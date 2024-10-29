Лубинец призвал участников конференции Красного Креста принять резолютивные решения относительно ответственности РФ за преступления

Сегодня стартовала 34-я Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к участникам события с призывом принять резолютивные решения об ответственности РФ за преступления.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Будут ли приняты резолютивные решения об ответственности РФ за преступления на конференции Красного Креста в Женеве? Отвечая на этот вопрос, нужно быть реалистом. Вспомнить, как организация в течение 10 лет реагирует на нарушение Женевских конвенций Россией. Как происходит молчание на убийства гражданских и военнопленных. Как адвокатируются действия агрессора", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что неоднократно критиковал и будет критиковать деятельность организации, пока они не сделают хоть одного действенного шага, вместо того, чтобы прятаться за маской "нейтральности".

Омбудсмен напомнил о старте Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве, которая проходит один раз в четыре года.

"У организации есть один шанс на четыре года показать силу своего мандата. Нам необходимо принятие

конкретных решений и резолюций! А не просто очередное обсуждение!" - призвал Лубинец

