Сибига призвал Гросси усилить присутствие МАГАТЭ на украинских ядерных объектах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Сибига посетил штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии в Вене, где провел детальные переговоры с Рафаэлем Марианно Гросси накануне заседания Совета директоров.

"Я подчеркнул, что увеличение присутствия миссий МАГАТЭ на наших ядерных объектах является необходимым ответом на систематические угрозы ядерной безопасности со стороны России", - написал украинский министр.

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