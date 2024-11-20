Ворог активізувався біля Великої Новосілки, що на південь від Курахового, - DeepState

Сьогодні росіяни здійснили ряд штурмових дій на схід та північний схід від селища Велика Новосілка на Донеччині.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що основні зусилля противник противник прикладає на Роздольне, де сьогодні за підтримки 5 ОВТ було закинуто десант чисельністю більше взводу, а також західніше Новодонецького, де кацап провів механізовані атаки.

"За попередніми даними, ворог мав тактичний успіх. Більш детальна обстановка буде зрозуміла через пару днів. Даний маневр противник виконує для того, щоб обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на Богатир. Відомо, що для штурмових дій залучений спецназ "главного розвєдовального управлєнія гєнерального штаба рф". Це свідчить про бажання ворога досягнути швидкого результату та можливий брак резервів на відтинку", - пояснюють в DeepState.

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