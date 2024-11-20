РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вранці обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Новодмитрівці на Херсонщині.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожий снаряд "прилетів" у дах приміщення, в якому волонтери роздавали хліб населенню. У будівлі – вибито шибки, пошкоджено фасад та покрівлю", - йдеться в повідомленні.
Також росіяни намагалися атакувати з БпЛА автівку благодійників. Ворожий дрон влучив неподалік транспортного засобу.
Внаслідок атаки потерпілих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Gary Grant
показати весь коментар20.11.2024 11:33 Відповісти Мені подобається 2
krot_lub
показати весь коментар20.11.2024 12:03 Відповісти Мені подобається 0
Татьяна Неверовская
показати весь коментар20.11.2024 12:07 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль