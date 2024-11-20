Вследствие обстрела Первомарьевки на Донетчине погиб ребенок, - ОВА

20 ноября россияне убили ребенка в Первомарьевке Николаевской громады.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг обстрелял село кассетными снарядами из РСЗО "Торнадо". Погиб 11-летний мальчик. Еще 2 человека в результате этого обстрела получили ранения, в том числе 13-летняя девушка", - сообщил Филашкин.

И призвал эвакуироваться.

Читайте также: Из Кураховской громады всех детей эвакуировали, в Покровской остается 246 детей, - Филашкин