Два человека пострадали в результате обстрелов Харьковщины, - прокуратура
19 ноября враг атаковал Харьковскую область беспилотниками, артиллерией и РСЗО, пострадали 2 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 20 ноября в 11:40 оккупанты обстреляли с. Купянск-Узловой. 64-летний мирный житель получил ранения. Предварительно, войска РФ били по населенному пункту из РСЗО.
Также около 15:00 враг атаковал беспилотником с. Высокий Харьковского района. Повреждено нежилое здание. Женщина 63 лет получила ранения.
В то же время под вражеским артиллерийским ударом было с. Борщева Харьковского района. Поврежден жилой дом. Без пострадавших.
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Olifant
показать весь комментарий20.11.2024 18:39 Ответить Мне нравится 0
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