Знищено 2 ракети та 56 із 122 "Шахедів", ще 58 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 20 листопада 2024 року війська РФ атакували Україну з використанням ракет та дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки повітряних цілей запустив ворог?

Як зазначається, противник завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородщини по Харківщині, 5-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині. Також окупанти били керованими авіабомбами та випустили 122 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Що знищила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 11.00 20 листопада підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять - в Росію, один - в Білорусь.

Нагадаємо, в ніч проти 20 листопада "Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків пошкоджено дитсадок, школу, адмінбудівлі та магазини. Тривога тривала 11 годин. Також повідомлялося, що унаслідок атаки російських "Шахедів" на Київ зафіксовано падіння уламків у двох районах.