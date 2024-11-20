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РФ атаковала пункт выдачи гумпомощи на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска утром обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Новодмитровке на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеский снаряд "прилетел" в крышу помещения, в котором волонтеры раздавали хлеб населению. В здании - выбиты стекла, повреждены фасад и кровля", - говорится в сообщении.

Также россияне пытались атаковать с БПЛА машину благотворителей. Вражеский дрон попал неподалеку от транспортного средства.

В результате атаки пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Испании в Киеве сегодня не будет оказывать услуги из-за повышенного риска воздушных атак, - EFE

РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги у Новодмитрівці на Херсонщині
РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги у Новодмитрівці на Херсонщині
РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги у Новодмитрівці на Херсонщині

Автор: 

обстрел (27165) Новодмитровка (2)


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Пункт видачі гумдопомоги на білгородщині повинен бути знищений. Вже. Кацапи розуміють,що таке причинно-наслідкові зв'язки менше доби. Далі- пустота в черепі з протягами під назвою "скабєєва,соловйов.."...у і так далі.
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20.11.2024 11:33 Ответить
терміново скликати ООН, там виразити занепокоєність, послати всіх по-далі і не вносити грошові внески, підбурити інших членів зробити так саме.
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20.11.2024 12:03 Ответить
В самому Херсоні вже кілька разів вразили приміщення Червоного Хреста, пункти гумдопомоги поспалювали. ООН навіть занепокоєння не висловив.
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20.11.2024 12:07 Ответить
 
 