МЗС Китаю закликало до стриманості після оновлення Росією ядерної доктрини
Міністерство закордонних справ Китаю закликало до "спокою та стриманості" на тлі оновлення Росією своєї ядерної доктрини. У відомстві також нагадали позицію КНР щодо війни Росії проти України.
Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу, інформує Цензор. НЕТ.
"Ми взяли до уваги ці повідомлення. У нинішній ситуації всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість, а також спільно прагнути до деескалації та зниження стратегічних ризиків шляхом діалогу та консультацій", - сказав речник відомства.
Також Лінь Цзянь заявив, що позиція Китаю щодо України "залишається послідовною".
"Китай закликає всі сторони до деескалації ситуації та прагнення до політичного врегулювання кризи в Україні (так Китай називає російсько-українську війну, - ред.). Ця позиція залишається незмінною. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому", - сказав речник МЗС КНР.
Раніше у вівторок, 19 листопада, стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.
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Кацапів лякайте!!!
Без ядерки їм повільна срака, а з ядеркою швидка *****.
Окремо існуюча від української нації ненатуралізована каста ворогів держави незаконно отримала в 1991р. українське виборче право та розпоряджається ним в злочинних цілях, а саме на кожних виборах ламає або намагається зламати конституційний лад Республіки Україна та перетворити її на Оркостан.
30% маріупольців, які зараз хочуть повернутись в окупацію, насправді не є українцями, як їх назвав в 2019р. Президент Какая Разніца, а представниками агресивної ненатуралізованої російської нацменшини, яка є ретранслятором фашистської москви і яку потрібно до призначення нових виборів через прийняття парламентом відповідних законів ізолювати від суспільних процесів в Україні та позбавити виборчого права.
Не потрібно винаходити велосипед-достатньо скопіювати Демократичний Правовий Досвід Ізраїлю, на який часто посилаються москвороті борці за "конституційні права", та Країн Балтії.
І що ж це за "зацікавлені сторони"? Невже китайці жадають, щоб по ним вдарили ядеркою і тому вважають, що хоче ще хтось і саме вони є цією "зацікавленою стороною"? Чи може хтось окрім московитів, погрожує застосуванням ЯЗ? Які "зацікавлені сторони"?
Є пропозиція: най московити, які дуже хочуть (на словах, принаймні) застосувати ЯЗ, вдарять по Китаю, який шукає "зацікавлені сторони". Може тоді у Сі дзинь-дзиня нарешті знайдуть ті "сторони"?