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Сибига призвал Гросси усилить присутствие МАГАТЭ на украинских ядерных объектах

Андрі й Сибіга та Рафаель Гроссі

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Сибига посетил штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии в Вене, где провел детальные переговоры с Рафаэлем Марианно Гросси накануне заседания Совета директоров.

"Я подчеркнул, что увеличение присутствия миссий МАГАТЭ на наших ядерных объектах является необходимым ответом на систематические угрозы ядерной безопасности со стороны России", - написал украинский министр.

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Автор: 

МАГАТЭ (391) ядерная безопасность (494) Сибига Андрей (394) Рафаэль Гросси (174)


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Только что это даст вообще? Кацапы если запланировали обстрел наших АЭС то они это сделают и никакое МАГАТЕ их не напугает!
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20.11.2024 22:00 Ответить
Сибіга закликав прорашистського Гроссі з МАГАТЕ для наведення рашистських ракет на українські ядерні обєкти
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20.11.2024 22:18 Ответить
 
 