Враг активизировался возле Великой Новоселки, к югу от Курахово, - DeepState

Сегодня россияне совершили ряд штурмовых действий на восток и северо-восток от поселка Великая Новоселка в Донецкой области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основные усилия противник прикладывает на Раздольное, где сегодня при поддержке 5 ВВТ был заброшен десант численностью более взвода, а также западнее Новодонецкого, где враг провел механизированные атаки.

"По предварительным данным, враг имел тактический успех. Более детальная обстановка будет понятна через пару дней. Данный маневр противник выполняет для того, чтобы обойти Великую Новоселку с севера и перерезать дорогу на Богатырь. Известно, что для штурмовых действий привлечен спецназ "главного разведывательного управления Генерального штаба РФ". Это свидетельствует о желании врага достичь быстрого результата и возможной нехватке резервов на отрезке", - объясняют в DeepState.

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