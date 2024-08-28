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"Динамо" сыграло вничью с "Зальцбургом" и "вылетело" из Лиги Чемпионов. Киевляне продолжат выступления в Лиге Европы

динамо

Киевское "Динамо" сыграло в ничью с РБ Зальцбург в ответном матче раунда плейоф квалификации Лиги чемпионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Во втором матче противостояния киевляне пропустили первыми, счет на 12 минуте открыл вингер РБ Зальцбург Адам Дагим.

Усилиями Владислава Ваната "динамовцам" удалось отыграться на 29 минуте.

Матч завершился со счетом 1:1. А общий счет двухматчевого противостояния 1:3 в пользу австрийцев.

Таким образом "Динамо" завершает свои выступления в Лиге чемпионов и продолжит борьбу за еврокубки в Лиге Европы.

Напомним на прошлой неделе киевское "Динамо" проиграло австрийскому клубу "Ред Бул" (Зальцбург) со счетом 0:2 в первом матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

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Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3586)


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Топ комментарии
+4
Вот не нужно себя обманывать. Лига Чемпионов всегда была престижнее "утешительного" кубка УЕФА.
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28.08.2024 00:34
+3
ЛО ША РИ
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28.08.2024 00:19
+3
а може тільки здається?
а може погано питають?
бо судячі з відповідей найвеличнішого, що татаров знищювач чеченців - він таки потребує негайної медичної допомоги.
а Динамо? - погано грали тому і програли.
Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
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28.08.2024 01:15
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ЛО ША РИ
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28.08.2024 00:19 Ответить
????????????????????????????????????????????????
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28.08.2024 00:24 Ответить
"Динамо" уже давно динамит своих болельщиков. От времен Лобана, Шевы, Реброва и Лужного осталась только тень. За времена Блохина и Протасова вообще можно выпить, не чокаясь.
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28.08.2024 00:30 Ответить
давайте будемо точними: тінь в результатах.
А хто сильніший, хто слабший, те минуле Динамо, чи нинішнє - точної відповідді на таке питання не було, нема і ніколи не буде.
Інше питання, що об'єктивні результати свідчать, що український футбол через об'єктивні обставини загалом регресує.
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28.08.2024 00:50 Ответить
Хотел бы я посмотреть в каком составе нынешнее "Динамо" способно дважды натянуть "Барселону".
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31.08.2024 02:11 Ответить
От времен Лобана, Шевы, Реброва и Лужного осталась только тень.
=======
Ёптель, это два-три сезона мощных было. Да, там прогремели на всю Европу, приятно вспомнить, но сидеть постоянно вспоминать и рассказывать про давности... евптель, да уже четверть века как прошло

Вот именно вот отборе ДК очень понравились - да, там не хватает сыгранности, ногу подставить или еще что-то, но уже можно смотреть каждую игру, матерится что что-то не выходит и делать выводы. Раньше - "матерится и делать выводы" начинал уже до и вместо самой игры
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28.08.2024 05:08 Ответить
Все було профукано у першій грі,в порівнянні з минулорічним результатом-нормально,група Ліги Європи зараз нічим не поступається "лізі як би чемпіонів",де грають шості команди топ-чемпіонатів.
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28.08.2024 00:32 Ответить
Вот не нужно себя обманывать. Лига Чемпионов всегда была престижнее "утешительного" кубка УЕФА.
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28.08.2024 00:34 Ответить
Кто спорит? Но это лига чемпионов и не нужно себя обманывать, что там левый клуб с талантливыми ребятами сейчас до четверть финала дойдет.
А команд много, вот и сделали прототипы европейских первой, второй и третьей лиг. И нормально сделали. Посмотрим еще как будет с нынешней шахматной системой в играх

Вот сейчас для лиги Европы, в зависимости от жеребкування может быть

Самый легкий вариант приблизительно:
1) Рейнджерс, Славия
2) ПАОК, Маккаби
3)Виктория, Мольде
4)Мидтьюлланн, Мальме

Самый сложный:
1)МЮ, Тоттенхем
2) Реал Сосьедад, Лион
3) Галатасарай, Юнион
4) Атлетик, Гоффенхайм

=======
Не на правах рекламы, просто, чтобы источник указать - это коммент на телеграм-канале "Рейтинги - посіви - коефіцієнти"

Так вот и получаете - самый легкий это уровня кубка конференций, а тяжелый - полностью как лига чемпионов. Какие тут вопросы могут быть?
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28.08.2024 06:21 Ответить
Таке враження, що більшість диваної (саме інетної) кузьми Динамо складають відверті вороги України, навіть касапи; в кращому випадку - електорат ЕрЗе. Якось разом з ними вболівати - некомільфо...
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28.08.2024 00:41 Ответить
Все норм, їм у Лізі Чемпонів всеодно нічого не світило з таким складом.
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28.08.2024 00:46 Ответить
дві новини поруч
"Динамо" зіграло в нічию зі "Зальцбургом" та "вилетіло" з Ліги Чемпіонів"
і
"США поки не зняли обмеження для ЗСУ на удари американською зброєю вглиб Росії".
вгадайте під якою більше переглядів і дописів?
кому що, а куму чіпси...
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28.08.2024 00:58 Ответить
1. Де у другій 'новині' новина? Здається, що їх питають по п'ять разів на тиждень, і відповідь завжди однакова.
2. Що конструктивного можна під цією 'новиною' написати?
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28.08.2024 01:09 Ответить
а може тільки здається?
а може погано питають?
бо судячі з відповідей найвеличнішого, що татаров знищювач чеченців - він таки потребує негайної медичної допомоги.
а Динамо? - погано грали тому і програли.
Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
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28.08.2024 01:15 Ответить
а Динамо? - погано грали тому і програли.
====

Я не скажу, що грали чудово, інакше б вони виграли і пройшли. Але грали нормально, прогрес видно неозброєним поглядом.

Так, наш віце-чемпіон не подужав австрійського віце-чемпіона. Буває. Програли, просто тому що ті були сильнішими. Це, до речі, цитата Лобановського

І не потрібно списувати з рахунку війну і що «домашні» матчі киян точно такі ж як і виїзні

Помер В.В.Лобановський - померло і Динамо.
====

Ні, ще грає
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28.08.2024 05:30 Ответить
я би сказав існує - блідна тінь того Динамо на матчі якого ми білети малювали з двома такими ж...
на два кордони мусорів ці білети канали, а потім бігти і десь там пробратися на трибуну...
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28.08.2024 05:38 Ответить
За Лобановського і незалежної України - це було пару сезонів потужних. Ну, втім, кому не цікаво, той може переглядати старі матчі. Навіщо писати тоді коменти на ********* ДК?
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28.08.2024 05:45 Ответить
застав - звезло мені.
зрозумів - більше не буду...
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28.08.2024 05:49 Ответить
знаєте чим людина відрізняється від ідіота?
вона перед тим як задавати питання вже має всі варіанти відповідей на це питання.
в ідіота є тільки питання і жодної відповіді - це як шахмати...
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28.08.2024 06:27 Ответить
З'явиться третя новина, що «Моніка Белуччі помолодшала на тридцять завдяки новій вакцині***», то буде коментів у 10 разів більше, ніж на обох новинах.
До чого тут це? Новини з абсолютно різних категорій
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28.08.2024 04:51 Ответить
новини є новини - кому шо цікавіше.
саме за це і кажу, a куму Моніку Белуччі і чіпси...
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28.08.2024 04:58 Ответить
Звичайно, новини є новини. Тим паче на новинному сайті.
Я не зрозумів сенс ваших претензій - претензії до сайту, що він футбольні новини публікує чи до того, що в Україні футбольні новини читають?
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28.08.2024 05:22 Ответить
ви так щє домовитеся, шо курвськ на кацапщіні і Покровськ в Україні, і Динамо погано грає - це одне й те саме... - уважніже
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28.08.2024 05:02 Ответить
Мені не потрібно бути уважнішим - тому що я на новини про футбол і пишу суто про футбол. А у вас усе під одну гребінку.
Ось з якого фуя має відношення Покровськ і Курськ до новини, що Динамо Київ зіграли внічию із Зальцбургом?
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28.08.2024 05:14 Ответить
ви не хочете прив'язувати футбол до війни - начебно це дві окремі речі.
тоді запитання - на яких стадіонах в Україні проводять свої матчі українські клуби?
може Динамо в Київі, а Шахтар в Донецьку?
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28.08.2024 05:27 Ответить
Ви не в курсі де наші клуби грають домашні матчі, мені зараз в інтернеті скласти зведення з географією за цей сезон і відписатися вам зі звітом?
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28.08.2024 05:39 Ответить
як не тяжко
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28.08.2024 05:41 Ответить
Цей термін називається (вже не модне слово, бо давнє) - тролінг
Суть відома - людина страждає на херню, хоче уваги і заходить на будь-які теми і починає там нести ліву херню
На кіно - «кіно - гавно, ось раніше»
На балет - «балет - повне лайно, що раніше, що зараз»
На футбол - «ногомяч тупий, от кулі всі на нього дивляться»

Коротше кажучи, цінність коментів - нуль, найголовніше тролінг - це щоб на нього звернули увагу і щось відповіли. Видовище жалюгідне, чесно кажучи, краще для цього писати профільні коментарі за профільними темами і тоді на вас точно звернуть увагу.

А коли відчай настільки поганий, що потрібно привернути увагу просто своєю дурістю... Ну це значить щось у вашому житті пішло не так. Все, на відповіді до вас точно часу вже немає, може хтось ще поспівчуває
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28.08.2024 05:56 Ответить
тобто зведень не буде...
фу...
а пропозиція була ваша
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28.08.2024 06:05 Ответить
Динамо вде давно не "Динамо". Це суркісята вирощені на домовних матчах...
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28.08.2024 02:18 Ответить
"кабінетні перемоги"-це до ахмєтівських "кротів".
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28.08.2024 04:29 Ответить
Тим часом ворог оточує вугледар, алетж хфудбол то важлівійше....
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28.08.2024 05:40 Ответить
Як воюють так і в футбол грають, що тобі не зрозуміло?
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28.08.2024 07:41 Ответить
Хоча грали непогано. але 0-2 в першому матчі ((
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28.08.2024 09:21 Ответить
зрєліща все ще комусь потрібні? здорові, треновані ухилянти
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28.08.2024 10:38 Ответить
 
 