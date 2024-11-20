Временные блокпосты, проверка документов и транспорта: В Киеве проводят учения по безопасности

В Киеве 20 ноября группировки сил и средств обороны города проводят тренировки.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", - говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что такие тренировки будут проводиться и в дальнейшем.

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