МИД Китая призвал к воздержанию после обновления Россией ядерной доктрины
Министерство иностранных дел Китая призвало к "спокойствию и сдержанности" на фоне обновления Россией своей ядерной доктрины. В ведомстве также напомнили позицию КНР относительно войны России против Украины.
Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, информирует Цензор. НЕТ.
"Мы приняли во внимание эти сообщения. В нынешней ситуации всем заинтересованным сторонам необходимо сохранять спокойствие и сдержанность, а также совместно стремиться к деэскалации и снижению стратегических рисков путем диалога и консультаций", - сказал спикер ведомства.
Также Линь Цзянь заявил, что позиция Китая в отношении Украины "остается последовательной".
"Китай призывает все стороны к деэскалации ситуации и стремлению к политическому урегулированию кризиса в Украине (так Китай называет российско-украинскую войну. - Ред.). Эта позиция остается неизменной. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом", - сказал представитель МИД КНР.
Ранее во вторник, 19 ноября, стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапів лякайте!!!
Без ядерки їм повільна срака, а з ядеркою швидка *****.
Окремо існуюча від української нації ненатуралізована каста ворогів держави незаконно отримала в 1991р. українське виборче право та розпоряджається ним в злочинних цілях, а саме на кожних виборах ламає або намагається зламати конституційний лад Республіки Україна та перетворити її на Оркостан.
30% маріупольців, які зараз хочуть повернутись в окупацію, насправді не є українцями, як їх назвав в 2019р. Президент Какая Разніца, а представниками агресивної ненатуралізованої російської нацменшини, яка є ретранслятором фашистської москви і яку потрібно до призначення нових виборів через прийняття парламентом відповідних законів ізолювати від суспільних процесів в Україні та позбавити виборчого права.
Не потрібно винаходити велосипед-достатньо скопіювати Демократичний Правовий Досвід Ізраїлю, на який часто посилаються москвороті борці за "конституційні права", та Країн Балтії.
І що ж це за "зацікавлені сторони"? Невже китайці жадають, щоб по ним вдарили ядеркою і тому вважають, що хоче ще хтось і саме вони є цією "зацікавленою стороною"? Чи може хтось окрім московитів, погрожує застосуванням ЯЗ? Які "зацікавлені сторони"?
Є пропозиція: най московити, які дуже хочуть (на словах, принаймні) застосувати ЯЗ, вдарять по Китаю, який шукає "зацікавлені сторони". Може тоді у Сі дзинь-дзиня нарешті знайдуть ті "сторони"?