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РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вранці обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Новодмитрівці на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий снаряд "прилетів" у дах приміщення, в якому волонтери роздавали хліб населенню. У будівлі – вибито шибки, пошкоджено фасад та покрівлю", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни намагалися атакувати з БпЛА автівку благодійників. Ворожий дрон влучив неподалік транспортного засобу.

Внаслідок атаки потерпілих немає.

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РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги у Новодмитрівці на Херсонщині
РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги у Новодмитрівці на Херсонщині
РФ атакувала пункт видачі гумдопомоги у Новодмитрівці на Херсонщині

Автор: 

обстріл (28449) Новодмитрівка (2)


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Пункт видачі гумдопомоги на білгородщині повинен бути знищений. Вже. Кацапи розуміють,що таке причинно-наслідкові зв'язки менше доби. Далі- пустота в черепі з протягами під назвою "скабєєва,соловйов.."...у і так далі.
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20.11.2024 11:33 Відповісти
терміново скликати ООН, там виразити занепокоєність, послати всіх по-далі і не вносити грошові внески, підбурити інших членів зробити так саме.
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20.11.2024 12:03 Відповісти
В самому Херсоні вже кілька разів вразили приміщення Червоного Хреста, пункти гумдопомоги поспалювали. ООН навіть занепокоєння не висловив.
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20.11.2024 12:07 Відповісти
 
 