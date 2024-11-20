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МИД Китая призвал к воздержанию после обновления Россией ядерной доктрины

Китай про оновлення ядерної доктрини рф

Министерство иностранных дел Китая призвало к "спокойствию и сдержанности" на фоне обновления Россией своей ядерной доктрины. В ведомстве также напомнили позицию КНР относительно войны России против Украины.

Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, информирует Цензор. НЕТ.

"Мы приняли во внимание эти сообщения. В нынешней ситуации всем заинтересованным сторонам необходимо сохранять спокойствие и сдержанность, а также совместно стремиться к деэскалации и снижению стратегических рисков путем диалога и консультаций", - сказал спикер ведомства.

Также Линь Цзянь заявил, что позиция Китая в отношении Украины "остается последовательной".

"Китай призывает все стороны к деэскалации ситуации и стремлению к политическому урегулированию кризиса в Украине (так Китай называет российско-украинскую войну. - Ред.). Эта позиция остается неизменной. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом", - сказал представитель МИД КНР.

Ранее во вторник, 19 ноября, стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Читайте также: Нет признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие на территории Украины, - Пентагон

Автор: 

Китай (2959) россия (95489) ядерное оружие (1333)


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Топ комментарии
+12
Ну то нехай китайоза і стримує свого кацапського пса! Бо він вже занадто розійшовся дивлячись на перелякане нато, та пентагон.
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20.11.2024 19:48
+9
Ще одні намагаються лякати.

Кацапів лякайте!!!
Без ядерки їм повільна срака, а з ядеркою швидка *****.
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20.11.2024 19:47
+7
доктрину можна оновлювати щодня на відміну від ЯЗ. 😂
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20.11.2024 19:48
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Ну, то й хай покажуть приклад і стримаються.
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20.11.2024 19:43 Ответить
Китаиозам рашці шось сказати западло?
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20.11.2024 19:45 Ответить
Ще одні намагаються лякати.

Кацапів лякайте!!!
Без ядерки їм повільна срака, а з ядеркою швидка *****.
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20.11.2024 19:47 Ответить
доктрину можна оновлювати щодня на відміну від ЯЗ. 😂
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20.11.2024 19:48 Ответить
Ну то нехай китайоза і стримує свого кацапського пса! Бо він вже занадто розійшовся дивлячись на перелякане нато, та пентагон.
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20.11.2024 19:48 Ответить
А можна винятковий список усіх зацікавлених сторін вже нарешті? І

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20.11.2024 19:51 Ответить
Чергові вибори відмінені для п'ятої колони юго-востока та УПЦ МП, які за вказівкою путіна хочуть протягти знову московську маріонетку Януковича 2. Цю категорію українських колорадських шкідників "зробив" Президент разом із своєю фракцією, коли в 2020р. відмовився на вимогу москви завести у Верховну Раду донецьких терористів, а потім відмінив в 2022р. після приїзду Джонсона Істамбульську Капітуляцію та в 2024р. заборонив тих, чиї хрестові походи (ходи) охороняв своїми патрулями "украинец" Аваков-вбивця Музичка.

Окремо існуюча від української нації ненатуралізована каста ворогів держави незаконно отримала в 1991р. українське виборче право та розпоряджається ним в злочинних цілях, а саме на кожних виборах ламає або намагається зламати конституційний лад Республіки Україна та перетворити її на Оркостан.

30% маріупольців, які зараз хочуть повернутись в окупацію, насправді не є українцями, як їх назвав в 2019р. Президент Какая Разніца, а представниками агресивної ненатуралізованої російської нацменшини, яка є ретранслятором фашистської москви і яку потрібно до призначення нових виборів через прийняття парламентом відповідних законів ізолювати від суспільних процесів в Україні та позбавити виборчого права.

Не потрібно винаходити велосипед-достатньо скопіювати Демократичний Правовий Досвід Ізраїлю, на який часто посилаються москвороті борці за "конституційні права", та Країн Балтії.
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20.11.2024 20:40 Ответить
Звичайний ПУК у воду від жовтопиких!
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20.11.2024 19:53 Ответить
Всєм баяцца! Дєржітє міня сємеро! Так Китай рекламує нову ядерну доктрину своєї російської болонки.
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20.11.2024 19:58 Ответить
А що той папірець кому дав? То гра на публіку, не більше. Рашисти любим папірцем підтираються "лєгко і нєпрінуждьонно" в будь-який момент
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20.11.2024 20:01 Ответить
Ще один "гарант" по будапештському меморандуму прокинувся
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20.11.2024 20:04 Ответить
Карикатура стара, але сьодні - як новенька!

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20.11.2024 20:05 Ответить
Кончені жовтопикі підари.
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20.11.2024 20:08 Ответить
"...всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість..." Джерело:

І що ж це за "зацікавлені сторони"? Невже китайці жадають, щоб по ним вдарили ядеркою і тому вважають, що хоче ще хтось і саме вони є цією "зацікавленою стороною"? Чи може хтось окрім московитів, погрожує застосуванням ЯЗ? Які "зацікавлені сторони"?

Є пропозиція: най московити, які дуже хочуть (на словах, принаймні) застосувати ЯЗ, вдарять по Китаю, який шукає "зацікавлені сторони". Може тоді у Сі дзинь-дзиня нарешті знайдуть ті "сторони"?
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20.11.2024 20:13 Ответить
Вузькоокі одразу йдуть нах.
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20.11.2024 20:15 Ответить
Напад вчинив мордор, але хунвейбини-комуняки закликають що всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість. Про конкретно рашизм ані слова. Які ж кончені ублюдки.
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20.11.2024 20:17 Ответить
А що змінилося з часу ,коли москалі оголосили ,що змінюють доктрину,так звану?))Що хйло читав так довго та вагався чи підписувати?)))Ні,він просто ,думаючи що має козирну карту,розрізав її навпіл ,думаючи що ефект буде двійний.Двійний так )))а в смислі всрався)
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20.11.2024 20:25 Ответить
С рождения пугают ядерной бомбой...Ну и нахрена!Тут без ядерной бомбы скоро капец будет-суслики и мыши в полях передохли!
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20.11.2024 21:38 Ответить
 
 