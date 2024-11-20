Війська РФ обстріляли Новгород-Сіверщину: є руйнування. ФОТОрепортаж

Два дні поспіль війська РФ обстрілюють село в Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВО В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки ворога знищені два будинки, пошкоджено будівлі церкви та дитячого садочку.

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Інформація про постраждалих не надходила.