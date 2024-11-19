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Збірна України перемогла збірну Албанії в останньому турі Ліги націй. ВIДЕО

19 листопада збірна України зуміла здобути перемогу проти збірної Албанії в останньому турі групового етапу Ліги націй.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Українці відкрили рахунок вже на 5-й хвилині матчу. Відзначився Олександр Зінченко. А ще за 5 хвилин гол забив Роман Яремчук.

Албанцям вдалось скоротити відставання на 75-й хвилині, забив Недім Байрамі.

Фінальний рахунок 1:2 на користь синьо-жовтих. 

Завдяки цьому результату наша збірна зайняла друге місце у своїй групі та побореться за підвищення у класі в матчах плейоф.

Також читайте: Збірна України зіграла внічию з Чехією в четвертому турі Ліги націй

Автор: 

Албанія (107) збірна з футболу (224) футбол (1581)


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Топ коментарі
+14
3.14й на свою парашку
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19.11.2024 23:54
+14
Нах@й пішло російськомовне під українським IP.
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20.11.2024 00:04
+12
А чого ти не можеш три слова рідною мовою твого народа вивчити? Кращі люди на небо йдуть, але розуміють, що щось має після них залишитися - це слово мовою, яку ігнорують кацапи. Я теж в минулому житті вживав російську. Але як мені відрізнятися від кацапів? Як мені плюнути в них? Та я зрозумів - я, людина з Харкова та Сум, що краще мови - нічого нема. Кремлівські провокатори можуть 2-3 рази використовувати перекладач, але це варте зусиль та не для кацапів - вони кинуть це та повернуться на кацапську.

Тому моя порада тобі - вживай мову твого народу. Спочатку три слова, згодом пʼять - згодом тільки українська. Тільки тоді ти матиме аргументи, щоб тебе українці слухали. А якщо ти залишишся крутим російськомовним пацаном, то вибачай, ніхто твою думку поважати не буде - тебе будуть або ігнорувати, або пхати геть.

З повагою, в минулому російськомовний мешканець Харкова та Сум.
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20.11.2024 00:55
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Молодці !!
Не виЛетять і добре 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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19.11.2024 23:46 Відповісти
щось в лісі здохло
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19.11.2024 23:47 Відповісти
3.14й на свою парашку
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19.11.2024 23:54 Відповісти
Нах@й пішло російськомовне під українським IP.
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20.11.2024 00:04 Відповісти
Ти подивись, лайнюко, коли я свій аккаунт організував на цензорі - то була весна 2014 року, коли такі, як ти в цей час ще дупу кацапам лизали, та сподівалися, що "русская весна" переможе, мразото.
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20.11.2024 00:17 Відповісти
ти ще тут ? 3.14й в свою парашку
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20.11.2024 00:48 Відповісти
А чого ти не можеш три слова рідною мовою твого народа вивчити? Кращі люди на небо йдуть, але розуміють, що щось має після них залишитися - це слово мовою, яку ігнорують кацапи. Я теж в минулому житті вживав російську. Але як мені відрізнятися від кацапів? Як мені плюнути в них? Та я зрозумів - я, людина з Харкова та Сум, що краще мови - нічого нема. Кремлівські провокатори можуть 2-3 рази використовувати перекладач, але це варте зусиль та не для кацапів - вони кинуть це та повернуться на кацапську.

Тому моя порада тобі - вживай мову твого народу. Спочатку три слова, згодом пʼять - згодом тільки українська. Тільки тоді ти матиме аргументи, щоб тебе українці слухали. А якщо ти залишишся крутим російськомовним пацаном, то вибачай, ніхто твою думку поважати не буде - тебе будуть або ігнорувати, або пхати геть.

З повагою, в минулому російськомовний мешканець Харкова та Сум.
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20.11.2024 00:55 Відповісти
Колись предтеча Бубона Аркаша Райкін так само умнічав- двадцать два бугая катають мяч по полю. Просто йому більше подобався єврейський бокс (шахмати)
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20.11.2024 01:38 Відповісти
Хоча и російською мовою, але пан Роберт правильно каже, що дуже дивно, коли поруч повідомлення про загибелі великої кількості людей і стійкості наших воїнів, а тут футбол, як у зовсім мирний час
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20.11.2024 00:36 Відповісти
Тому що я на звʼязку з бійцями, та вони дихають футболом. Для них кожна перемога на полі - це ковток повітря. Вони розуміють, якщо футболісти грають через не можу, то вони теж бʼються через не можу.
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20.11.2024 00:43 Відповісти
Я тобі, лайнюко, вище відписався. В тебе є шанс, вивчити 3 чи 5 слів українською, щоб тебе читали. Якщо не взмозі, я перший в тебе плюватиме. Люди на небо йдуть за країну, за культуру, за те, щоб не вважали кацапами. Хочеш бути кацапом - будь. Але не ображайся, коли в тебе плюватиме.
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20.11.2024 01:01 Відповісти
Зроби перший коментар українською - згодом будеш мудрувати...
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20.11.2024 03:42 Відповісти
Ну що. Знайомі Шотландія і Бельгія + бонус в виді мадярів та сербів. Інтрига.
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19.11.2024 23:59 Відповісти
Дякую збірній за непоганий результат після жахливого старту в групі.
Знаю, що для наших воїнів кожна гра збірної - це ковток свіжого повітря.
Які думки надішли після гри?
1. Ребров вгадав зі стартовим складом, про це говорить перший тайм, та це - плюс. Але він не зрозумів, як будуть грати албанці в другому - та це мінус.
2. Забарний - це рівень не Челсі, а Реал Мадрид. Переходити треба туди.
3. Калюжний - це рівень не Полісся, а Ліверпуля. Сподіваюсь, такого гравця помітять.
4. Яремчук сидить на лавці Олімпіакоса - ну-ну, тренер - ти сліпий.
Дякую вболівальникам на трибунах та дякую албанцям за відношення до України та її боротьби проти зла на планеті. Знаю, що Албанія нас дуже підтримує.

Нас чекає новий етап боротьби.
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20.11.2024 00:03 Відповісти
якійсь
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20.11.2024 00:49 Відповісти
"Одні", "катають", "типу"...
Пане кацапе - це суржик, чи перекладач Яндекс?
Можна вашу лють написати справжньою українською?
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20.11.2024 01:04 Відповісти
Чув таке про військові паради.
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20.11.2024 02:11 Відповісти
З перемогою!
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20.11.2024 00:46 Відповісти
грали більшість матчів у 9, потім у 10, в останньому матчі накінець вийшли 11. Це про борцунів Ярмолу та Шапара. Перший обідився і погрожує завязати з футболом, а другого брати так і не змогли продати. Немічні футболісти нікому не потрібні.
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20.11.2024 01:44 Відповісти
Вітаю.
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20.11.2024 10:19 Відповісти
що це за ******** розвели, спортивні хлопці призивного віку виїхали за кордон, а інвалід Василь з 3-ма грижами та глухий на два вуха мобілізований і воює.
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20.11.2024 12:11 Відповісти
 
 