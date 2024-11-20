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Війська РФ обстріляли Новгород-Сіверщину: є руйнування. ФОТОрепортаж

Два дні поспіль війська РФ обстрілюють село в Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВО В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки ворога знищені два будинки, пошкоджено будівлі церкви та дитячого садочку.

Також читайте: Рашисти атакували Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТО

Удар по Новгород-Сіверській громаді
Удар по Новгород-Сіверській громаді
Удар по Новгород-Сіверській громаді
Удар по Новгород-Сіверській громаді
Удар по Новгород-Сіверській громаді

Інформація про постраждалих не надходила.

Автор: 

обстріл (28449) Новгород-Сіверський (3)


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Ударів у відповідь традиційно не буде.
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20.11.2024 15:34 Відповісти
ну і де всі ці Ердогани, Лули, гутієраши та інша гидота???
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20.11.2024 15:41 Відповісти
 
 