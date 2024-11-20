УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10529 відвідувачів онлайн
Новини
343 1

2 людини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини, - прокуратура

Наслідки обстріли Харківщини 20 листопада

19 листопада ворог атакував Харківщину безпілотниками, артилерією та РСЗВ, постражадали 2 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 20 листопада об 11:40 окупанти обстріляли с. Купʼянськ-Вузловий. 64-річний мирний мешканець дістав поранень. Попередньо, війська РФ били по населеному пункту з РСЗВ.

Також близько 15:00 ворог атакував безпілотником с. Високий Харківського району. Пошкоджено нежитлову будівлю. Жінка 63 років отримала поранення. 

В той же час під ворожим артилерійським ударом було с. Борщова Харківського району. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Новгород-Сіверщину: є руйнування. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28284) Куп’янськ-Вузловий (5) Борщова (1) Високий (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не дві людини, а дві особи або двоє людей.
показати весь коментар
20.11.2024 18:39 Відповісти
 
 