Самая большая претензия у Офиса омбудсмена к Международному комитету Красного Креста, - Лубинец
Среди организаций, к которым у украинского Офиса омбудсмена есть претензии, является Международный комитет Красного Креста и Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца.
Об этом во время пресс-конференции сказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Относительно Красного Креста, то этих организаций есть три. Национальный Красный Крест - у нас к ним точно нет не то что претензий, а только благодарность. Это Национальное общество Красного Креста Украины. Вторая организация - это Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, куда входят все национальные общества. И к этой организации у нас есть куча претензий", - сказал Лубинец.
По словам омбудсмена, среди вопросов, которые существуют к Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, является то, что туда официально входит российский Красный Крест.
Кроме этого, официально признано, что национальный Красный Крест РФ участвовал в незаконной депортации украинских детей.
"У нас признано и подтверждено, что в нарушение устава Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца они закрыли глаза на то, что российский Красный Крест украл имущество украинского Красного Креста в Крыму и публично им пользуется. И никакой реакции мы от них не можем добиться", - заявил уполномоченный.
Но самая большая претензия у Офиса омбудсмена - к МККК.
"Потому что если они говорят, что их не допускают россияне, мы им говорим: "Где вы об этом написали или зафиксировали?" Если этого нет, то (получается. - Ред.), они соглашаются, что россияне все выполняют... Каждый месяц военнопленные украинской армии имеют право на переписку, получение посылок, получение медпомощи. Тяжелораненые и тяжелобольные должны репатриироваться без всяких условий в Украину. Но все это не происходит", - рассказал омбудсмен.
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