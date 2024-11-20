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Два человека пострадали в результате обстрелов Харьковщины, - прокуратура

Наслідки обстріли Харківщини 20 листопада

19 ноября враг атаковал Харьковскую область беспилотниками, артиллерией и РСЗО, пострадали 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 20 ноября в 11:40 оккупанты обстреляли с. Купянск-Узловой. 64-летний мирный житель получил ранения. Предварительно, войска РФ били по населенному пункту из РСЗО.

Также около 15:00 враг атаковал беспилотником с. Высокий Харьковского района. Повреждено нежилое здание. Женщина 63 лет получила ранения.

В то же время под вражеским артиллерийским ударом было с. Борщева Харьковского района. Поврежден жилой дом. Без пострадавших.

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Автор: 

обстрел (27093) Куп’янськ-Вузловий (5) Борщевая (1) Высокий (2)


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20.11.2024 18:39 Ответить
 
 