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Сибіга закликав Гроссі посилити присутність МАГАТЕ на українських ядерних об’єктах

Андрі й Сибіга та Рафаель Гроссі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Про це очільник МЗС написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга відвідав штаб-квартиру Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні, де провів детальні переговори з Рафаелем Маріанно Гроссі напередодні засідання Ради директорів.

"Я наголосив, що збільшення присутності місій МАГАТЕ на наших ядерних об’єктах є необхідною відповіддю на систематичні загрози ядерній безпеці з боку Росії", - написав український міністр.

Також читайте: Треба змусити Путіна до миру, а не просити його про це, - Сибіга

Автор: 

МАГАТЕ (708) ядерна безпека (560) Сибіга Андрій (381) Гроссі Рафаель (290)


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Только что это даст вообще? Кацапы если запланировали обстрел наших АЭС то они это сделают и никакое МАГАТЕ их не напугает!
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20.11.2024 22:00 Відповісти
Сибіга закликав прорашистського Гроссі з МАГАТЕ для наведення рашистських ракет на українські ядерні обєкти
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20.11.2024 22:18 Відповісти
 
 