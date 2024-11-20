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Внаслідок обстрілу Першомар’ївки на Донеччині загинула дитина, - ОВА

Наслідки обстрілу Першомар'ївки 19 листопада

20 листопада росіяни вбили дитину у Першомар'ївці Миколаївської громади.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог обстріляв село касетними снарядом з РСЗВ "Торнадо". Загинув 11-річний хлопчик. Ще 2 людини внаслідок цього обстрілу отримали поранення, у тому числі 13-річна дівчина", - повідомив Філашкін.

Та закликав евакуюватись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Курахівської громади всіх дітей евакуювали, у Покровській залишається 246 дітей, - Філашкін

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20.11.2024 21:34 Відповісти
Царство небесне янголятку
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21.11.2024 16:40 Відповісти
 
 