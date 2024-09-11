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Сборная Украины проиграла Чехии во втором туре Лиги наций

Чехія — Україна (фото: AP/Petr David Josek)

10 сентября сборная Украины по футболу проиграла сборной Чехии во втором туре Лиги наций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Чехи открыли счет на 21 минуте. Голом отметился Павел Шульц.

Уже на 37 минуте "сине-желтые" отыгрались усилиями Владислава Ваната. Однако сборная Чехии смогла забить еще раз на последних секундах первого тайма. Снова отличился Павел Шульц.

На 80 минуте чешский полузащитник Томаш Соучек реализовал пенальти, установив счет на табло 3:1.

Благодаря голу Георгия Судакова на 84-й украинцам удалось сократить отставание. Но этого оказалось недостаточно. Финальный счет 3:2 в пользу сборной Чехии.

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сборная по футболу (296) Украина (44939) футбол (3586) Чехия (1705)


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Топ комментарии
+11
Молодці! Стабільно! Харош уже прапор України на себе вішать, гамнюки. Ребров - їзджай в Аравію! Мальовані татуйщики - ідіть просто в дупу. Слів других не має. Дятли.
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11.09.2024 00:37
+6
Ну, ще грузинам програти і на острови, на відпочинок.
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11.09.2024 01:34
+4
"Потужно, незламно!" не те що з румунами 0:3 на ЄВРО! гоніть нахер цього фізрука Реброва! може Збірна й заграє!
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11.09.2024 01:14
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Пишуть ***** ваш здох. Правда?
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11.09.2024 00:15 Ответить
Ты написал не "отступаем", а "отступают", как не про свою страну. А где мы еще отступаем? В твоей родной Курской области?
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11.09.2024 00:15 Ответить
він знає українську. але себе з українством не асоціює
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11.09.2024 00:28 Ответить
Не факт, що знає. Зараз Гугл-перекладач в нагоді стає для провокаторів, доки є в них сеча терпіти ці пекельні борошна.
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11.09.2024 01:47 Ответить
Нашi вiйська вiдступають, чи нашi вiйська вiдступаем?
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11.09.2024 03:40 Ответить
Наши войска наступают на территории мордора.
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11.09.2024 03:47 Ответить
Но для тех, кто живет в Украине "наши войска" - это все мы, потому говорят "мы наступаем".
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11.09.2024 03:48 Ответить
Тебе Зеленський покусав???
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11.09.2024 04:17 Ответить
Крым чей?
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11.09.2024 17:31 Ответить
Наш
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11.09.2024 18:27 Ответить
Уявив собі таку картину, - на футбольне поле під час матчу виїхав бусик ТЦК, загріб усіх військовозобов'язаних, і поїхав. Поліція, як завжди, ні у що не втручалася.

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11.09.2024 00:19 Ответить
Молодці! Стабільно! Харош уже прапор України на себе вішать, гамнюки. Ребров - їзджай в Аравію! Мальовані татуйщики - ідіть просто в дупу. Слів других не має. Дятли.
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11.09.2024 00:37 Ответить
фізрука - нахер!!!
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11.09.2024 01:15 Ответить
Грали непогано. Робили тиск, комбінували, навіть щось забили.
Але в обороні - це просто жах. Як атака чехів - або гол, або пенальті.
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11.09.2024 00:47 Ответить
"Потужно, незламно!" не те що з румунами 0:3 на ЄВРО! гоніть нахер цього фізрука Реброва! може Збірна й заграє!
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11.09.2024 01:14 Ответить
Так, гра чимось нагадала гру з румунами. Тільки гостріше була атака - 2 забили. Глузду мало з цього, я розумію.
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11.09.2024 01:18 Ответить
та ЖОПА, а не гра!
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11.09.2024 01:19 Ответить
Ну, ще грузинам програти і на острови, на відпочинок.
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11.09.2024 01:34 Ответить
Сподіваюсь, що адміни цензора мене не забанять (як це мені вчудили на іншому сайті), що я висловлю захоплення тим, що на цьому цензорівському форумі зібралось стільки метрів тренерського футбольного ремесла, від Грозного до Мауріньо та Анчелотті з Гвардьолою?
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11.09.2024 02:21 Ответить
та правду вони кажуть. Ребров не тренер. не та кваліфікація. і харизми у нього немає, як у Блохіна. якщо Реброва гравці просять вийти/виганяють з роздягальні, щоб самим між собою переговорити, як це було після матчу з румунами на Євро, то у такого тренера нема авторитету в команді. а це значить, що його потрібно міняти... Віллі Саньоль тренує грузинів і їхня збірна по рівню гравціів на голову нижча за нашу збірну, а результат показує просто топовий. І Саньоль отримує там зарплату 200 к Євро за рік. а наш Сірожа, якого всі постійно називають Сергій Станіславович (не напрацював він ще, щоб так його називали) отримує за роботу у збірній 1 лям 250 к Євро на рік. це майже у 6 разів більше, ніж отримує тренер грузинської збірної...
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11.09.2024 03:56 Ответить
Уже пятий рік одне і теж саме-постійне тасування в команді. Але Ярмоленко та Шапаренко постійно в складі-на премію так сказати. Брати плотно обсілися-золоті яйця несе збірна.
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11.09.2024 03:30 Ответить
Мій добрий знайомий помер якраз перед чемпіонатрм Європи. Останній прст у Фейсбук перед матчем з Румунією: вірю, наші найкращі, зробимо їх усіх, Ребров - райкращий тренер, Мудрик - райкращий гравець, Лунін - великий воротар! Все виявилося не так. Через Луніна і Реброва власне і програли румунам 0:3. Але знайомий про це так і не дізнався. Для нього збірна Реброва так і залишилась фаворитом Євро-2024. Не знаю, що краще - бачити цю ганьбу, чи залишатися в полоні власних ілюзій, але щасливим? Ганьба до речі - не програш чехам на їх полі, а програш албанцям. Реброву треба було піти одражу після Євро.
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11.09.2024 03:39 Ответить
Мені здається, що тренер, не самостійний. Дивлюся на екран, а там постійно Шевченко. Це не випадково. Єдиний, незалежний, із власними принципами, був Петраков.
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11.09.2024 07:02 Ответить
Чи з'явиться колись на футбольному обрії України новий В. Лобановський?
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11.09.2024 08:12 Ответить
Це вірно , з Лобановським ми тричі були чемпіонами європи, і один раз світу ! Я вже не кажу про лігу чемпіонів !
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11.09.2024 09:04 Ответить
Ярмоленко сказав що всі навчились грати у футбол, краще грати в лізі з Гібралтаром, Андоррою.
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11.09.2024 11:02 Ответить
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09.10.2024 12:01 Ответить
 
 