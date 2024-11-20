Войска РФ обстреляли Новгород-Сиверщину: есть разрушения. ФОТОрепортаж

Два дня подряд войска РФ обстреливают село в Новгород-Сиверской громаде на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки врага уничтожены два дома, повреждены здания церкви и детского сада.

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Информация о пострадавших не поступала.