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Новини Війна
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Ворог активізувався біля Великої Новосілки, що на південь від Курахового, - DeepState

Росіяни штурмують поблизу Великої Новосілки

Сьогодні росіяни здійснили ряд штурмових дій на схід та північний схід від селища Велика Новосілка на Донеччині.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що основні зусилля противник противник прикладає на Роздольне, де сьогодні за підтримки 5 ОВТ було закинуто десант чисельністю більше взводу, а також західніше Новодонецького, де кацап провів механізовані атаки.

"За попередніми даними, ворог мав тактичний успіх. Більш детальна обстановка буде зрозуміла через пару днів. Даний маневр противник виконує для того, щоб обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на Богатир. Відомо, що для штурмових дій залучений спецназ "главного розвєдовального управлєнія гєнерального штаба рф". Це свідчить про бажання ворога досягнути швидкого результату та можливий брак резервів на відтинку", - пояснюють в DeepState.

Також читайте: Окупанти перевдягаються в цивільний одяг і видають себе за місцевих, - ОТУ "Луганськ" про ситуацію в Торецьку

Автор: 

Велика Новосілка (57)


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Цей напрямок тримали,може й тримають ще,серйозні хлопці.Повинні б втримати
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20.11.2024 22:15 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.11.2024 23:58 Відповісти
 
 