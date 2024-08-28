"Динамо" зіграло в нічию зі "Зальцбургом" та "вилетіло" з Ліги Чемпіонів. Кияни продовжать виступи в Лізі Європи

Київське "Динамо" зіграло в нічию з РБ Зальцбург у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У другому матчі протистояння кияни пропустили першими, рахунок на 12 хвилині відкрив вінгер РБ Зальцбург Адам Дагім.

Зусиллями Владислава Ваната "динамівцям" вдалось відігратись на 29 хвилині.

Матч завершився з рахунком 1:1. А загальний рахунок двоматчевого протистояння 1:3 на користь австрійців.

Таким чином "Динамо" завершує свої виступи у Лізі чемпіонів та продовжить боротьбу за єврокубки у Лізі Європи.

Нагадаємо минулого тижня київське "Динамо" програло австрійському клубу "Ред Бул" (Зальцбург) з рахунком 0:2 у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів.

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