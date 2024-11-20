Тимчасові блокпости, перевірка документів та транспорту: У Києві проводять безпекові навчання
У Києві 20 листопада Угрупування сил і засобів оборони міста проводять тренування.
Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.
"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
У КМВА зазначили, що такі тренування проводитимуться й надалі.
Топ коментарі
+22 Муля #591261
показати весь коментар20.11.2024 11:18
+13 Лаур
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+12 Валентин Коваль #596283
показати весь коментар20.11.2024 11:21
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"До 27 вересня 2024 року Національна поліція планує отримати 10 000 штук металевих наручників".
Просто очевидно, що це і є ті самі "певні заходи щодо захисту цивільного населення"...
З іншого боку, на жаль, імовірно ловити вони будуть трохи іншу категорію людей.
То може вже й жінок 30-40 теж залучати до таких навчань?! 500 тис. не наберете, це точно.
Треба притягувати до мобілізацій й 60 років+ (до 65 включно), а це реально. Русня зміцнює армію.
А що, вони ще є досить вправними. Так маршрутки та електички по ранках штурмують, аж гай шумить, і вмотивовані - бо до весни хочуть картоплю саджати. Ось і війну з такими виграємо
Скоро у Кієв без перепустки пускати не будуть, буде окрема країна мрій в країні Сомалії, врахували усі свої про'би, які були під час Майдану.
Раб сделал ((((
То зараз щось особливе?
Я не принижую тих, хто залишився чи тих, хто воює. Просто є деяка, скажемо так зневіра у адекватності керівників держави.
Я не принижую тих, хто залишився чи тих, хто воюе
Щиро дякую.