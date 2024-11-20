УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10536 відвідувачів онлайн
Новини
3 914 18

МЗС Китаю закликало до стриманості після оновлення Росією ядерної доктрини

Китай про оновлення ядерної доктрини рф

Міністерство закордонних справ Китаю закликало до "спокою та стриманості" на тлі оновлення Росією своєї ядерної доктрини. У відомстві також нагадали позицію КНР щодо війни Росії проти України.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу, інформує Цензор. НЕТ.

"Ми взяли до уваги ці повідомлення. У нинішній ситуації всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість, а також спільно прагнути до деескалації та зниження стратегічних ризиків шляхом діалогу та консультацій", - сказав речник відомства.

Також Лінь Цзянь заявив, що позиція Китаю щодо України "залишається послідовною".

"Китай закликає всі сторони до деескалації ситуації та прагнення до політичного врегулювання кризи в Україні (так Китай називає російсько-українську війну, - ред.). Ця позиція залишається незмінною. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому", - сказав речник МЗС КНР.

Раніше у вівторок, 19 листопада, стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Читайте також: Немає ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю на території України, - Пентагон

Автор: 

Китай (4532) росія (64969) ядерна зброя (1148)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Ну то нехай китайоза і стримує свого кацапського пса! Бо він вже занадто розійшовся дивлячись на перелякане нато, та пентагон.
показати весь коментар
20.11.2024 19:48
+9
Ще одні намагаються лякати.

Кацапів лякайте!!!
Без ядерки їм повільна срака, а з ядеркою швидка *****.
показати весь коментар
20.11.2024 19:47
+7
доктрину можна оновлювати щодня на відміну від ЯЗ. 😂
показати весь коментар
20.11.2024 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, то й хай покажуть приклад і стримаються.
показати весь коментар
20.11.2024 19:43 Відповісти
Китаиозам рашці шось сказати западло?
показати весь коментар
20.11.2024 19:45 Відповісти
Ще одні намагаються лякати.

Кацапів лякайте!!!
Без ядерки їм повільна срака, а з ядеркою швидка *****.
показати весь коментар
20.11.2024 19:47 Відповісти
доктрину можна оновлювати щодня на відміну від ЯЗ. 😂
показати весь коментар
20.11.2024 19:48 Відповісти
Ну то нехай китайоза і стримує свого кацапського пса! Бо він вже занадто розійшовся дивлячись на перелякане нато, та пентагон.
показати весь коментар
20.11.2024 19:48 Відповісти
А можна винятковий список усіх зацікавлених сторін вже нарешті? І

показати весь коментар
20.11.2024 19:51 Відповісти
Чергові вибори відмінені для п'ятої колони юго-востока та УПЦ МП, які за вказівкою путіна хочуть протягти знову московську маріонетку Януковича 2. Цю категорію українських колорадських шкідників "зробив" Президент разом із своєю фракцією, коли в 2020р. відмовився на вимогу москви завести у Верховну Раду донецьких терористів, а потім відмінив в 2022р. після приїзду Джонсона Істамбульську Капітуляцію та в 2024р. заборонив тих, чиї хрестові походи (ходи) охороняв своїми патрулями "украинец" Аваков-вбивця Музичка.

Окремо існуюча від української нації ненатуралізована каста ворогів держави незаконно отримала в 1991р. українське виборче право та розпоряджається ним в злочинних цілях, а саме на кожних виборах ламає або намагається зламати конституційний лад Республіки Україна та перетворити її на Оркостан.

30% маріупольців, які зараз хочуть повернутись в окупацію, насправді не є українцями, як їх назвав в 2019р. Президент Какая Разніца, а представниками агресивної ненатуралізованої російської нацменшини, яка є ретранслятором фашистської москви і яку потрібно до призначення нових виборів через прийняття парламентом відповідних законів ізолювати від суспільних процесів в Україні та позбавити виборчого права.

Не потрібно винаходити велосипед-достатньо скопіювати Демократичний Правовий Досвід Ізраїлю, на який часто посилаються москвороті борці за "конституційні права", та Країн Балтії.
показати весь коментар
20.11.2024 20:40 Відповісти
Звичайний ПУК у воду від жовтопиких!
показати весь коментар
20.11.2024 19:53 Відповісти
Всєм баяцца! Дєржітє міня сємеро! Так Китай рекламує нову ядерну доктрину своєї російської болонки.
показати весь коментар
20.11.2024 19:58 Відповісти
А що той папірець кому дав? То гра на публіку, не більше. Рашисти любим папірцем підтираються "лєгко і нєпрінуждьонно" в будь-який момент
показати весь коментар
20.11.2024 20:01 Відповісти
Ще один "гарант" по будапештському меморандуму прокинувся
показати весь коментар
20.11.2024 20:04 Відповісти
Карикатура стара, але сьодні - як новенька!

показати весь коментар
20.11.2024 20:05 Відповісти
Кончені жовтопикі підари.
показати весь коментар
20.11.2024 20:08 Відповісти
"...всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість..." Джерело:

І що ж це за "зацікавлені сторони"? Невже китайці жадають, щоб по ним вдарили ядеркою і тому вважають, що хоче ще хтось і саме вони є цією "зацікавленою стороною"? Чи може хтось окрім московитів, погрожує застосуванням ЯЗ? Які "зацікавлені сторони"?

Є пропозиція: най московити, які дуже хочуть (на словах, принаймні) застосувати ЯЗ, вдарять по Китаю, який шукає "зацікавлені сторони". Може тоді у Сі дзинь-дзиня нарешті знайдуть ті "сторони"?
показати весь коментар
20.11.2024 20:13 Відповісти
Вузькоокі одразу йдуть нах.
показати весь коментар
20.11.2024 20:15 Відповісти
Напад вчинив мордор, але хунвейбини-комуняки закликають що всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість. Про конкретно рашизм ані слова. Які ж кончені ублюдки.
показати весь коментар
20.11.2024 20:17 Відповісти
А що змінилося з часу ,коли москалі оголосили ,що змінюють доктрину,так звану?))Що хйло читав так довго та вагався чи підписувати?)))Ні,він просто ,думаючи що має козирну карту,розрізав її навпіл ,думаючи що ефект буде двійний.Двійний так )))а в смислі всрався)
показати весь коментар
20.11.2024 20:25 Відповісти
С рождения пугают ядерной бомбой...Ну и нахрена!Тут без ядерной бомбы скоро капец будет-суслики и мыши в полях передохли!
показати весь коментар
20.11.2024 21:38 Відповісти
 
 