Внаслідок обстрілу Першомар’ївки на Донеччині загинула дитина, - ОВА

20 листопада росіяни вбили дитину у Першомар'ївці Миколаївської громади.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог обстріляв село касетними снарядом з РСЗВ "Торнадо". Загинув 11-річний хлопчик. Ще 2 людини внаслідок цього обстрілу отримали поранення, у тому числі 13-річна дівчина", - повідомив Філашкін.

Та закликав евакуюватись.

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