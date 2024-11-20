Сибіга закликав Гроссі посилити присутність МАГАТЕ на українських ядерних об’єктах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Про це очільник МЗС написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга відвідав штаб-квартиру Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні, де провів детальні переговори з Рафаелем Маріанно Гроссі напередодні засідання Ради директорів.

"Я наголосив, що збільшення присутності місій МАГАТЕ на наших ядерних об’єктах є необхідною відповіддю на систематичні загрози ядерній безпеці з боку Росії", - написав український міністр.

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