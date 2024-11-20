МЗС Китаю закликало до стриманості після оновлення Росією ядерної доктрини

Міністерство закордонних справ Китаю закликало до "спокою та стриманості" на тлі оновлення Росією своєї ядерної доктрини. У відомстві також нагадали позицію КНР щодо війни Росії проти України.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу, інформує Цензор. НЕТ.

"Ми взяли до уваги ці повідомлення. У нинішній ситуації всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість, а також спільно прагнути до деескалації та зниження стратегічних ризиків шляхом діалогу та консультацій", - сказав речник відомства.

Також Лінь Цзянь заявив, що позиція Китаю щодо України "залишається послідовною".

"Китай закликає всі сторони до деескалації ситуації та прагнення до політичного врегулювання кризи в Україні (так Китай називає російсько-українську війну, - ред.). Ця позиція залишається незмінною. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому", - сказав речник МЗС КНР.

Раніше у вівторок, 19 листопада, стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

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