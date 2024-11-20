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Уничтожены 2 ракеты и 56 из 122 "Шахедов", еще 58 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Мобільні групи ППО знищують Шахеди

В ночь на 20 ноября 2024 года войска РФ атаковали Украину с использованием ракет и дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько воздушных целей запустил враг?

Как отмечается, противник нанес удар зенитной управляемой ракетой С-300 с Белгородщины по Харьковщине, 5-ю управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине. Также оккупанты били управляемыми авиабомбами и выпустили 122 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Что уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 11.00 20 ноября подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

В результате активного противодействия 58 вражеских БпЛА локально потеряны в разных регионах. Шесть беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: пять - в Россию, один - в Беларусь.

Напомним, в ночь на 20 ноября "Шахеды" атаковали Киевскую область: из-за падения обломков повреждены детсад, школа, админздания и магазины. Тревога продолжалась 11 часов. Также сообщалось, что в результате атаки российских "Шахедов" на Киев зафиксировано падение обломков в двух районах.

Автор: 

ракеты (3568) Воздушные силы (2288) Шахед (980)


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56+58+6= 120 двох не вистачає
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20.11.2024 11:30 Ответить
Шосткинська громада: відбулася атака БпЛА типу Шахед (2 вибухи). (Сумська ОВА)
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20.11.2024 11:55 Ответить
что значит локацийно втрачени?
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20.11.2024 11:41 Ответить
Це значить, що їх "глушили" і вони десь впали. Або полетіли у невідомому напрямку.
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20.11.2024 11:55 Ответить
Це значить, що більша половина кацапских дронів це дешеві муляжі без бойової частини, задача яких виснажувати та морочити ППО, та впасти десь в лісі.
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20.11.2024 12:25 Ответить
 
 