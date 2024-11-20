МИД Китая призвал к воздержанию после обновления Россией ядерной доктрины

Министерство иностранных дел Китая призвало к "спокойствию и сдержанности" на фоне обновления Россией своей ядерной доктрины. В ведомстве также напомнили позицию КНР относительно войны России против Украины.

Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, информирует Цензор. НЕТ.

"Мы приняли во внимание эти сообщения. В нынешней ситуации всем заинтересованным сторонам необходимо сохранять спокойствие и сдержанность, а также совместно стремиться к деэскалации и снижению стратегических рисков путем диалога и консультаций", - сказал спикер ведомства.

Также Линь Цзянь заявил, что позиция Китая в отношении Украины "остается последовательной".

"Китай призывает все стороны к деэскалации ситуации и стремлению к политическому урегулированию кризиса в Украине (так Китай называет российско-украинскую войну. - Ред.). Эта позиция остается неизменной. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом", - сказал представитель МИД КНР.

Ранее во вторник, 19 ноября, стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

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