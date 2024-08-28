"Динамо" сыграло вничью с "Зальцбургом" и "вылетело" из Лиги Чемпионов. Киевляне продолжат выступления в Лиге Европы

Киевское "Динамо" сыграло в ничью с РБ Зальцбург в ответном матче раунда плейоф квалификации Лиги чемпионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Во втором матче противостояния киевляне пропустили первыми, счет на 12 минуте открыл вингер РБ Зальцбург Адам Дагим.

Усилиями Владислава Ваната "динамовцам" удалось отыграться на 29 минуте.

Матч завершился со счетом 1:1. А общий счет двухматчевого противостояния 1:3 в пользу австрийцев.

Таким образом "Динамо" завершает свои выступления в Лиге чемпионов и продолжит борьбу за еврокубки в Лиге Европы.

Напомним на прошлой неделе киевское "Динамо" проиграло австрийскому клубу "Ред Бул" (Зальцбург) со счетом 0:2 в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

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