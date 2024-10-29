РУС
Лубинец призвал участников конференции Красного Креста принять резолютивные решения относительно ответственности РФ за преступления

Дмитро Лубінець

Сегодня стартовала 34-я Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к участникам события с призывом принять резолютивные решения об ответственности РФ за преступления.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Будут ли приняты резолютивные решения об ответственности РФ за преступления на конференции Красного Креста в Женеве? Отвечая на этот вопрос, нужно быть реалистом. Вспомнить, как организация в течение 10 лет реагирует на нарушение Женевских конвенций Россией. Как происходит молчание на убийства гражданских и военнопленных. Как адвокатируются действия агрессора", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что неоднократно критиковал и будет критиковать деятельность организации, пока они не сделают хоть одного действенного шага, вместо того, чтобы прятаться за маской "нейтральности".

Омбудсмен напомнил о старте Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве, которая проходит один раз в четыре года.

"У организации есть один шанс на четыре года показать силу своего мандата. Нам необходимо принятие
конкретных решений и резолюций! А не просто очередное обсуждение!" - призвал Лубинец

Обізвався Лубінець,
Гарбузовий пи...дунець...
показать весь комментарий
29.10.2024 20:32 Ответить
К кому он обращается , к тем , кто 8 лет через Украину фуры с " помощью " в днр гнали ?
показать весь комментарий
29.10.2024 20:39 Ответить
Просте питання: невже не вистачає дійсно важливих справ, що необхідно займатися оцією дурнею?!
Ну ухвалять ці нікчеми якесь «рішення» і що з того?!
Не товчіть воду в ступі: знаходьте можливості для повернення з рашистського полону наших військових, шукайте варіанти, щоб повернути цивільних, які опинилися в параші!!!
показать весь комментарий
29.10.2024 20:51 Ответить
Червоний Хрест боїться оглянути кацапські тюрьми з нашими полоненими ! А тут Лубінець з такою "провокацією" для чиновників Хреста !
показать весь комментарий
29.10.2024 21:03 Ответить
такі резолюції готуються заздалегідь...а просто заклик який чуємо ми для нас і сказаний...щоб бачили, який той червоний хрест..
показать весь комментарий
30.10.2024 09:45 Ответить
отака посада, зе!дегенерат закликач, при потужному зе!обговорювачі.
показать весь комментарий
29.10.2024 21:04 Ответить
https://x.com/ShadowBlack49



https://x.com/ShadowBlack49

Gomer Simpson



https://x.com/ShadowBlack49

@ShadowBlack49

·

https://x.com/ShadowBlack49/status/1851268699182743633 5 ч

Многие сотни убитых детей в Украине, это дело рук российских оккупантов-агрессоров! Не забудем! Не просим!
показать весь комментарий
29.10.2024 22:12 Ответить
Лубінець - це феєричний долбойожик. Відкрийте хто-небуть йому статтю про МКЧХ у Вікіпедії - нехай прочитає і має хоч якесь уявлення - про що вн веде мову. Червоний Хрест навіть у суді ніколи не свідчить, не кажучи вже за те, щоб когось засуджувати.
показать весь комментарий
30.10.2024 09:40 Ответить
 
 