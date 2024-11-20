РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5925 посетителей онлайн
Новости Фото
1 542 2

Войска РФ обстреляли Новгород-Сиверщину: есть разрушения. ФОТОрепортаж

Два дня подряд войска РФ обстреливают село в Новгород-Сиверской громаде на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки врага уничтожены два дома, повреждены здания церкви и детского сада.

Также смотрите: РФ атаковала пункт выдачи гумпомощи на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар по Новгород-Сіверській громаді
Удар по Новгород-Сіверській громаді
Удар по Новгород-Сіверській громаді
Удар по Новгород-Сіверській громаді
Удар по Новгород-Сіверській громаді

Информация о пострадавших не поступала.

Автор: 

обстрел (27165) Новгород-Северский (3)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь традиційно не буде.
показать весь комментарий
20.11.2024 15:34 Ответить
ну і де всі ці Ердогани, Лули, гутієраши та інша гидота???
показать весь комментарий
20.11.2024 15:41 Ответить
 
 