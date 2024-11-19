Збірна України перемогла збірну Албанії в останньому турі Ліги націй. ВIДЕО

19 листопада збірна України зуміла здобути перемогу проти збірної Албанії в останньому турі групового етапу Ліги націй.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Українці відкрили рахунок вже на 5-й хвилині матчу. Відзначився Олександр Зінченко. А ще за 5 хвилин гол забив Роман Яремчук.

Албанцям вдалось скоротити відставання на 75-й хвилині, забив Недім Байрамі.

Фінальний рахунок 1:2 на користь синьо-жовтих.

Завдяки цьому результату наша збірна зайняла друге місце у своїй групі та побореться за підвищення у класі в матчах плейоф.

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