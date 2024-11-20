РФ атаковала пункт выдачи гумпомощи на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска утром обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Новодмитровке на Херсонщине.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вражеский снаряд "прилетел" в крышу помещения, в котором волонтеры раздавали хлеб населению. В здании - выбиты стекла, повреждены фасад и кровля", - говорится в сообщении.
Также россияне пытались атаковать с БПЛА машину благотворителей. Вражеский дрон попал неподалеку от транспортного средства.
В результате атаки пострадавших нет.
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Gary Grant
показать весь комментарий20.11.2024 11:33 Ответить Мне нравится 2
krot_lub
показать весь комментарий20.11.2024 12:03 Ответить Мне нравится 0
Татьяна Неверовская
показать весь комментарий20.11.2024 12:07 Ответить Мне нравится 3
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