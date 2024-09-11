Сборная Украины проиграла Чехии во втором туре Лиги наций

10 сентября сборная Украины по футболу проиграла сборной Чехии во втором туре Лиги наций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Чехи открыли счет на 21 минуте. Голом отметился Павел Шульц.

Уже на 37 минуте "сине-желтые" отыгрались усилиями Владислава Ваната. Однако сборная Чехии смогла забить еще раз на последних секундах первого тайма. Снова отличился Павел Шульц.

На 80 минуте чешский полузащитник Томаш Соучек реализовал пенальти, установив счет на табло 3:1.

Благодаря голу Георгия Судакова на 84-й украинцам удалось сократить отставание. Но этого оказалось недостаточно. Финальный счет 3:2 в пользу сборной Чехии.

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