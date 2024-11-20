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Тимчасові блокпости, перевірка документів та транспорту: У Києві проводять безпекові навчання

У Києві проводять безпекові навчання

У Києві 20 листопада Угрупування сил і засобів оборони міста проводять тренування.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У КМВА зазначили, що такі тренування проводитимуться й надалі.

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Автор: 

військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+22
Тренування по бусифікації! Невже ще не навчились?
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20.11.2024 11:18
+13
сьогодні був похорон героя ... центр міста перекрили поліція -здорові, халені бики, харі з румянцем аж от-от луснуть від жиру .. і приїхали побратими героя -худі, стомлені, обличчя без емоцій ....
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20.11.2024 11:54
+12
Одні тренуються по всіи краіні - других вже третіи рік з"ідають в окопах Донбасу
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20.11.2024 11:21
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зечмо среться?
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20.11.2024 11:16 Відповісти
"У 2023 році Національна поліція України закупила 100 спеціальних автомобілів (автозаків)".
"До 27 вересня 2024 року Національна поліція планує отримати 10 000 штук металевих наручників".
Просто очевидно, що це і є ті самі "певні заходи щодо захисту цивільного населення"...
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20.11.2024 12:27 Відповісти
Тренування по бусифікації! Невже ще не навчились?
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20.11.2024 11:18 Відповісти
Так казали ж що бусифікація на паузі.
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20.11.2024 11:23 Відповісти
Так в цьому ж і прикол. Всі повірили, а вони оп-па!!!
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20.11.2024 11:36 Відповісти
Хитрий хід.
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20.11.2024 11:39 Відповісти
Странно. Тут заявления про возможную массированную атаку сегодня и тут же "блок-посты", учения для "обеспечения безопасности"... Это что бы легче было поразить цели или как?
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20.11.2024 11:20 Відповісти
З одного боку, як вони зловлять хоч одного коригувальника ворожого вогню, вся вправа вже буде виправданою.
З іншого боку, на жаль, імовірно ловити вони будуть трохи іншу категорію людей.
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20.11.2024 11:58 Відповісти
Одні тренуються по всіи краіні - других вже третіи рік з"ідають в окопах Донбасу
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20.11.2024 11:21 Відповісти
Кому окоп отрыть, кому бутик открыть
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20.11.2024 12:22 Відповісти
Видать актуальней проблем нет ?
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20.11.2024 11:25 Відповісти
Тренування з посилення вмінь та навичок щодо масштабної бусифікації чоловіків 25-60?!
То може вже й жінок 30-40 теж залучати до таких навчань?! 500 тис. не наберете, це точно.
Треба притягувати до мобілізацій й 60 років+ (до 65 включно), а це реально. Русня зміцнює армію.
А що, вони ще є досить вправними. Так маршрутки та електички по ранках штурмують, аж гай шумить, і вмотивовані - бо до весни хочуть картоплю саджати. Ось і війну з такими виграємо
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20.11.2024 11:35 Відповісти
Мобілізуй не мобілізуй доки фактично безкарно закидують бомбами, там у п...дорських телеграмах геть не веселе
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20.11.2024 11:51 Відповісти
чому ж не наберемо....мобілізувати з 18 років....
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20.11.2024 12:32 Відповісти
Як у старому анекдоті: "слушай геноцвале, там только заганяют Кацо, а чпокают здесь"!
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20.11.2024 11:42 Відповісти
Бубу охороняють, певно не всім його плани сподобались...
Скоро у Кієв без перепустки пускати не будуть, буде окрема країна мрій в країні Сомалії, врахували усі свої про'би, які були під час Майдану.
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20.11.2024 11:43 Відповісти
Але в них нічого не вийде. Бо тупі. Куратори єрмака в рашці свято вірять,що Майдан це збіговисько бомжів, які зібралися щоб отримати американські печеньки. І як завжди помиляються. Сподіваюсь цього разу зелених чиновників, усіляких Оманських менеджерів, і російських кротів не будуть ніжно саджати до мусорних баків, поливаючи зеленкою, а вбиватимуть на місці.
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20.11.2024 11:52 Відповісти
Саліван сказав.
Раб сделал ((((
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20.11.2024 12:07 Відповісти
Та зараз для того щоб прогнати диктатора не треба збирати площі людей. Вистачить трьох - оператора фпв, "ребівця" та "рерівця".
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20.11.2024 12:34 Відповісти
Населення України при Зеленому виродку зменшилось на чверть. При цьому кількість мусорів збільшилась. Скоро по вулицям будуть лише мусора ходити. Не думав, що можна за 6 років зробити таке з процвітаючої европейської країни. Зробили себе разом.
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20.11.2024 11:46 Відповісти
"громадська безпека" та "захист цивільного населення" після "соціальної підтримки" звучить як знущання а заодно і оговорка по Фрейду, як натяк для тих хто у темі, що сьогодні нефіг шастать.
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20.11.2024 11:46 Відповісти
сьогодні був похорон героя ... центр міста перекрили поліція -здорові, халені бики, харі з румянцем аж от-от луснуть від жиру .. і приїхали побратими героя -худі, стомлені, обличчя без емоцій ....
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20.11.2024 11:54 Відповісти
Кожного дня бусіфікатори "навчаються" вже багато місяців.
То зараз щось особливе?
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20.11.2024 11:55 Відповісти
Блокпости в Києві в день ймовірної ракетної атаки? В ракет будуть документи перевіряти, чи може хоч
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20.11.2024 12:02 Відповісти
В Харькове такие учения уже полтора месяца. А потом на каждом блок посту стоят десятки пустых автомобилей. Возможно их владельцы оказались агентами российской разведки.
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20.11.2024 12:05 Відповісти
А як це зупинить ракети росіян? Ви розумієте чому їдуть всі, хто може з країни?
Я не принижую тих, хто залишився чи тих, хто воює. Просто є деяка, скажемо так зневіра у адекватності керівників держави.
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20.11.2024 12:06 Відповісти
Ви розумієте чому їдуть всі, хто може з країни?
Я не принижую тих, хто залишився чи тих, хто воюе

Щиро дякую.
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20.11.2024 12:27 Відповісти
Угрупування сил і засобів оборони Ірьмака, Татаріва, прокурорів-інвалідів, нардепів-дєбілів і судей-з-громадянством-рф від Українського Суспільства...
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20.11.2024 12:28 Відповісти
В день імовірної ракетної атаки сповільнювати логістику (рятувальників, швидку, пожежників, міжміський транспорт), гіршого вчинку ще треба пошукати.
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20.11.2024 12:33 Відповісти
👮🏻‍♂️Вартові будуть питати у водіїв всі пункти планів НавелИчнішого назубок. Хто не знає - прикладом по голові і в ТЦК.
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20.11.2024 12:47 Відповісти
ШО, усіх-усіх планів???
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20.11.2024 13:17 Відповісти
 
 