"Шахед" ударив по житловому масиву на Сумщині
Сьогодні, 20 листопада 2024 року, вранці на території Андріяшівської територіальної громади на Сумщині ворог здійснив удар БпЛА типу "Шахед" по житловому масиву.
Про це повідомила у фейсбуку голова Роменської РДА Валентина Назаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо - загиблих немає. Працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки уточнюються", - зазначила вона.
Як повідомлялося, вночі 20 листопада 2024 року на Сумщині збили 10 "Шахедів".
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