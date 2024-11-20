Войска РФ обстреляли Новгород-Сиверщину: есть разрушения. ФОТОрепортаж
Два дня подряд войска РФ обстреливают село в Новгород-Сиверской громаде на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки врага уничтожены два дома, повреждены здания церкви и детского сада.
Информация о пострадавших не поступала.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Jolli Rabbit
показать весь комментарий20.11.2024 15:34 Ответить Мне нравится 3
Frol Fedoroff
показать весь комментарий20.11.2024 15:41 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль