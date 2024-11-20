2 людини постраждали внаслідок обстрілів Харківщини, - прокуратура
19 листопада ворог атакував Харківщину безпілотниками, артилерією та РСЗВ, постражадали 2 людини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 20 листопада об 11:40 окупанти обстріляли с. Купʼянськ-Вузловий. 64-річний мирний мешканець дістав поранень. Попередньо, війська РФ били по населеному пункту з РСЗВ.
Також близько 15:00 ворог атакував безпілотником с. Високий Харківського району. Пошкоджено нежитлову будівлю. Жінка 63 років отримала поранення.
В той же час під ворожим артилерійським ударом було с. Борщова Харківського району. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.
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Olifant
показати весь коментар20.11.2024 18:39 Відповісти Мені подобається 0
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