2 людини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини, - прокуратура

19 листопада ворог атакував Харківщину безпілотниками, артилерією та РСЗВ, постражадали 2 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 20 листопада об 11:40 окупанти обстріляли с. Купʼянськ-Вузловий. 64-річний мирний мешканець дістав поранень. Попередньо, війська РФ били по населеному пункту з РСЗВ.

Також близько 15:00 ворог атакував безпілотником с. Високий Харківського району. Пошкоджено нежитлову будівлю. Жінка 63 років отримала поранення.

В той же час під ворожим артилерійським ударом було с. Борщова Харківського району. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Новгород-Сіверщину: є руйнування. ФОТОрепортаж