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Новости Война
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Временные блокпосты, проверка документов и транспорта: В Киеве проводят учения по безопасности

У Києві проводять безпекові навчання

В Киеве 20 ноября группировки сил и средств обороны города проводят тренировки.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", - говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что такие тренировки будут проводиться и в дальнейшем.

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Автор: 

военные учения (3457)


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Топ комментарии
+22
Тренування по бусифікації! Невже ще не навчились?
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20.11.2024 11:18
+13
сьогодні був похорон героя ... центр міста перекрили поліція -здорові, халені бики, харі з румянцем аж от-от луснуть від жиру .. і приїхали побратими героя -худі, стомлені, обличчя без емоцій ....
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20.11.2024 11:54
+12
Одні тренуються по всіи краіні - других вже третіи рік з"ідають в окопах Донбасу
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20.11.2024 11:21
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зечмо среться?
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20.11.2024 11:16 Ответить
"У 2023 році Національна поліція України закупила 100 спеціальних автомобілів (автозаків)".
"До 27 вересня 2024 року Національна поліція планує отримати 10 000 штук металевих наручників".
Просто очевидно, що це і є ті самі "певні заходи щодо захисту цивільного населення"...
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20.11.2024 12:27 Ответить
Тренування по бусифікації! Невже ще не навчились?
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20.11.2024 11:18 Ответить
Так казали ж що бусифікація на паузі.
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20.11.2024 11:23 Ответить
Так в цьому ж і прикол. Всі повірили, а вони оп-па!!!
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20.11.2024 11:36 Ответить
Хитрий хід.
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20.11.2024 11:39 Ответить
Странно. Тут заявления про возможную массированную атаку сегодня и тут же "блок-посты", учения для "обеспечения безопасности"... Это что бы легче было поразить цели или как?
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20.11.2024 11:20 Ответить
З одного боку, як вони зловлять хоч одного коригувальника ворожого вогню, вся вправа вже буде виправданою.
З іншого боку, на жаль, імовірно ловити вони будуть трохи іншу категорію людей.
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20.11.2024 11:58 Ответить
Одні тренуються по всіи краіні - других вже третіи рік з"ідають в окопах Донбасу
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20.11.2024 11:21 Ответить
Кому окоп отрыть, кому бутик открыть
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20.11.2024 12:22 Ответить
Видать актуальней проблем нет ?
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20.11.2024 11:25 Ответить
Тренування з посилення вмінь та навичок щодо масштабної бусифікації чоловіків 25-60?!
То може вже й жінок 30-40 теж залучати до таких навчань?! 500 тис. не наберете, це точно.
Треба притягувати до мобілізацій й 60 років+ (до 65 включно), а це реально. Русня зміцнює армію.
А що, вони ще є досить вправними. Так маршрутки та електички по ранках штурмують, аж гай шумить, і вмотивовані - бо до весни хочуть картоплю саджати. Ось і війну з такими виграємо
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20.11.2024 11:35 Ответить
Мобілізуй не мобілізуй доки фактично безкарно закидують бомбами, там у п...дорських телеграмах геть не веселе
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20.11.2024 11:51 Ответить
чому ж не наберемо....мобілізувати з 18 років....
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20.11.2024 12:32 Ответить
Як у старому анекдоті: "слушай геноцвале, там только заганяют Кацо, а чпокают здесь"!
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20.11.2024 11:42 Ответить
Бубу охороняють, певно не всім його плани сподобались...
Скоро у Кієв без перепустки пускати не будуть, буде окрема країна мрій в країні Сомалії, врахували усі свої про'би, які були під час Майдану.
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20.11.2024 11:43 Ответить
Але в них нічого не вийде. Бо тупі. Куратори єрмака в рашці свято вірять,що Майдан це збіговисько бомжів, які зібралися щоб отримати американські печеньки. І як завжди помиляються. Сподіваюсь цього разу зелених чиновників, усіляких Оманських менеджерів, і російських кротів не будуть ніжно саджати до мусорних баків, поливаючи зеленкою, а вбиватимуть на місці.
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20.11.2024 11:52 Ответить
Саліван сказав.
Раб сделал ((((
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20.11.2024 12:07 Ответить
Та зараз для того щоб прогнати диктатора не треба збирати площі людей. Вистачить трьох - оператора фпв, "ребівця" та "рерівця".
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20.11.2024 12:34 Ответить
Населення України при Зеленому виродку зменшилось на чверть. При цьому кількість мусорів збільшилась. Скоро по вулицям будуть лише мусора ходити. Не думав, що можна за 6 років зробити таке з процвітаючої европейської країни. Зробили себе разом.
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20.11.2024 11:46 Ответить
"громадська безпека" та "захист цивільного населення" після "соціальної підтримки" звучить як знущання а заодно і оговорка по Фрейду, як натяк для тих хто у темі, що сьогодні нефіг шастать.
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20.11.2024 11:46 Ответить
сьогодні був похорон героя ... центр міста перекрили поліція -здорові, халені бики, харі з румянцем аж от-от луснуть від жиру .. і приїхали побратими героя -худі, стомлені, обличчя без емоцій ....
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20.11.2024 11:54 Ответить
Кожного дня бусіфікатори "навчаються" вже багато місяців.
То зараз щось особливе?
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20.11.2024 11:55 Ответить
Блокпости в Києві в день ймовірної ракетної атаки? В ракет будуть документи перевіряти, чи може хоч
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20.11.2024 12:02 Ответить
В Харькове такие учения уже полтора месяца. А потом на каждом блок посту стоят десятки пустых автомобилей. Возможно их владельцы оказались агентами российской разведки.
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20.11.2024 12:05 Ответить
А як це зупинить ракети росіян? Ви розумієте чому їдуть всі, хто може з країни?
Я не принижую тих, хто залишився чи тих, хто воює. Просто є деяка, скажемо так зневіра у адекватності керівників держави.
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20.11.2024 12:06 Ответить
Ви розумієте чому їдуть всі, хто може з країни?
Я не принижую тих, хто залишився чи тих, хто воюе

Щиро дякую.
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20.11.2024 12:27 Ответить
Угрупування сил і засобів оборони Ірьмака, Татаріва, прокурорів-інвалідів, нардепів-дєбілів і судей-з-громадянством-рф від Українського Суспільства...
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20.11.2024 12:28 Ответить
В день імовірної ракетної атаки сповільнювати логістику (рятувальників, швидку, пожежників, міжміський транспорт), гіршого вчинку ще треба пошукати.
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20.11.2024 12:33 Ответить
👮🏻‍♂️Вартові будуть питати у водіїв всі пункти планів НавелИчнішого назубок. Хто не знає - прикладом по голові і в ТЦК.
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20.11.2024 12:47 Ответить
ШО, усіх-усіх планів???
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20.11.2024 13:17 Ответить
 
 