РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вранці обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Новодмитрівці на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий снаряд "прилетів" у дах приміщення, в якому волонтери роздавали хліб населенню. У будівлі – вибито шибки, пошкоджено фасад та покрівлю", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни намагалися атакувати з БпЛА автівку благодійників. Ворожий дрон влучив неподалік транспортного засобу.

Внаслідок атаки потерпілих немає.

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