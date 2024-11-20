Временные блокпосты, проверка документов и транспорта: В Киеве проводят учения по безопасности
В Киеве 20 ноября группировки сил и средств обороны города проводят тренировки.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.
"Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", - говорится в сообщении.
В КГВА отметили, что такие тренировки будут проводиться и в дальнейшем.
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"До 27 вересня 2024 року Національна поліція планує отримати 10 000 штук металевих наручників".
Просто очевидно, що це і є ті самі "певні заходи щодо захисту цивільного населення"...
З іншого боку, на жаль, імовірно ловити вони будуть трохи іншу категорію людей.
То може вже й жінок 30-40 теж залучати до таких навчань?! 500 тис. не наберете, це точно.
Треба притягувати до мобілізацій й 60 років+ (до 65 включно), а це реально. Русня зміцнює армію.
А що, вони ще є досить вправними. Так маршрутки та електички по ранках штурмують, аж гай шумить, і вмотивовані - бо до весни хочуть картоплю саджати. Ось і війну з такими виграємо
Скоро у Кієв без перепустки пускати не будуть, буде окрема країна мрій в країні Сомалії, врахували усі свої про'би, які були під час Майдану.
Раб сделал ((((
То зараз щось особливе?
Я не принижую тих, хто залишився чи тих, хто воює. Просто є деяка, скажемо так зневіра у адекватності керівників держави.
Я не принижую тих, хто залишився чи тих, хто воюе
Щиро дякую.