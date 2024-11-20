Тимчасові блокпости, перевірка документів та транспорту: У Києві проводять безпекові навчання

У Києві 20 листопада Угрупування сил і засобів оборони міста проводять тренування.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У КМВА зазначили, що такі тренування проводитимуться й надалі.

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