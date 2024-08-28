"Динамо" зіграло в нічию зі "Зальцбургом" та "вилетіло" з Ліги Чемпіонів. Кияни продовжать виступи в Лізі Європи
Київське "Динамо" зіграло в нічию з РБ Зальцбург у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У другому матчі протистояння кияни пропустили першими, рахунок на 12 хвилині відкрив вінгер РБ Зальцбург Адам Дагім.
Зусиллями Владислава Ваната "динамівцям" вдалось відігратись на 29 хвилині.
Матч завершився з рахунком 1:1. А загальний рахунок двоматчевого протистояння 1:3 на користь австрійців.
Таким чином "Динамо" завершує свої виступи у Лізі чемпіонів та продовжить боротьбу за єврокубки у Лізі Європи.
Нагадаємо минулого тижня київське "Динамо" програло австрійському клубу "Ред Бул" (Зальцбург) з рахунком 0:2 у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів.
Топ коментарі
+4 pacerhard melina
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А хто сильніший, хто слабший, те минуле Динамо, чи нинішнє - точної відповідді на таке питання не було, нема і ніколи не буде.
Інше питання, що об'єктивні результати свідчать, що український футбол через об'єктивні обставини загалом регресує.
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Ёптель, это два-три сезона мощных было. Да, там прогремели на всю Европу, приятно вспомнить, но сидеть постоянно вспоминать и рассказывать про давности... евптель, да уже четверть века как прошло
Вот именно вот отборе ДК очень понравились - да, там не хватает сыгранности, ногу подставить или еще что-то, но уже можно смотреть каждую игру, матерится что что-то не выходит и делать выводы. Раньше - "матерится и делать выводы" начинал уже до и вместо самой игры
А команд много, вот и сделали прототипы европейских первой, второй и третьей лиг. И нормально сделали. Посмотрим еще как будет с нынешней шахматной системой в играх
Вот сейчас для лиги Европы, в зависимости от жеребкування может быть
Самый легкий вариант приблизительно:
1) Рейнджерс, Славия
2) ПАОК, Маккаби
3)Виктория, Мольде
4)Мидтьюлланн, Мальме
Самый сложный:
1)МЮ, Тоттенхем
2) Реал Сосьедад, Лион
3) Галатасарай, Юнион
4) Атлетик, Гоффенхайм
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Так вот и получаете - самый легкий это уровня кубка конференций, а тяжелый - полностью как лига чемпионов. Какие тут вопросы могут быть?
"Динамо" зіграло в нічию зі "Зальцбургом" та "вилетіло" з Ліги Чемпіонів"
і
"США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії".
вгадайте під якою більше переглядів і дописів?
кому що, а куму чіпси...
2. Що конструктивного можна під цією 'новиною' написати?
а може погано питають?
бо судячі з відповідей найвеличнішого, що татаров знищювач чеченців - він таки потребує негайної медичної допомоги.
а Динамо? - погано грали тому і програли.
Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
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Я не скажу, що грали чудово, інакше б вони виграли і пройшли. Але грали нормально, прогрес видно неозброєним поглядом.
Так, наш віце-чемпіон не подужав австрійського віце-чемпіона. Буває. Програли, просто тому що ті були сильнішими. Це, до речі, цитата Лобановського
І не потрібно списувати з рахунку війну і що «домашні» матчі киян точно такі ж як і виїзні
Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
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Ні, ще грає
на два кордони мусорів ці білети канали, а потім бігти і десь там пробратися на трибуну...
зрозумів - більше не буду...
вона перед тим як задавати питання вже має всі варіанти відповідей на це питання.
в ідіота є тільки питання і жодної відповіді - це як шахмати...
До чого тут це? Новини з абсолютно різних категорій
саме за це і кажу, a куму Моніку Белуччі і чіпси...
Я не зрозумів сенс ваших претензій - претензії до сайту, що він футбольні новини публікує чи до того, що в Україні футбольні новини читають?
Ось з якого фуя має відношення Покровськ і Курськ до новини, що Динамо Київ зіграли внічию із Зальцбургом?
тоді запитання - на яких стадіонах в Україні проводять свої матчі українські клуби?
може Динамо в Київі, а Шахтар в Донецьку?
Суть відома - людина страждає на херню, хоче уваги і заходить на будь-які теми і починає там нести ліву херню
На кіно - «кіно - гавно, ось раніше»
На балет - «балет - повне лайно, що раніше, що зараз»
На футбол - «ногомяч тупий, от кулі всі на нього дивляться»
Коротше кажучи, цінність коментів - нуль, найголовніше тролінг - це щоб на нього звернули увагу і щось відповіли. Видовище жалюгідне, чесно кажучи, краще для цього писати профільні коментарі за профільними темами і тоді на вас точно звернуть увагу.
А коли відчай настільки поганий, що потрібно привернути увагу просто своєю дурістю... Ну це значить щось у вашому житті пішло не так. Все, на відповіді до вас точно часу вже немає, може хтось ще поспівчуває
фу...
а пропозиція була ваша