Сибига призвал Гросси усилить присутствие МАГАТЭ на украинских ядерных объектах
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Об этом глава МИД написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Сибига посетил штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии в Вене, где провел детальные переговоры с Рафаэлем Марианно Гросси накануне заседания Совета директоров.
"Я подчеркнул, что увеличение присутствия миссий МАГАТЭ на наших ядерных объектах является необходимым ответом на систематические угрозы ядерной безопасности со стороны России", - написал украинский министр.
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Александр Иванов #590191
показать весь комментарий20.11.2024 22:00 Ответить Мне нравится 0
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий20.11.2024 22:18 Ответить Мне нравится 1
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