Вследствие обстрела Первомарьевки на Донетчине погиб ребенок, - ОВА
20 ноября россияне убили ребенка в Первомарьевке Николаевской громады.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Враг обстрелял село кассетными снарядами из РСЗО "Торнадо". Погиб 11-летний мальчик. Еще 2 человека в результате этого обстрела получили ранения, в том числе 13-летняя девушка", - сообщил Филашкин.
И призвал эвакуироваться.
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Чайка Київ
показать весь комментарий20.11.2024 21:34 Ответить Мне нравится 1
rejestrowyj bazil
показать весь комментарий21.11.2024 16:40 Ответить Мне нравится 0
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