"Динамо" сыграло вничью с "Зальцбургом" и "вылетело" из Лиги Чемпионов. Киевляне продолжат выступления в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло в ничью с РБ Зальцбург в ответном матче раунда плейоф квалификации Лиги чемпионов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Во втором матче противостояния киевляне пропустили первыми, счет на 12 минуте открыл вингер РБ Зальцбург Адам Дагим.
Усилиями Владислава Ваната "динамовцам" удалось отыграться на 29 минуте.
Матч завершился со счетом 1:1. А общий счет двухматчевого противостояния 1:3 в пользу австрийцев.
Таким образом "Динамо" завершает свои выступления в Лиге чемпионов и продолжит борьбу за еврокубки в Лиге Европы.
Напомним на прошлой неделе киевское "Динамо" проиграло австрийскому клубу "Ред Бул" (Зальцбург) со счетом 0:2 в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
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А хто сильніший, хто слабший, те минуле Динамо, чи нинішнє - точної відповідді на таке питання не було, нема і ніколи не буде.
Інше питання, що об'єктивні результати свідчать, що український футбол через об'єктивні обставини загалом регресує.
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Ёптель, это два-три сезона мощных было. Да, там прогремели на всю Европу, приятно вспомнить, но сидеть постоянно вспоминать и рассказывать про давности... евптель, да уже четверть века как прошло
Вот именно вот отборе ДК очень понравились - да, там не хватает сыгранности, ногу подставить или еще что-то, но уже можно смотреть каждую игру, матерится что что-то не выходит и делать выводы. Раньше - "матерится и делать выводы" начинал уже до и вместо самой игры
А команд много, вот и сделали прототипы европейских первой, второй и третьей лиг. И нормально сделали. Посмотрим еще как будет с нынешней шахматной системой в играх
Вот сейчас для лиги Европы, в зависимости от жеребкування может быть
Самый легкий вариант приблизительно:
1) Рейнджерс, Славия
2) ПАОК, Маккаби
3)Виктория, Мольде
4)Мидтьюлланн, Мальме
Самый сложный:
1)МЮ, Тоттенхем
2) Реал Сосьедад, Лион
3) Галатасарай, Юнион
4) Атлетик, Гоффенхайм
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Так вот и получаете - самый легкий это уровня кубка конференций, а тяжелый - полностью как лига чемпионов. Какие тут вопросы могут быть?
"Динамо" зіграло в нічию зі "Зальцбургом" та "вилетіло" з Ліги Чемпіонів"
і
"США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії".
вгадайте під якою більше переглядів і дописів?
кому що, а куму чіпси...
2. Що конструктивного можна під цією 'новиною' написати?
а може погано питають?
бо судячі з відповідей найвеличнішого, що татаров знищювач чеченців - він таки потребує негайної медичної допомоги.
а Динамо? - погано грали тому і програли.
Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
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Я не скажу, що грали чудово, інакше б вони виграли і пройшли. Але грали нормально, прогрес видно неозброєним поглядом.
Так, наш віце-чемпіон не подужав австрійського віце-чемпіона. Буває. Програли, просто тому що ті були сильнішими. Це, до речі, цитата Лобановського
І не потрібно списувати з рахунку війну і що «домашні» матчі киян точно такі ж як і виїзні
Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
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Ні, ще грає
на два кордони мусорів ці білети канали, а потім бігти і десь там пробратися на трибуну...
зрозумів - більше не буду...
вона перед тим як задавати питання вже має всі варіанти відповідей на це питання.
в ідіота є тільки питання і жодної відповіді - це як шахмати...
До чого тут це? Новини з абсолютно різних категорій
саме за це і кажу, a куму Моніку Белуччі і чіпси...
Я не зрозумів сенс ваших претензій - претензії до сайту, що він футбольні новини публікує чи до того, що в Україні футбольні новини читають?
Ось з якого фуя має відношення Покровськ і Курськ до новини, що Динамо Київ зіграли внічию із Зальцбургом?
тоді запитання - на яких стадіонах в Україні проводять свої матчі українські клуби?
може Динамо в Київі, а Шахтар в Донецьку?
Суть відома - людина страждає на херню, хоче уваги і заходить на будь-які теми і починає там нести ліву херню
На кіно - «кіно - гавно, ось раніше»
На балет - «балет - повне лайно, що раніше, що зараз»
На футбол - «ногомяч тупий, от кулі всі на нього дивляться»
Коротше кажучи, цінність коментів - нуль, найголовніше тролінг - це щоб на нього звернули увагу і щось відповіли. Видовище жалюгідне, чесно кажучи, краще для цього писати профільні коментарі за профільними темами і тоді на вас точно звернуть увагу.
А коли відчай настільки поганий, що потрібно привернути увагу просто своєю дурістю... Ну це значить щось у вашому житті пішло не так. Все, на відповіді до вас точно часу вже немає, може хтось ще поспівчуває
фу...
а пропозиція була ваша