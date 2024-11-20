Внаслідок обстрілу Першомар’ївки на Донеччині загинула дитина, - ОВА
20 листопада росіяни вбили дитину у Першомар'ївці Миколаївської громади.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог обстріляв село касетними снарядом з РСЗВ "Торнадо". Загинув 11-річний хлопчик. Ще 2 людини внаслідок цього обстрілу отримали поранення, у тому числі 13-річна дівчина", - повідомив Філашкін.
Та закликав евакуюватись.
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показати весь коментар20.11.2024 21:34 Відповісти Мені подобається 1
rejestrowyj bazil
показати весь коментар21.11.2024 16:40 Відповісти Мені подобається 0
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