпіона. Буває. Програли, просто тому що ті були сильнішими. Це, до речі, цитата Лобановського

І не потрібно списувати з рахунку війну і що «домашні» матчі киян точно такі ж як і виїзні

Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
====

Ні, ще грає
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28.08.2024 05:30 Відповісти
я би сказав існує - блідна тінь того Динамо на матчі якого ми білети малювали з двома такими ж...
на два кордони мусорів ці білети канали, а потім бігти і десь там пробратися на трибуну...
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28.08.2024 05:38 Відповісти
За Лобановського і незалежної України - це було пару сезонів потужних. Ну, втім, кому не цікаво, той може переглядати старі матчі. Навіщо писати тоді коменти на ********* ДК?
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28.08.2024 05:45 Відповісти
застав - звезло мені.
зрозумів - більше не буду...
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28.08.2024 05:49 Відповісти
знаєте чим людина відрізняється від ідіота?
вона перед тим як задавати питання вже має всі варіанти відповідей на це питання.
в ідіота є тільки питання і жодної відповіді - це як шахмати...
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28.08.2024 06:27 Відповісти
З'явиться третя новина, що «Моніка Белуччі помолодшала на тридцять завдяки новій вакцині***», то буде коментів у 10 разів більше, ніж на обох новинах.
До чого тут це? Новини з абсолютно різних категорій
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28.08.2024 04:51 Відповісти
новини є новини - кому шо цікавіше.
саме за це і кажу, a куму Моніку Белуччі і чіпси...
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28.08.2024 04:58 Відповісти
Звичайно, новини є новини. Тим паче на новинному сайті.
Я не зрозумів сенс ваших претензій - претензії до сайту, що він футбольні новини публікує чи до того, що в Україні футбольні новини читають?
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28.08.2024 05:22 Відповісти
ви так щє домовитеся, шо курвськ на кацапщіні і Покровськ в Україні, і Динамо погано грає - це одне й те саме... - уважніже
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28.08.2024 05:02 Відповісти
Мені не потрібно бути уважнішим - тому що я на новини про футбол і пишу суто про футбол. А у вас усе під одну гребінку.
Ось з якого фуя має відношення Покровськ і Курськ до новини, що Динамо Київ зіграли внічию із Зальцбургом?
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28.08.2024 05:14 Відповісти
ви не хочете прив'язувати футбол до війни - начебно це дві окремі речі.
тоді запитання - на яких стадіонах в Україні проводять свої матчі українські клуби?
може Динамо в Київі, а Шахтар в Донецьку?
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28.08.2024 05:27 Відповісти
Ви не в курсі де наші клуби грають домашні матчі, мені зараз в інтернеті скласти зведення з географією за цей сезон і відписатися вам зі звітом?
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28.08.2024 05:39 Відповісти
як не тяжко
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28.08.2024 05:41 Відповісти
Цей термін називається (вже не модне слово, бо давнє) - тролінг
Суть відома - людина страждає на херню, хоче уваги і заходить на будь-які теми і починає там нести ліву херню
На кіно - «кіно - гавно, ось раніше»
На балет - «балет - повне лайно, що раніше, що зараз»
На футбол - «ногомяч тупий, от кулі всі на нього дивляться»

Коротше кажучи, цінність коментів - нуль, найголовніше тролінг - це щоб на нього звернули увагу і щось відповіли. Видовище жалюгідне, чесно кажучи, краще для цього писати профільні коментарі за профільними темами і тоді на вас точно звернуть увагу.

А коли відчай настільки поганий, що потрібно привернути увагу просто своєю дурістю... Ну це значить щось у вашому житті пішло не так. Все, на відповіді до вас точно часу вже немає, може хтось ще поспівчуває
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28.08.2024 05:56 Відповісти
тобто зведень не буде...
фу...
а пропозиція була ваша
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28.08.2024 06:05 Відповісти
Динамо вде давно не "Динамо". Це суркісята вирощені на домовних матчах...
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28.08.2024 02:18 Відповісти
"кабінетні перемоги"-це до ахмєтівських "кротів".
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28.08.2024 04:29 Відповісти
Тим часом ворог оточує вугледар, алетж хфудбол то важлівійше....
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28.08.2024 05:40 Відповісти
Як воюють так і в футбол грають, що тобі не зрозуміло?
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28.08.2024 07:41 Відповісти
Хоча грали непогано. але 0-2 в першому матчі ((
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28.08.2024 09:21 Відповісти
зрєліща все ще комусь потрібні? здорові, треновані ухилянти
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28.08.2024 10:38 Відповісти
 
 