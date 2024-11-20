РФ атаковала пункт выдачи гумпомощи на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска утром обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Новодмитровке на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеский снаряд "прилетел" в крышу помещения, в котором волонтеры раздавали хлеб населению. В здании - выбиты стекла, повреждены фасад и кровля", - говорится в сообщении.

Также россияне пытались атаковать с БПЛА машину благотворителей. Вражеский дрон попал неподалеку от транспортного средства.

В результате атаки пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Испании в Киеве сегодня не будет оказывать услуги из-за повышенного риска воздушных атак, - EFE





