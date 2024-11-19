Збірна України перемогла збірну Албанії в останньому турі Ліги націй. ВIДЕО
19 листопада збірна України зуміла здобути перемогу проти збірної Албанії в останньому турі групового етапу Ліги націй.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Українці відкрили рахунок вже на 5-й хвилині матчу. Відзначився Олександр Зінченко. А ще за 5 хвилин гол забив Роман Яремчук.
Албанцям вдалось скоротити відставання на 75-й хвилині, забив Недім Байрамі.
Фінальний рахунок 1:2 на користь синьо-жовтих.
Завдяки цьому результату наша збірна зайняла друге місце у своїй групі та побореться за підвищення у класі в матчах плейоф.
Топ коментарі
+14 Любо Неожиданнов
показати весь коментар19.11.2024 23:54
+14 Харьков Сумской
показати весь коментар20.11.2024 00:04
+12 Харьков Сумской
показати весь коментар20.11.2024 00:55
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Не виЛетять і добре 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Тому моя порада тобі - вживай мову твого народу. Спочатку три слова, згодом пʼять - згодом тільки українська. Тільки тоді ти матиме аргументи, щоб тебе українці слухали. А якщо ти залишишся крутим російськомовним пацаном, то вибачай, ніхто твою думку поважати не буде - тебе будуть або ігнорувати, або пхати геть.
З повагою, в минулому російськомовний мешканець Харкова та Сум.
Знаю, що для наших воїнів кожна гра збірної - це ковток свіжого повітря.
Які думки надішли після гри?
1. Ребров вгадав зі стартовим складом, про це говорить перший тайм, та це - плюс. Але він не зрозумів, як будуть грати албанці в другому - та це мінус.
2. Забарний - це рівень не Челсі, а Реал Мадрид. Переходити треба туди.
3. Калюжний - це рівень не Полісся, а Ліверпуля. Сподіваюсь, такого гравця помітять.
4. Яремчук сидить на лавці Олімпіакоса - ну-ну, тренер - ти сліпий.
Дякую вболівальникам на трибунах та дякую албанцям за відношення до України та її боротьби проти зла на планеті. Знаю, що Албанія нас дуже підтримує.
Нас чекає новий етап боротьби.
Пане кацапе - це суржик, чи перекладач Яндекс?
Можна вашу лють написати справжньою українською?